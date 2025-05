“L’Oncle Hô marche toujours avec nous”

18/05/2025

À l’occasion du 135e anniversaire du Président Hô Chi Minh (19 mai), le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam To Lam a écrit le 18 mai un article intitulé “L’Oncle Hô marche toujours avec nous”. L’Agence vietnamienne d’information (VNA) tient à vous présenter ci-dessous l’intégralité de cet article.

To Lam, secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam

Depuis plus d'un demi-siècle, tous les mois de mai, les Vietnamiens de tout le pays se souviennent respectueusement du Président Hô Chi Minh, le dirigeant de génie de la nation, qui a consacré toute sa vie à l'indépendance, à la liberté de la Patrie et au bonheur du peuple.

Cette année, le 135e anniversaire de sa naissance est encore plus significatif, nous rappelant ses immenses contributions à la nation. Comme l'a affirmé avec émotion le regretté secrétaire général Le Duan, au nom de tout le Parti et du peuple, à propos de l'Oncle Ho : Notre nation, notre peuple, notre pays ont donné naissance au Président Hô Chi Minh, le grand héros national, et c'est lui qui a fait briller notre nation, notre peuple et notre pays. Ce dicton est devenu une vérité sacrée, touchant le cœur des Vietnamiens lorsqu'ils mentionnent son nom, le bien-aimé Oncle Ho. L'image de l'Oncle Ho reste dans l'esprit de tous, toujours présente, donnant de la force à notre nation sur la voie du développement. Cela fait 56 ans qu’il est décédé, mais l’Oncle Ho nous accompagne toujours dans tous nos processus de développement, aujourd’hui et demain.

Le Président Ho Chi Minh en route vers la campagne frontalière en 1950. Photo : VNA

Grand héritage d'un homme simple



La grande carrière révolutionnaire du Président Hô Chi Minh a laissé un héritage inestimable. Du jeune patriote Nguyen Tat Thanh qui quitta le port de Nha Rong en 1911 à la recherche de la voie du salut national, il parcourut les cinq continents, absorba le marxisme-léninisme et trouva la voie de la révolution prolétarienne pour libérer la nation. Il est fondateur du Parti communiste du Vietnam au printemps 1930, une étape brillante, mettant fin à la crise sur le chemin du salut national à cette époque. Sous la direction du Parti fondé et formé par lui, notre peuple a remporté la grande victoire de la Révolution d'Août 1945, donnant naissance à la République démocratique du Vietnam, ouvrant une ère d'indépendance pour la nation. Il a ensuite conduit toute la nation à mener deux guerres de résistance contre les envahisseurs coloniaux et impérialistes, remportant la victoire retentissante de Dien Bien Phu (1954) et la Grande Victoire du Printemps (1975), réunifiant le pays et l'amenant dans une ère d'indépendance, d'unité, de paix et d’édification du socialisme.



Le Président Hô Chi Minh est un grand leader dans la cause de la libération nationale, posant également des bases solides pour l'avenir du pays avec sa noble idéologie et son exemple moral. Ses pensées constituent un système de vues complet et profond sur la révolution vietnamienne, cristallisant les valeurs traditionnelles de la nation et la quintessence de la pensée humaine. Le point fondamental de cette idéologie est l’aspiration à l’indépendance nationale associée au socialisme, car le but ultime est d’apporter la liberté, la prospérité et le bonheur au peuple. Même dans les années les plus difficiles, le Président Hô Chi Minh a affirmé une vérité immuable : « Rien n’est plus précieux que l’indépendance et la liberté. » Ce dicton est devenu la devise de tout notre Parti et de tout notre peuple dans la lutte pour la défense de la Patrie, et jusqu'à ce jour, il conserve encore sa valeur.

