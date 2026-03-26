Mise en œuvre de la Résolution 57 : des résultats tangibles dans des localités

La Résolution n°57-NQ/TW du Bureau politique sur les percées en matière de développement scientifique et technologique, d’innovation et de transformation numérique nationale, fait l’objet d’une appropriation concrète et diversifiée par les localités vietnamiennes.

Qu’il s’agisse de l’élaboration de nouveaux modèles de croissance, du perfectionnement des mécanismes institutionnels ou de la fixation d’objectifs chiffrés, ces initiatives témoignent d’un changement vers une efficacité réelle, étroitement adaptée aux conditions de chaque localité.

Laboratoire de recherche en nanotechnologies modernes de l'Université nationale de Ho Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Dans cette dynamique, la province de Quang Ninh s’affirme comme un précurseur en concevant des modèles de développement globaux intégrant l’innovation et le numérique. La localité étudie actuellement la création d’une Zone économique numérique et de la connaissance libre, un projet d’envergure de près de 26 400 hectares répartis en trois pôles spécialisés. Le premier pôle se consacrera à la recherche et le développement de l’intelligence artificielle et à la formation de ressources humaines de haute qualité avec des universités internationales et zones intelligentes, tandis que le second déploiera des outils de gestion intelligente via le modèle des jumeaux numériques (Digital Twin), un centre administratif exemplaire et un système des centres de données. Le troisième pôle sera dédié à l’industrie de haute technologie, notamment à la production de semi-conducteurs et de composants électroniques.

Pour soutenir cette ambition, Quang Ninh a mobilisé un budget de 1 089 milliards de dôngs (environ 41,4 millions de dollars) pour le premier trimestre 2026, tout en articulant sa stratégie autour de trois piliers que sont l’administration, l'économie et la société numériques.

De son côté, Ho Chi Minh-Ville concentre ses efforts sur la levée des obstacles pour favoriser la commercialisation des résultats de la recherche scientifique et du bien intellectuel crée par le budget de l’État, un domaine où le taux de réussite ne plafonne encore qu'à 5%.

Pour remédier à cette situation, la mégapole du Sud met en œuvre un programme pilote offrant des incitations financières pouvant couvrir jusqu'à 50 % du coût de finalisation des produits. Le projet élargit également le mécanisme d'octroi du droit d'exploiter les résultats de la recherche aux organisations et aux individus ; et applique un mécanisme de contrôle transparent, acceptant des risques contrôlés dans la recherche et la commercialisation.

L’intérêt suscité est déjà manifeste, puisque 29 organisations ont inscrit 54 produits scientifiques pour un investissement total dépassant les 500 milliards de dôngs, illustrant une implication croissante du secteur privé dans l'écosystème de l'innovation.

Traitement des dossiers au Centre de services administratifs de la commune de Cu Lao Dung, province de Can Tho. Photo : VNA

En même temps, la ville de Can Tho considère la mise en œuvre de la Résolution n°57 comme une tâche clé dans le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique, en affichant un taux de réalisation des missions assignées particulièrement soutenu. À la mi-mars, la ville avait déjà achevé 132 des 244 tâches prévues, tout en modernisant ses infrastructures administratives pour garantir un service public fluide et sécurisé. L'inauguration de pôles d'innovation tels que le CASIC Services Hub et le projet de création d'un centre d’entrepreneuriat d’envergure régionale CASIC Local Hub soulignent la volonté de la localité de devenir un carrefour technologique pour le delta du Mékong.

Huit mois après le lancement du Plan 428 sur l’application de l’identification électronique et de la biométrie, les transports publics à Hanoï connaissent une transformation notable. Sur les deux lignes de métro Cat Linh – Ha Dong et Nhon – Gare de Hanoï, la satisfaction des usagers est au rendez-vous. Selon Hanoï Metro, environ 85 % des passagers privilégient désormais l’identification électronique et la biométrie. Cette évolution s’accompagne d’une hausse de 48 % des recettes et d’une augmentation de 15 % de la fréquentation par rapport à la même période de l’année dernière, témoignant d’une adoption croissante des technologies numériques par les usagers urbains.

Selon Hanoï Metro environ 85 % des passagers privilégient désormais l’identification électronique et la biométrie. Photo: VNA

La mise en œuvre de la Résolution n°57 au niveau local témoigne d'une volonté de concrétiser les politiques et les orientations par des tâches et des solutions adaptées aux réalités. Le rôle proactif et positif des localités contribue à intégrer davantage la science et la technologie, l'innovation et la transformation numérique dans la vie quotidienne, apportant ainsi une contribution concrète au développement de chaque localité et du pays dans les temps à venir. -VNA/VI