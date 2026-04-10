L’intelligence artificielle, levier de la restructuration profonde de l’éducation nationale

L’IA s’affirme désormais comme un levier stratégique de recomposition globale, touchant à la gouvernance, aux méthodes pédagogiques ainsi qu’aux activités de recherche, et ouvrant la voie à un écosystème éducatif plus agile, en phase avec l’ère numérique.



Des élèves découvrent le football aérien avec des drones, en toute sécurité. Photo : VNA

Dans un contexte de transformation numérique accélérée, l’essor de l’intelligence artificielle (IA) imprime une inflexion majeure aux systèmes éducatifs. Au-delà de son rôle d’outil d’appui, l’IA s’affirme désormais comme un levier stratégique de recomposition globale, touchant à la gouvernance, aux méthodes pédagogiques ainsi qu’aux activités de recherche, et ouvrant la voie à un écosystème éducatif plus agile, en phase avec l’ère numérique, conformément à l’esprit de la Résolution 71-NQ/TW relative aux percées dans le développement de l’éducation et de la formation.

Selon Nguyên Son Hai, chef adjoint du Département des sciences, des technologies et de l’information (ministère de l’Éducation et de la Formation), la transformation numérique engagée ces dernières années a produit des résultats significatifs, depuis l’organisation de l’enseignement en ligne durant la pandémie de COVID-19 jusqu’au déploiement de systèmes nationaux tels que les bases de données sectorielles, l’inscription aux examens de fin d’études secondaires et l’admission universitaire en ligne.

Dans le contexte actuel marqué par l’essor rapide de l’IA, la Résolution 71-NQ/TW fixe l’exigence d’une transformation numérique globale, inclusive et approfondie, avec une intégration étendue des technologies numériques et de l’IA dans l’éducation.

Toutefois, l’intégration de l’IA soulève également des enjeux de gouvernance et d’intégrité académique. Le ministère de l’Éducation et de la Formation privilégie une approche équilibrée, excluant à la fois l’interdiction rigide et le laisser-faire, au profit d’un cadre juridique adapté garantissant une utilisation efficace, sécurisée et maîtrisée de l’IA.

À cet effet, le ministère met en œuvre un plan d’application du cadre juridique relatif à l’intelligence artificielle dans le secteur éducatif et élabore une stratégie nationale dédiée. Des réglementations portant sur la sécurité, la gestion des risques et les conditions de déploiement de l’IA sont en cours d’élaboration, incluant des dispositions relatives à l’intégrité académique dans l’usage de ces technologies.

Parallèlement, les établissements d’enseignement sont appelés à renforcer leur rôle dans la régulation de l’usage de l’IA dans l’enseignement, l’évaluation et la recherche, en définissant progressivement des normes de conduite conciliant innovation et respect des standards académiques.

Afin de faire des technologies numériques un vecteur d’égalité des chances, plusieurs axes d’action sont identifiés : le développement des compétences numériques et en IA, la mise en place de plateformes et de données partagées, ainsi que l’amélioration des infrastructures et des conditions d’accès. Le ministère a notamment promulgué la circulaire 02/2025/TT-BGDĐT intégrant les compétences liées à l’IA, tandis qu’un programme d’enseignement de l’IA au niveau secondaire est en phase pilote, avec un déploiement prévu à partir de l’année scolaire 2026-2027.

Ichi Skill, en collaboration avec l'école, met en œuvre un programme d'enseignement des sciences, des technologies, de l'ingénierie et des mathématiques (STEM) ainsi que des ateliers pratiques pour aider les élèves à développer leurs compétences technologiques. Photo : VNA

Selon le professeur associé et docteur Nguyên Phong Diên, vice-directeur de l’Université des sciences et technologies de Hanoï, l’IA constitue une transformation structurelle de l’enseignement supérieur à l’échelle mondiale. L’établissement considère l’IA non seulement comme un domaine de formation et de recherche, mais aussi comme un moteur stratégique d’innovation globale, influant sur les programmes, les méthodes pédagogiques, la gouvernance et l’ensemble de l’écosystème académique.

Dans cette perspective, cinq orientations majeures ont été définies : la refonte des programmes de formation, l’innovation pédagogique, la transformation des méthodes d’évaluation, le développement d’un écosystème universitaire numérique et la valorisation du capital humain, tout en préservant les valeurs fondamentales de l’éducation.

De son côté, la professeure associée et docteure Dô Thi Thuy Phuong, vice-rectrice de l’Université d’économie et d’administration des affaires (Université de Thai Nguyên), souligne l’évolution des approches en matière de recherche et de formation. L’établissement s’oriente désormais vers des recherches appliquées, en lien direct avec les besoins de développement des territoires et des entreprises, notamment dans les domaines de la transformation numérique, des chaînes de valeur, de l’économie circulaire et du développement durable.

Au total, l’IA et les technologies émergentes participent à la construction progressive d’un système éducatif intelligent, personnalisé et étroitement connecté aux besoins du développement socio-économique. La convergence entre orientations politiques et initiatives des établissements apparaît ainsi déterminante pour édifier un système éducatif moderne, efficace et équitable./.