La pensée de Hô Chi Minh se reflète également dans tous les domaines : la prise en haute considération du peuple comme la racine de tout travail ; la stratégie de grande union national ; la pensée d’édification d’un État « du peuple, par le peuple, pour le peuple » ; la politique étrangère de paix, d’amitié et de coopération avec d’autres pays. Le Président Hô Chi Minh a toujours souligné le rôle du peuple selon lequel : cent fois plus facile sans le peuple, c'est encore supportable; mille fois plus dur, c'est encore fait avec le peuple et promu la solidarité de tous les patriotes vietnamiens. Il a toujours veillé à édifier un Parti au pouvoir véritablement propre et fort ; promu une éthique révolutionnaire avec les qualités “de diligence, d’économie, d’intégrité, d’honnêteté et d’impartialité ».

Chez le Président Hô Chi Minh, la morale et l’idéologie s’unissent harmonieusement dans un style de vie simple, modeste mais extrêmement noble. Toute sa vie, il a vécu une vie pure et humble. En raison de cette pure moralité, le Président Hô Chi Minh a laissé un exemple vivant et concret que les générations futures pourront apprendre et suivre. Les qualités de « diligence, d’économie, d’intégrité et d’impartialité » qu’il a enseignées ne sont pas seulement des idéaux à suivre pour chaque cadre et membre du Parti, mais deviennent également des normes auxquelles chacun doit s’efforcer.

L'Oncle Hô a affirmé : « Une nation, un Parti et chaque personne, qui étaient grands et avaient un grand attrait hier, ne seront pas nécessairement aimés et loués par tous aujourd'hui et demain, si leurs cœurs ne sont plus purs. »Les personnes qui ne se contentent pas de parler mais qui pratiquent toujours, qui montrent l'exemple, qui parlent moins et qui font plus. Ce style a créé une grande solidarité et une confiance absolue du peuple dans le leadership de l’Oncle Hô. Sa simplicité, sa sincérité, son attention et son comportement proche ont fait de l'Oncle Hô un leader spécial, toujours vivant dans le cœur de chaque Vietnamien et « penser à l'Oncle Hô rend nos cœurs plus brillants ». Non seulement le peuple vietnamien, mais aussi les peuples épris de la paix et progressistes du monde entier respectent et se souviennent de Hô Chi Minh comme d’un symbole de paix, de liberté et de libération nationale.

L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) l'a honoré en tant que comme « Héros de la libération nationale et homme de culture éminent » en 1987. L'idéologie de Ho Chi Minh a contribué à promouvoir les mouvements contre le colonialisme et l'impérialisme dans le monde entier, tout en inspirant le travail de construction d'un monde plus juste et plus humain.

Le président Ho Chi Minh entonne le chant « Solidarité » lors du gala des habitants de la capitale de Hanoï en signe de salutations au 3e Congrès national du Parti (septembre 1960). Photo : AVI Suivre l'exemple de l'Oncle Hô



