Découvrir le tourisme vert dans la commune de Da Phuc

15/05/2026

Récemment, la commune a inauguré le modèle « Tourisme vert à Da Phuc – Camping au bord de la rivière », une nouvelle offre touristique valorisant sa situation privilégiée le long de la rivière Ca Lo , où sont préservés à la fois le mode de vie agricole et le riche patrimoine historique et culturel d’un ancien village vietnamien.

La vaste plaine alluviale bordant la rivière Cà Lô constitue un lieu idéal pour camper le week-end. Photo : Khanh Long/VI

« Tourisme vert à Da Phuc – Camping au bord de la rivière » propose une immersion en pleine nature. Photo : Viet Cuong/VI

Les rives de la Ca Lo constituent l’un des principaux atouts touristiques de Da Phuc. Les vastes plaines alluviales, les berges dégagées et le calme de la rivière offrent un cadre paisible, idéal pour les activités de plein air. Parmi celles-ci, le camping au bord de l’eau séduit particulièrement les visiteurs. Aménagé pour les courts séjours, l’espace permet aux touristes d’installer leurs tentes, de se détendre, d’échanger et de profiter de l’air pur de la campagne environnante.

Activités de loisirs en plein air au bord de la rivière, dans une atmosphère vivifiante. Photo : Viet Cuong/VI

Une promenade en barque sur la rivière offre également une expérience apaisante et immersive au contact de la nature. Les eaux tranquilles et les paysages préservés des deux rives permettent aux visiteurs de pratiquer des activités de plein air tout en observant le quotidien paisible des habitants.

L’un des points forts du circuit immersif à Da Phuc réside dans la découverte de l’agriculture locale. Les visiteurs peuvent explorer différentes exploitations typiques, notamment des fermes maraîchères et des champs de piments cultivés selon des méthodes respectueuses de l’environnement. Ils ont non seulement l’occasion de découvrir les processus de production agricole, mais aussi de participer à certaines étapes des cultures, leur permettant ainsi de mieux comprendre le travail des agriculteurs et la vie quotidienne des habitants.

Des touristes visitent la zone de production agricole riveraine de la commune de Da Phuc. Photo : Khanh Long/VI

Des visiteurs découvrent le modèle d’agritourisme rural de Da Phuc. Photo : Viet Cuong/Vietnam Photo News

Des touristes participent à la récolte de produits agricoles biologiques. Photo : Viet Cuong/VI

Le modèle touristique développé à Da Phuc privilégie actuellement une approche axée sur la qualité, tout en mettant l’accent sur la protection de l’environnement et la préservation des paysages naturels. Les habitants sont encouragés à participer activement aux activités touristiques, qu’il s’agisse de l’accueil des visiteurs, du guidage, des services touristiques ou encore de la vente de produits agricoles et de spécialités locales.

Des visiteurs découvrent avec enthousiasme les champs de piments de Da Phuc. Photo : Viet Cuong/VI