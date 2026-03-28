"Semer de la verdure'' : Femmes et tourisme écologique face au changement climatique

L'exposition "Semer de la verdure sur des sommets nuageux" a été inaugurée le 27 mars, au Musée des Femmes du Vietnam (Hanoi), attirant un large public.

L'exposition "Semer le vert au sommet des nuages" a été inaugurée le 27 mars, au Musée des Femmes du Vietnam (Hanoi), attirant un large public. Photo : VNA

Cette exposition est le fruit d'un projet de recherche intitulé "Raconter l’histoire du tourisme écologique des femmes vietnamiennes héroïques face aux changements climatiques", déployé de juillet 2024 à décembre 2025. Ce projet est le résultat d’une collaboration entre l'Institut des Ressources Naturelles et de l'Environnement (Université nationale de Hanoi), l’Université de Hull, l’Université de Loughborough (Royaume-Uni) et le Musée des Femmes du Vietnam.

L'objectif de cette recherche est de soutenir les femmes issues des ethnies minoritaires dans la région tampon du Parc national Hoàng Liên (Lào Cai) pour préserver le patrimoine naturel et culturel, tout en mettant en valeur leur rôle de pionnières dans le développement des moyens de subsistance et du tourisme durable face aux défis du changement climatique.

L'exposition se compose de trois thèmes principaux, chacun portant un message profond sur la relation entre l'homme, la nature et la culture locale :

L'exposition est le fruit d'un projet de recherche intitulé "Raconter l’histoire du tourisme écologique des femmes vietnamiennes héroïques face aux changements climatiques", déployé de juillet 2024 à décembre 2025. Photo / VNA

"Au sommet nuageux" : Ce thème dépeint l'espace de vie et la culture des ethnies Mông, Dao, Giáy, Thái, Tày. L’exposition permet au public de ressentir la forte connexion entre l'homme, la montagne et la forêt, ainsi que les valeurs traditionnelles préservées au fil des générations. Il s'agit d'un panorama global de la vie communautaire dans les villages de montagne, où la culture et la nature sont indissociables.

"La terre et le ciel se transforment – Moi aussi" : Ce thème met en lumière les impacts du changement climatique et du tourisme sur la vie des communautés locales. Il souligne également l'adaptabilité, le rôle proactif et la créativité des femmes dans le maintien de leurs moyens de subsistance et la préservation de la culture face aux changements environnementaux.

"Semer de la verdure sur des sommets nuageux" : Ce dernier thème ouvre une perspective d'avenir pour le tourisme durable, où les "germes verts" sont cultivés à partir de la force interne de la communauté, en particulier des femmes de haute montagne, portées par leurs rêves, efforts et ambitions pour un développement touristique harmonieux et durable.

Le village de tourisme communautaire de Huu Liên est une destination idéale pour les touristes. Photo : toquoc.vn

Lors de la cérémonie d'ouverture, guyen Thi Tuyet, directrice du Musée des Femmes du Vietnam, a souligné que l'exposition n'est pas seulement le fruit d'une collaboration de recherche internationale, mais surtout le résultat de la confiance et du partage des femmes des montagnes elles-mêmes. Bien qu'elles ne qualifient pas leur travail de "réponse au changement climatique", elles vivent et agissent comme des pionnières dans ce processus. Ces femmes tissent des étoffes, mais elles tissent aussi à nouveau les valeurs culturelles traditionnelles menacées de disparition. Elles pratiquent le tourisme, non seulement pour développer l'économie, mais aussi pour préserver leur mode de vie en harmonie avec la nature. Elles évoluent et, avec elles, le patrimoine communautaire renaît.

Le professeur adjoint Bui Ngọc Quy, vice-directeur de l’Institut des Ressources Naturelles et de l’Environnement (Université nationale de Hanoi), a précisé que ce projet a permis d'explorer comment les femmes locales contribuent à la conservation de la biodiversité et au développement du tourisme écologique, en partageant leurs connaissances traditionnelles et leur savoir-faire, intégrés dans des récits créatifs au sein des activités touristiques écologiques. Ce projet ne vise pas seulement à identifier les contributions des femmes à la conservation de la biodiversité et au développement du tourisme, mais aussi à mettre en avant les savoirs traditionnels et les expériences d'adaptation, qui revêtent une grande importance pour l’avenir des communautés.

Le professeur Bui Ngọc Quy a également déclaré que l'exposition "Semer de la verdure sur des sommets nuageux" n'est pas simplement un moyen de présenter les résultats d'une étude, mais aussi un espace de dialogue public. C'est un lieu où la vie des montagnes est racontée à travers des images, des histoires et des émotions, permettant au public de mieux comprendre la connexion entre l'homme et la nature, entre la préservation du patrimoine et les moyens de subsistance, entre les souvenirs culturels et les exigences du développement moderne.

Il a ajouté que cette exposition représente un voyage inspirant des femmes de Sa Pa, qui ont et continuent de jouer un rôle majeur dans la préservation et la valorisation du patrimoine naturel et culturel. Elles sèment chaque jour des "germes d'espoir" à travers le développement du tourisme durable. Il espère que, grâce à cette exposition, le public comprendra mieux le rôle indispensable des femmes des ethnies minoritaires dans la conservation du patrimoine et le développement communautaire, ainsi que les défis auxquels elles sont confrontées dans leur adaptation au changement climatique.

"Semer de la verdure sur des sommets nuageux" est ainsi un hommage à l'engagement des femmes issues de la région montagneuse, et un appel à la préservation de l'environnement, la conservation de la culture et un développement durable des communautés de montagne au Vietnam. - VNA/VI