Plus d’un demi-siècle après le décès de l’Oncle Hô, ses pensées et son exemple continuent d’éclairer la voie, conduisant notre nation à récolter de nombreuses réalisations importantes et historiquement significatives. La pratique de près de 40 ans de Doi Moi (Renouveau) l'a clairement démontré : chaque option correcte du Parti et chaque politique populaire reflète l'héritage et la promotion créative de l'idéologie de l'Oncle Hô. Aujourd'hui, dans tous les domaines, de l'économie, de la société, de l'éducation, de la santé à la défense, à la sécurité et aux affaires étrangères, nous voyons clairement l'empreinte de l'idéologie de Hô Chi Minh - le fondement de l'orientation de l'oeuvre de la construction et de la défense de la Patrie dans la nouvelle ère. Sur le plan économique, notre pays a réalisé des progrès notables en matière de développement grâce à la persévérance dans la voie choisie par le Parti et l’Oncle Hô. D’un pays pauvre et sous-développé avant Doi Moi (Renouveau), le Vietnam est devenu un pays en développement à revenu intermédiaire avec une économie en croissance rapide et une intégration profonde dans l’économie mondiale. Le taux de croissance moyen du PIB de 1986 à 2023 est d'environ 6,5 à 7 % par an, ce qui place le Vietnam dans le groupe des 35 grandes économies mondiales et dans le top 20 des pays ayant la plus grande échelle commerciale. Notre pays a non seulement assuré fermement la sécurité alimentaire de plus de 100 millions de personnes, mais est également devenu un exportateur important de riz et de nombreux autres produits agricoles dans le monde. On peut constater que, grâce à l’application créative de l’idéologie du Président Hô Chi Minh sur l’indépendance et l’autonomie, combinée à l’ouverture et à l’intégration, nous avons construit un potentiel économique plus fort que jamais auparavant. Les réalisations du processus de Renouveau ont une fois de plus confirmé que la voie de développement du Parti basée sur le marxisme-léninisme et la pensée de Hô Chi Minh est totalement correcte et créative. Sur le plan social, l'idéologie du Président Ho Chi Minh, qui consiste à « prendre le peuple comme base », se reflète clairement dans les politiques de sécurité sociale, d'éradication de la faim, de réduction de la pauvreté et d'amélioration des conditions de vie des citoyens. Dans son testament, il préconisait que le Parti devrait avoir un plan rigoureux pour développer l'économie et la culture afin d'améliorer constamment les conditions de vie du peuple. Il a précisé que la politique du Parti et du gouvernement était de prendre le plus grand soin de la vie du peuple. Si les gens ont faim, s'ils ont froid, c'est la faute du Parti et du gouvernement ; si les gens sont ignorants, c'est aussi la faute du Parti et du gouvernement ; si les gens sont malades, c'est la faute du Parti et du gouvernement. » Imprégnés de ces enseignements, notre Parti et notre État ont toujours placé l'amélioration de la vie matérielle et spirituelle de la population au cœur de leurs priorités, et ce, dans toutes leurs stratégies et plans de développement national. Ces dernières années, des programmes nationaux ciblés tels que l'édification de la Nouvelle ruralité, la réduction durable de la pauvreté et le développement socio-économique des minorités ethniques et des zones montagneuses, ont été largement mis en œuvre et ont obtenu d'importants résultats. Le système de sécurité sociale s'est constamment amélioré, et les domaines de l'éducation, de la santé et de la culture ont tous enregistré des progrès significatifs.En particulier, la politique d'élimination des logements temporaires et délabrés est fortement mise en œuvre à l'échelle nationale, visant à ce que personne ne vive dans des conditions difficiles ou sans logement d'ici 2025. La vie culturelle et spirituelle est également améliorée avec de nombreuses activités et mouvements pratiques, contribuant à améliorer la qualité de vie des gens. En matière d'éducation et de formation, l'idéologie de Ho Chi Minh a toujours mis l'accent sur le rôle de la « formation » pour l'avenir de la nation. Il conseillait : « Pour les intérêts de dix ans, plantons des arbres, pour les intérêts de cent ans, formons le peuple », considérant l'éducation comme la politique nationale suprême. Héritier de cette idéologie, notre pays s'est attaché à développer l'éducation et a obtenu de nombreux résultats importants. À ce jour, le Vietnam a généralisé l'éducation à tous les niveaux de base, portant le taux d'alphabétisation des adultes à près de 100 %. De nombreuses politiques de réforme fondamentale et globale de l'éducation et de la formation ont été mises en œuvre, suivant scrupuleusement les orientations fixées par l'Oncle Ho depuis la fondation du pays. Grâce à cela, la jeune génération vietnamienne actuelle possède non seulement de riches connaissances, mais est également instruite dans les idéaux, l'éthique et le mode de vie, perpétuant ainsi la cause révolutionnaire transmise par la génération précédente. En matière de santé publique, l'idéologie du Président Ho Chi Minh, « aimer et servir le peuple », a imprégné le secteur de la santé.

