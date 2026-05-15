Premier système de dialyse inauguré dans la zone spéciale de Côn Dao

Les résidents et les touristes souffrant d’insuffisance rénale dans la zone spéciale de Côn Dao, à Hô Chi Minh-Ville, peuvent désormais bénéficier de traitements de dialyse sur place, sans avoir à se rendre sur le continent, grâce à l’inauguration, le 6 mai, du premier système d’hémodialyse de l’île au Centre médical militaro-civil de Côn Dao.



Cette avancée majeure a été rendue possible grâce à l’expertise et au transfert de technologie des spécialistes de l’Hôpital Thông Nhât.

Cette avancée majeure a été rendue possible grâce à l’expertise et au transfert de technologie des spécialistes de l’Hôpital Thông Nhât. Photo: VNA

Le prof.associé – Dr Tang Chi Thuong, directeur du Département municipal de la santé, a déclaré que le déploiement réussi des services d’hémodialyse sur l’île permet aux patients de se faire soigner près de chez eux, allégeant ainsi leur fardeau financier et psychologique.



Il a souligné que, par le passé, les patients atteints d’insuffisance rénale chronique à Côn Dao devaient se rendre régulièrement sur le continent pour leurs séances de dialyse. Nombre d’entre eux étaient contraints de louer un logement ou de s’installer temporairement sur le continent pour survivre, tandis que leurs familles subissaient des années de séparation, d’immenses difficultés financières et un stress prolongé.



Ce nouveau service permet également aux patients souffrant d’insuffisance rénale et originaires d’autres régions de voyager, de travailler ou de séjourner à Côn Dao sans craindre d’interruption de leur traitement, a ajouté le responsable.



Début mars, suite à une demande d’assistance du Centre médical militaro-civil de Côn Dao, l’Hôpital Thông Nhât a identifié ce projet comme une priorité majeure pour les habitants de l’île et a rapidement coordonné l’installation d’un système d’hémodialyse conforme aux normes de sécurité du ministère de la Santé.



Le 16 avril, une équipe de spécialistes de l’hôpital, dirigée par le prof.associé - Dr Nguyên Bach, chef du Service de néphrologie et de dialyse, s’est rendue à Côn Dao pour évaluer les infrastructures et la faisabilité du déploiement de cette technique.



Entre le 20 et le 28 avril, le centre médical a finalisé son plan opérationnel et préparé le personnel, les médicaments, les fournitures et le matériel. Le 27 avril, les spécialistes ont procédé à des essais des appareils de dialyse, testé le système de traitement de l’eau par osmose inverse et finalisé les procédures techniques.



Le 4 mai, le conseil professionnel de l’Hôpital Thông Nhât a finalisé une évaluation complète avant la mise en service officielle du système.



Selon le prof.associé - Dr Nguyên Bach, le transfert de technologie se déroule en trois étapes. Dans un premier temps, l’Hôpital Thông Nhât exploite directement le système d’hémodialyse de Côn Dao. Dans un second temps, les médecins et infirmiers de l’hôpital superviseront et soutiendront le personnel médical de la zone spéciale. À terme, le Centre médical militaro-civil de Côn Daogérera et exploitera l’ensemble du système de manière autonome.



Il a précisé que la mise en place d’une unité de dialyse sur une île est bien plus complexe que sur le continent, notamment en raison des exigences relatives à la qualité de l’eau. Afin de garantir la sécurité des patients, le centre a installé un système moderne de traitement de l’eau par osmose inverse à deux étapes, conforme aux normes en vigueur dans les grands hôpitaux du continent.



Concernant les ressources humaines, le programme est actuellement dans sa phase initiale. En prévision des étapes suivantes, deux équipes médicales de Côn Dao ont suivi une formation intensive sur place et à l’Hôpital Thông Nhât, portant notamment sur les procédures d’intervention d’urgence en cas de complications survenant pendant les séances de dialyse.



Le prof.associé-Dr Lê Dinh Thanh, directeur de l’Hôpital Thông Nhât, a affirmé que dans les prochains mois, l’hôpital continuera de soutenir le programme par le biais de formations, de téléconsultations et de transferts de technologies avancées afin d’aider le personnel médical de la zone spéciale à maîtriser progressivement la technique. – VNA/VI