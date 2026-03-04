Le Vietnam inaugure un espace dédié à ses patrimoines documentaires

Le matin du 28 janvier, le Département des documents et des archives de l'État du Vietnam (relevant du ministère de l'Intérieur) a inauguré l'Espace de présentation des patrimoines documentaires mondiaux du Vietnam et des archives nationales emblématiques.

Cet événement marque une étape importante dans la mise en œuvre de la politique visant à rapprocher les patrimoines documentaires et les archives nationales de la société, au service de la communauté et du public, tant national qu'international.

La création de cet espace témoigne de l'engagement du secteur des archives à fournir des sources documentaires originales et authentiques, au service de la recherche, de l'éducation et de la diffusion des valeurs historiques et culturelles du Vietnam, tout en répondant à la demande croissante de la société en matière d'accès à l'information.

Conçu selon une approche scientifique et moderne, l'espace s'articule autour de trois pôles principaux. Le premier est un espace média contemporain, où les archives sont transformées en contenus numériques, produits multimédias et expériences interactives.

Le deuxième pôle, dédié aux patrimoines documentaires mondiaux du Vietnam et aux archives nationales emblématiques, offre une présentation synthétique et accessible des fonds les plus précieux, permettant au public de consulter, rechercher et apprendre à partir de documents originaux grâce à des écrans interactifs.

Le troisième pôle retrace l'histoire du secteur archivistique vietnamien, mettant en valeur le parcours de formation et de développement de la profession ainsi que la contribution discrète mais essentielle de plusieurs générations d'archivistes à la préservation de la mémoire nationale.

L'Espace est appelé à devenir une véritable "salle de classe d'histoire vivante", tout en servant de lieu d'activités thématiques et d'éducation expérientielle pour les élèves et les étudiants, ainsi que de centre de recherche et de découverte pour les chercheurs, le grand public et les visiteurs internationaux.

S'exprimant lors de la cérémonie d’inauguration, le directeur général du Département des documents et des archives de l'État du Vietnam, Dang Thanh Tung, a souligné que les archives nationales constituent une source historique de première importance, reflétant fidèlement l'évolution de l'histoire, de la culture, de la gouvernance et du développement du pays à travers les époques.

Il a rappelé que les Tablettes de bois de la dynastie des Nguyen et les Archives Impériales de la dynastie Nguyen (1802 - 1945), toutes deux inscrites au Registre Mémoire du monde de l'UNESCO, représentent un patrimoine inestimable pour la nation vietnamienne.

Selon lui, le secteur des archives est progressivement passé d'une logique de simple conservation à une approche intégrant la valorisation des fonds et le service de la société. L'Espace de présentation concrétise non seulement la Loi sur les archives de 2024, notamment en matière de garantie du droit d'accès à l'information, mais s'inscrit également dans les pratiques internationales, selon lesquelles les institutions archivistiques doivent être des références fiables pour la présentation des documents majeurs d'un pays.

Tablettes de bois de la dynastie des Nguyen, classées au patrimoine documentaire mondial de l’UNESCO. Photo: VNA

S'inscrivant dans l'esprit de la Résolution n°57-NQ/TW sur le développement des sciences, des technologies, de l'innovation et de la transformation numérique nationale, ledit Département considère que la transformation numérique des archives consiste avant tout à renouveler les modes de diffusion de l'information et d'accès du public aux documents. Cet espace est ainsi identifié comme un pilier de la stratégie de transformation numérique et de service à la société du secteur archivistique dans la nouvelle phase.

Situé au cœur de Hanoï, capitale millénaire, l'Espace de présentation est appelé à devenir une destination culturelle de référence, permettant au public vietnamien et international d'accéder de manière globale, systématique et authentique à l'histoire, à la culture et aux traditions de gouvernance du Vietnam à travers des documents d'archives originaux.

À partir du 3 mars 2026 (quinzième jour du premier mois lunaire), l'Espace ouvrira gratuitement ses portes au public de 9h à 16h les jours ouvrables, avec en ouverture une exposition thématique consacrée au Tet impérial à travers les Tablettes de bois et les Archives Impériales de la dynastie des Nguyen, accompagnée d'activités expérientielles à l'occasion du Nouvel An lunaire. -VNA/VI