De son vivant, il a déclaré : « Chaque citoyen en bonne santé signifie que le pays tout entier est en bonne santé », fixant ainsi la mission de bâtir une nation saine physiquement et mentalement. Aujourd'hui, nous disposons d'un système de santé en constante évolution, de la base au niveau central. Le réseau d'hôpitaux et de centres d'examen et de traitement médicaux s'est étendu à toutes les régions, et de nombreuses techniques médicales de pointe, comparables à celles du monde entier, ont été maîtrisées. L'esprit « un bon médecin est comme une mère » a été éveillé. L'équipe médicale se consacre jour et nuit, suivant l'exemple de l'Oncle Ho, à prendre soin des malades. Notre objectif est de bâtir un Vietnam sain, où chacun puisse vivre longtemps, en bonne santé et heureux. Ces résultats et ces politiques portent tous l'empreinte profonde de l'idéologie humanitaire et de la philosophie du développement humain global du Président Ho Chi Minh. En matière de défense et de sécurité nationales, le Président Ho Chi Minh a défini la ligne stratégique de la révolution vietnamienne : « Construire le pays tout en le protégeant ». Il a fondé l’Armée populaire du Vietnam et la Sécurité publique populaire, posant ainsi les bases d’une défense nationale et d’une sécurité populaire solides. L’Oncle Ho a enseigné : L’Armée populaire vietnamienne est une armée venant du peuple et combattant pour le peuple. Fidèles aux enseignements de l’Oncle Ho, combattant et se sacrifiant pour défendre la vérité : « Rien n’est plus précieux que l’indépendance et la liberté », nous avons bâti une force armée révolutionnaire, disciplinée, d’élite et progressivement modernisée, capable de défendre fermement la Patrie en toutes circonstances. La posture de défense nationale associée à la posture de sécurité du peuple est de plus en plus consolidée, créant une force sans précédent pour protéger le pays tôt et à distance. Grâce à cela, le Vietnam a maintenu depuis de nombreuses années, la stabilité politique, l'ordre social et la sécurité, créant des conditions favorables au développement économique, tout en étant prêt à vaincre tous les complots et les activités de sabotage des forces hostiles. La pensée de Hô Chi Minh sur la défense nationale, combinant la force nationale avec la force de l'époque, continue d'être le principe directeur pour moderniser les forces armées, améliorer le potentiel de la défense nationale et protéger fermement la Patrie socialiste du Vietnam. En matière de politique étrangère, la ligne diplomatique de l'époque de Hô Chi Minh est appliquée de manière créative par le Parti et l'État, permettant au Vietnam de s'élever à une nouvelle stature sur la scène internationale. Le Président Hô Chi Minh a très tôt formulé les principes d'une politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de diversification et de multilatéralisation – dont l'importance réside dans la défense des intérêts nationaux, de la paix et de l'amitié entre les peuples. Dès 1947, il a affirmé la politique du Vietnam consistant à se lier d'amitié avec tous les pays démocratiques et à ne nourrir aucune haine envers qui que ce soit, exprimant ainsi une vision à long terme d'une diplomatie pacifique et coopérative. Aujourd'hui, cette pensée est devenue une ligne directrice dans l'action : le Vietnam est un ami, un partenaire fiable et un membre responsable de la communauté internationale. Les réalisations diplomatiques obtenues jusqu'à présent ont largement contribué au maintien d'un environnement de paix et de stabilité propice au développement, tout en rehaussant la position et le prestige du Vietnam sur la scène internationale à un niveau jamais atteint auparavant. On peut affirmer que ces brillants succès en matière de politique étrangère tirent leur origine de l'assimilation profonde de la pensée diplomatique de Hô Chi Minh – une pensée qui allie harmonieusement la fermeté des principes à la souplesse dans la stratégie, qui place les intérêts nationaux au premier plan, tout en contribuant activement à la paix, au progrès dans la région et dans le monde, ainsi qu'à la civilisation de l'humanité.

