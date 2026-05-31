Le Vietnam veut bâtir des ressources humaines scientifiques plus compétitives

Les ressources humaines constituent le pilier central et le facteur décisif des avancées en matière de science, de technologie et d’innovation. Les orientations et politiques du Parti et de l’État soulignent ainsi la nécessité de former, d’attirer et de valoriser les intellectuels, les experts et les talents hautement qualifiés dans le contexte actuel.

L’université de Tra Vinh accueille de nombreux étudiants et chercheurs vietnamiens et étrangers. Photo : VNA

Selon la Conclusion n°18-KL/TW du 2ᵉ plénum du Comité central du Parti du 14ᵉ mandat, le développement des ressources humaines dans les domaines de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique a enregistré des résultats positifs durant la période 2021-2025.

Entre 2021 et 2025, l’Université nationale du Vietnam à Hanoï a mis en place dix groupes de mécanismes d’encouragement au développement des sciences, des technologies et de l’innovation. Selon le professeur associé et docteur Pham Bao Son, vice-directeur de l’Université nationale du Vietnam à Hanoï, son établissement a attiré près de 500 docteurs en plus de quatre ans et constitué 50 groupes de recherche solides. Plusieurs scientifiques de renommée mondiale ont été invités à diriger des travaux académiques dans les domaines des semi-conducteurs, des technologies quantiques, de l’intelligence artificielle, de l’exploitation des données et des réseaux sociaux.

L’Université nationale du Vietnam à Hanoï a également signé des accords de coopération stratégique avec des groupes vietnamiens et étrangers dans le cadre de la Résolution n°57-NQ/TW du Bureau politique du 22 décembre 2024 sur les percées dans le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique nationale. Cette coopération porte notamment sur la recherche scientifique, l’innovation, le transfert de technologies, la formation de ressources humaines de haute qualité et la résolution des problèmes concrets des entreprises...

Selon Nguyen Thi Van Nga, directrice du Centre des données et de l’information scientifiques de l’Académie vietnamienne des sciences et des technologies, l’institution a publié 2.437 travaux scientifiques en 2025, dont 1.699 publications internationales. Elle a également mené 527 projets de recherche à différents niveaux, obtenu 105 brevets et signé 836 contrats de recherche et de transfert de technologies.

Selon le ministère des Sciences et des Technologies, avec plus de 2,3 millions de travailleurs et un esprit d’innovation de plus en plus répandu, la science, la technologie et l’innovation deviennent progressivement une force de production directe contribuant à la stabilité macroéconomique.

Le développement des technologies nouvelles et stratégiques devient un moteur de croissance réel de l’économie vietnamienne. Photo : VNA

Malgré des avancées rapides, les ressources humaines scientifiques et technologiques ne répondent pas encore pleinement aux exigences du développement actuel. La Conclusion n°18-KL/TW souligne que la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique contribuent encore insuffisamment à la croissance et que plusieurs obstacles persistent dans les mécanismes et politiques existants.

Il est donc nécessaire de renforcer la coopération public-privé dans la formation, l’attraction et la valorisation des ressources humaines hautement qualifiées, tout en développant les réseaux de scientifiques et d’experts vietnamiens et internationaux et en améliorant les politiques d’attraction des talents.

Selon les experts, une coopération plus étroite entre les autorités publiques, les instituts de recherche, les universités et les entreprises permettra d’améliorer la qualité de la formation et de renforcer les opportunités de recherche appliquée. Par ailleurs, la mise en œuvre des activités de recherche nécessite également une réforme des mécanismes de gestion des projets scientifiques ainsi que des politiques financières et d’investissement, afin de créer un nouvel élan pour le développement. -VNA/VI