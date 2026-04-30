L’éveil du patriotisme chez les tout-petits

En prélude au 51e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril 1975 - 2026), le secteur de l’éducation multiplie les initiatives pédagogiques porteuses de sens. Dans ce cadre, les élèves de maternelle participent avec un enthousiasme particulier à des ateliers de création du drapeau national. À travers cette activité, les enfants découvrent que l’emblème national constitue un symbole sacré de la nation vietnamienne et une source de fierté pour chaque citoyen.
Les enseignantes et les élèves de l'école maternelle Hoa Hong (quartier de Ha Giang 2, province de Tuyen Quang) participent avec un enthousiasme particulier à des ateliers de création du drapeau national en prélude au 51e anniversaire de la libération du Sud-Vietnam et de la réunification nationale (30 avril 1975 - 30 avril 2026). Photo : VNA
Cet atelier pédagogique permet aux plus jeunes de saisir la portée symbolique du drapeau, emblème sacré et fierté de tout le peuple vietnamien. Photo : VNA
Avec enthousiasme, minutie et application, les élèves de maternelle réalisent le drapeau national, symbole sacré de la nation vietnamienne. Photo : VNA
À partir de matériaux simples et de colle, les enfants donnent vie à de charmants petits drapeaux à l'étoile d'or. Photo : VNA
Au fil du collage se révèle l’attachement des enfants au drapeau et aux couleurs nationales. Photo : VNA
Au fil du collage se révèle l’attachement des enfants au drapeau et aux couleurs nationales. Photo : VNA
Chaque enfant arbore fièrement son propre drapeau national. Photo : VNA
Les visages rayonnent de joie et de fierté une fois l’œuvre terminée. Photo: VNA
À travers ces gestes simples, l’école transmet aux enfants l’amour de la Patrie dès le plus jeune âge, tout en favorisant leur épanouissement global et le développement de leurs compétences. Photo : VNA