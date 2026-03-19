Les Vietnamiens privilégient les séjours durables et le tourisme communautaire

Une récente étude menée par la plateforme de voyages en ligne Agoda révèle un intérêt croissant pour les choix de voyage ayant un impact environnemental et social positif. Plus de 81% des Vietnamiens interrogés considèrent la durabilité et la responsabilité comme des facteurs clés dans leurs décisions de voyage, tandis que 43% s’attendent à ce que la durabilité joue un rôle encore plus important au cours des trois prochaines années.

La Réserve naturelle submergée de Vân Long, à Ninh Binh, est non seulement un site touristique attractif, mais aussi une destination prisée des biologistes en raison de sa riche biodiversité. Photo: VNA

Le tourisme responsable gagne du terrain



Les touristes vietnamiens sont de plus en plus sensibles à l’impact environnemental et social de leurs voyages, explique Vu Ngoc Lâm, directeur d’Agoda Vietnam. Elle souligne que de plus en plus de voyageurs recherchent des options qui préservent les destinations et soutiennent les communautés locales.

Selon l’enquête 2026 d’Agoda sur le tourisme durable, 77% des voyageurs asiatiques privilégient la durabilité lors de la planification de leurs voyages cette année, une forte hausse par rapport aux 68% de l’enquête précédente.

Les Vietnamiens se classent premiers en Asie en matière de sensibilisation à la réduction de l’impact environnemental et des émissions de carbone : 29% d’entre eux citent ce critère comme leur principale motivation pour choisir un tourisme durable, devançant ainsi les voyageurs taïwanais (23%), thaïlandais (16%) et sud-coréens (14%).

Vu Ngoc Lâm attribue ce changement en partie à la préoccupation croissante du public concernant la pollution plastique, la conservation des océans et la résilience climatique des destinations côtières populaires. Par conséquent, les voyageurs sont plus sélectifs dans leurs choix, du transport à l’hébergement, afin de contribuer à la préservation des paysages naturels et de la biodiversité.

Outre les considérations environnementales, les voyageurs vietnamiens sont de plus en plus attentifs à l’impact socio-économique du tourisme. Environ 28% d’entre eux estiment que le principal avantage du tourisme durable est de garantir que les dépenses touristiques profitent aux communautés locales, tandis que 45% pensent qu’une gestion responsable du tourisme peut stimuler significativement le développement économique local, témoignant ainsi d’une forte volonté de soutenir les moyens de subsistance locaux.

Mui Ne, une destination balnéaire réputée pour ses plages de sable fin bordées de cocotiers. Photo: VNA

Cette tendance s’inscrit dans la stratégie touristique globale du Vietnam, les modèles de tourisme communautaire continuant de se développer à travers le pays. Le Vietnam compte désormais cinq destinations reconnues par ONU Tourisme comme «Meilleurs villages touristiques» du monde : Tân Hoa (Quang Tri), Thai Hai (Thai Nguyên), le village maraîcher de Trà Quê (Dà Nang), Lô Lô Chai (Tuyên Quang) et le village de tourisme communautaire de Quynh Son (Lang Son).

L’hébergement écologique en plein essor



Le Vietnam figure parmi les leaders régionaux en matière de demande d’hébergement durable certifié : 43% des voyageurs se disent intéressés par des options d’hébergement plus respectueuses de l’environnement. Cette demande croissante coïncide avec les efforts accrus déployés par les entreprises du secteur de l’hôtellerie pour adopter des normes de durabilité reconnues internationalement.



Ces dernières années, de plus en plus de destinations et d’établissements d’hébergement au Vietnam ont entrepris des démarches pour obtenir des certifications environnementales reconnues mondialement.



Nguyên Trung Khanh, directeur de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam (VNAT), a déclaré que les entreprises touristiques intègrent de plus en plus le développement durable à leurs offres, avec une multiplication des écotours, des voyages zéro émission nette, des complexes hôteliers en pleine nature, des programmes d’immersion culturelle et de l’agriculture biologique.

Un paysage apaisant et verdoyant dans le village de Thai Hai. Photo:Thai Hai

Les entreprises touristiques renforcent également leur crédibilité grâce aux certifications environnementales internationales, tout en partageant leurs initiatives de développement durable sur les réseaux sociaux et en créant des expériences de voyage écoresponsables.



Au niveau politique, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a mis en place des programmes promouvant le tourisme de croissance verte, l’écotourisme et le développement du tourisme communautaire. Les thèmes des récentes Années nationales du tourisme ont également été axés sur la durabilité, notamment «Destination touristique verte» à Quang Nam en 2022 et «Convergence vert » à Binh Thuân en 2023. – VNA/VI