Une source d’inspiration inépuisable



Plus que quiconque, le Président Hô Chi Minh comprenait que la cause révolutionnaire est un processus à long terme, nécessitant l'union des générations successives dans un même effort et une même volonté. Sa pensée, sa moralité et son style de vie n'éclairent pas seulement le chemin parcouru, mais continuent de rayonner comme une source d'inspiration inépuisable pour le présent et l'avenir.

Notre Parti affirme que le marxisme-léninisme et la pensée de Hô Chi Minh demeurent à jamais la base idéologique et le drapeau qui guide la nation sur la voie du socialisme. Les stratégies et plans de développement socio-économique à l'horizon 2030, avec une vision pour 2045, placent au centre l'objectif d'"un peuple riche, un pays puissant, démocratique, équitable et civilisé", un souhait du Président Hô Chi Minh de son vivant pour un Vietnam pacifique, unifié et prospère. Les grandes orientations telles que le développement durable, la croissance économique associée au progrès social, la construction d'une économie autonome ou encore l'amélioration de la vie culturelle et spirituelle du peuple trouvent toutes leur origine dans la pensée cohérente du Président Hô Chi Minh. En s'inspirant de son exemple, tout le Parti et tout le peuple redoublent d'efforts pour faire rayonner l'esprit d'autonomie, l'aspiration à s'élever, l'innovation et la créativité pour faire avancer rapidement et vigoureusement le pays sur la voie de l'industrialisation et de la modernisation. C'est précisément l'esprit audacieux, le courage d'agir, et le dévouement absolu du Président Hô Chi Minh envers la nation et le peuple qui continuent d'enflammer l'ardeur des générations actuelles, résolues à concrétiser les grands objectifs et aspirations pour faire du Vietnam un pays développé, puissant et prospère dans l'avenir.

L’exemple moral et le style de Hô Chi Minh resteront à jamais un flambeau pour éclairer la voie de chaque Vietnamien dans sa formation et son développement personnel. Sa pensée sur l’édification du Parti et la moralité révolutionnaire sont particulièrement significatives dans le travail actuel de rectification du Parti et de lutte contre l’individualisme, la corruption et le gaspillage.

De son vivant, le président a toujours rappelé aux cadres et aux membres du Parti de « garder notre Parti pur, d’être véritablement digne de sa qualité de dirigeant et de fidèle serviteur du peuple». Suivant son exemple, le Parti tout entier s’efforce de renforcer la discipline et l’ordre, luttant résolument contre toutes les manifestations de dégradation, d’« auto-évolution » et d’« auto-transformation » au sein du Parti. La lutte contre la corruption et la négativité a obtenu ces dernières années de nombreux résultats remarquables, grandement encouragés par l’exemple d’intégrité et de droiture du président Hô Chi Minh.

Aujourd’hui, chaque cadre et chaque membre du parti réfléchit sur lui-même selon les normes morales établies par le président Hô Chi Minh, des petites aux grandes choses, en maintenant l’esprit «d’application, d’économie, d’intégrité, de droiture» et d’un dévouement total à la cause publique.

Surtout pour la jeune génération – les futurs maîtres du pays – le président Hô Chi Minh est un brillant exemple de patriotisme, d’autonomie et d’aspiration à contribuer. Les histoires simples mais touchantes sur le sacrifice de l’Oncle Hô et son style de vie modeste et simple inspirent toujours fortement la jeunesse vietnamienne à étudier et à s’efforcer. Des élèves qui connaissent par cœur chaque poème et chaque chanson sur l’Oncle Hô, aux jeunes et aux intellectuels qui travaillent dans divers domaines, tous trouvent en l’Oncle Hô une grande source de motivation spirituelle. C’est cette inspiration qui a motivé de nombreux jeunes à se porter volontaires pour entreprendre des tâches difficiles, à se rendre dans des endroits difficiles et à s’unir pour construire le pays afin qu’il devienne « encore plus grand et plus beau», comme son ultime souhait. On peut dire que la vitalité de la pensée de Hô Chi Minh continue de briller dans chaque Vietnamien, créant un soft power pour élever notre nation sur le chemin vers le futur.

