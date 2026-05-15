Découvrir le tourisme vert dans la commune de Da Phuc
Récemment, la commune a inauguré le modèle « Tourisme vert à Da Phuc – Camping au bord de la rivière », une nouvelle offre touristique valorisant sa situation privilégiée le long de la rivière Ca Lo , où sont préservés à la fois le mode de vie agricole et le riche patrimoine historique et culturel d’un ancien village vietnamien.
Les rives de la Ca Lo constituent l’un des principaux atouts touristiques de Da Phuc. Les vastes plaines alluviales, les berges dégagées et le calme de la rivière offrent un cadre paisible, idéal pour les activités de plein air. Parmi celles-ci, le camping au bord de l’eau séduit particulièrement les visiteurs. Aménagé pour les courts séjours, l’espace permet aux touristes d’installer leurs tentes, de se détendre, d’échanger et de profiter de l’air pur de la campagne environnante.
Une promenade en barque sur la rivière offre également une expérience apaisante et immersive au contact de la nature. Les eaux tranquilles et les paysages préservés des deux rives permettent aux visiteurs de pratiquer des activités de plein air tout en observant le quotidien paisible des habitants.
L’un des points forts du circuit immersif à Da Phuc réside dans la découverte de l’agriculture locale. Les visiteurs peuvent explorer différentes exploitations typiques, notamment des fermes maraîchères et des champs de piments cultivés selon des méthodes respectueuses de l’environnement. Ils ont non seulement l’occasion de découvrir les processus de production agricole, mais aussi de participer à certaines étapes des cultures, leur permettant ainsi de mieux comprendre le travail des agriculteurs et la vie quotidienne des habitants.
Le modèle touristique développé à Da Phuc privilégie actuellement une approche axée sur la qualité, tout en mettant l’accent sur la protection de l’environnement et la préservation des paysages naturels. Les habitants sont encouragés à participer activement aux activités touristiques, qu’il s’agisse de l’accueil des visiteurs, du guidage, des services touristiques ou encore de la vente de produits agricoles et de spécialités locales.
Grâce au développement du tourisme immersif, la région espère générer davantage de revenus pour la population locale, tout en renforçant la sensibilisation à la protection de l’environnement, de la rivière Ca Lo et du patrimoine culturel traditionnel. Les activités sont organisées en harmonie avec le milieu naturel, conformément à la stratégie de développement du tourisme vert de Hanoi
Grâce à ses atouts naturels, à ses espaces riverains, à son agriculture et à ses traditions culturelles ancestrales, Da Phuc construit progressivement son image de destination touristique verte, conviviale et accueillante, propice à une immersion au cœur de la nature. Bien que récente, cette offre touristique, fondée sur une approche communautaire et structurée, devrait connaître un développement stable et durable, devenant ainsi une option attractive pour les courts séjours près de la capitale./.
Texte : Khanh Long - Photos : Khanh Long & Viet Cuong/VI Traduction: Diêu Vân