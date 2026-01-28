Les épouses des secrétaires généraux du PCV et du PPRL visitent Ninh Binh

L'épouse du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et l’épouse du secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao et président lao ont effectué une visite et pris part à plusieurs activités à Ninh Binh.

Ngo Phuong Ly, épouse du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et Naly Sisoulith, épouse du secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président lao, ont participé le 27 janvier à plusieurs activités à Ninh Binh lors de leur visite dans cette province septentrionale du Vietnam.

Ngo Phuong Ly, épouse du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et Naly Sisoulith, épouse du secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président lao offrent de l’encens au temple dédié à la princesse Nhoi Hoa. Photo: VNA

La délégation s'est recueillie au temple de la princesse Nhoi Hoa, situé dans le hameau de Thai Son, quartier de Tay Hoa Lu, et y a déposé de l'encens. Ce site historique et culturel provincial est un symbole de l'amitié ancestrale entre le Vietnam et le Laos.

Selon les archives historiques, au 15e siècle, sous le règne du roi Le Thanh Tong, le roi lao envoya la princesse Nhoi Hoa, accompagnée de plusieurs généraux et d'un contingent d'éléphants de guerre, au Dai Viet (nom du Vietnam à l'époque) afin de contribuer à la formation et au soutien de l'armée et du peuple vietnamiens dans leur résistance contre les envahisseurs. La campagne s'acheva par une victoire, contribuant ainsi à la préservation de l'indépendance et de la stabilité nationales. Après avoir accompli sa mission, la princesse Nhoi Hoa tomba malade et décéda sur le chemin du retour, dans la région aujourd'hui connue sous le nom de colline de Den, à Ninh Binh. La cour du Dai Viet organisa ses funérailles sur place et fit construire un mausolée et un temple en son honneur, témoignant ainsi de son profond respect et de sa reconnaissance pour l'amitié Vietnam-Laos.

À l'issue de la cérémonie d'offrande d'encens, la délégation assista à un spectacle présenté par des artistes et des étudiants de l'Université locale de Hoa Lu.

Mme Naly Sisoulith a loué l'esprit d'étude, le dévouement à la formation et la solidarité des étudiants lao de l'université, leur souhaitant une bonne santé, la réussite de leurs études et une contribution continue au renforcement de l'amitié traditionnelle bilatérale.

La délégation visita ensuite la pagode Bai Dinh, qui fait partie du complexe paysager de Trang An, site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Photo: VNA

Dans le cadre de ce voyage, Mme Ngo Phuong Ly a offert un souvenir à l'épouse du secrétaire général du PPRL et président lao : une écharpe brodée ornée de la fleur de Champa, symbole national du Laos. L'écharpe a été confectionnée par des artisans du village de broderie de Van Lam, à Ninh Binh, d'après un motif floral créé par Mme Ngo Phuong Ly elle-même.

Les délégués ont également assisté à une réception offerte par les autorités de Ninh Binh. À cette occasion, le secrétaire du Comité provincial du Parti, Dang Xuan Phong, a exprimé sa conviction que la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération globale entre le Vietnam et le Laos continueraient de s'épanouir et de perdurer pour les générations à venir.

Mme Naly Sisoulith s'est réjouie du développement socio-économique du Vietnam en général et de celui de Ninh Binh en particulier, et a exprimé son souhait de revenir dans la province./.