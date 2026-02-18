Les visites printanières aux pagodes préservent la culture spirituelle des Hanoïens

Dès les premières heures du premier jour du Nouvel An lunaire (17 février), des familles de tout Hanoï se sont rassemblées dans les pagodes, temples et sanctuaires pour y brûler de l'encens et prier pour la paix et la prospérité.



Le site du Phu Tay Ho (quartier de Tay Ho, Hanoï) bondé dans la matinée du premier jour du Têt du Cheval 2026. Photo : VNA

Dès les premières heures du premier jour du Nouvel An lunaire (17 février), des familles de tout Hanoï se sont rassemblées dans les pagodes, temples et sanctuaires pour y brûler de l'encens et prier pour la paix et la prospérité.



Ce rituel fait partie intégrante de la tradition spirituelle vietnamienne depuis longtemps et reflète le souhait partagé d'une année faste.

La pagode Phu Tay Ho a attiré une foule nombreuse le matin du premier jour du Nouvel An lunaire.



Afin de fluidifier la circulation pendant les festivités du Têt, le quartier de Tay Ho a mis en place un parking gratuit du réveillon du Nouvel An lunaire jusqu'au sixième jour du premier mois lunaire. Ce vaste parking, organisé de manière systématique, a permis de réduire les embouteillages tout en maintenant l'ordre public, renforçant ainsi l'image de l'un des lieux spirituels les plus emblématiques de la capitale.



Des familles de tout Hanoï se sont rassemblées dans les pagodes, temples et sanctuaires pour y brûler de l'encens et prier pour la paix et la prospérité. Photo: VNA

Bui Thi Hoa, habitante du hameau de Tan Phong, dans le quartier de Thuong Cat à Hanoï, raconte que sa famille a pour coutume de visiter chaque année les pagodes, les temples et les sanctuaires le matin du premier jour du Nouvel An lunaire.



Cette tradition remonte à son enfance, explique-t-elle, et depuis qu'elle a fondé sa propre famille, elle la perpétue, emmenant ses enfants non seulement pour prier pour la chance et la paix, mais aussi pour les aider à comprendre et à apprécier les coutumes spirituelles transmises de génération en génération.



À la pagode Ha, dans le quartier de Cau Giay, aux côtés de familles multigénérationnelles offrant de l'encens pour la paix et la prospérité, de nombreux jeunes se sont également rassemblés pour prier et formuler leurs vœux.