La route qui s’ouvre à notre nation est pleine d’opportunités, mais aussi de nombreux défis majeurs, à la fois objectifs et subjectifs. La mondialisation, la quatrième révolution industrielle, le changement climatique, la compétition stratégique entre les grandes puissances… impactent de plus en plus profondément tous les aspects de la vie politique, économique et sociale du pays. Au niveau national, les difficultés internes telles que la faible productivité du travail, l’instabilité des bases scientifiques et technologiques, les écarts de développement entre les régions, la dégradation de l’idéologie politique, de la moralité et du mode de vie d’un certain nombre de cadres et de membres du parti, la corruption, le gaspillage, etc. sont toujours des problèmes urgents qui doivent être traités avec résolution et efficacité.

Profondément conscients de leur responsabilité envers le peuple et l’histoire, notre Parti et notre État sont déterminés à développer le pays sur la voie socialiste choisie par le président Hô Chi Minh, tout en mettant résolument en œuvre des percées stratégiques pour créer des changements substantiels dans la nouvelle période. Les avancées importantes sur lesquelles se focalisent les efforts de direction comprennent : la rationalisation de l’appareil et l’amélioration de l’efficacité de la gouvernance nationale ; la rénovation du modèle de croissance, le développement de l’économie verte, de l’économie numérique ; la promotion de la science et de la technologie, l’innovation ; l’amélioration de la qualité de l’éducation et des ressources humaines ; la construction d’un parti et d’un système politique sains et puissants dans tous les aspects. Chaque pas en avant vise à réaliser pleinement le souhait de l’Oncle Ho, à savoir bâtir notre pays « dix fois plus beau», «se tenir aux côtés des puissances mondiales».

Dans ce contexte, continuer à étudier et à suivre la pensée, la moralité et le style de de Hô Chi Minh est une exigence constante et urgente. Nous devons apprendre de l’Oncle Hô chaque jour - apprendre des grandes choses aux petites choses, apprendre au niveau idéal mais aussi apprendre dans chaque comportement, chaque action spécifique. Apprendre de l’Oncle Hô à vivre avec des idéaux, de la discipline, de l’amour, de la responsabilité, oser penser, oser faire, oser prendre la responsabilité pour le bien commun. Apprendre de l’Oncle Hô ne consiste pas à le combler de louanges superficielles, mais à ajouter foi, motivation et courage au travail d’édification du pays d’aujourd’hui.



Chaque cadre, chaque membre du Parti et chaque citoyen vietnamien s’engage à se souvenir des enseignements de l’Oncle Hô, à cultiver, à s’entraîner, à s’unir et à joindre leurs forces pour atteindre l’objectif commun. La force de l’unité nationale à la lumière de la pensée de Hô Chi Minh continuera d’être une source d’énergie inépuisable, nous aidant à surmonter tous les défis et à remporter de nombreuses victoires dans l’œuvre de rénovation, d’intégration et de développement.

Le 135e anniversaire de naissance du président Hô Chi Minh est l’occasion pour nous de nous rappeler une fois de plus notre responsabilité envers la Patrie et le peuple. Plus nous sommes fiers de l’Oncle Hô, plus nous devons nous efforcer de réaliser ses souhaits. La pensée, la moralité et le style de Hô Chi Minh seront à jamais le bagage précieux pour notre nation sur la voie du développement. Pour toujours, l’Oncle Hô marche toujours avec nous – il est toujours vivant dans chaque action, chaque victoire de l’œuvre d’édification et de défense de la Patrie vietnamienne.

Nous nous engageons à suivre le chemin révolutionnaire choisi par le Parti et l’Oncle Hô, sommes déterminés à construire un Vietnam prospère et heureux, qui se tient aux côtés des puissances mondiales, pour être digne des grandes contributions du bien-aimé président Hô Chi Minh. Et c’est la vérité sacrée qui est entrée dans l’histoire : « Le grand président Hô Chi Minh vit à jamais dans notre cause ! » - VNA/VI