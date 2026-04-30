L’éveil du patriotisme chez les tout-petits

Les enseignantes et les élèves de l'école maternelle Hoa Hong (quartier de Ha Giang 2, province de Tuyen Quang) participent avec un enthousiasme particulier à des ateliers de création du drapeau national en prélude au 51e anniversaire de la libération du Sud-Vietnam et de la réunification nationale (30 avril 1975 - 30 avril 2026). Photo : VNA