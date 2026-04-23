Le Vietnam place le sport au cœur de sa stratégie de santé publique

Le pourcentage de personnes pratiquant régulièrement une activité physique a augmenté de 10 %. Photo : VNA

La Résolution n°72-NQ/TW du Bureau politique sur le développement du sport dans le nouveau contexte ouvre une orientation stratégique visant à améliorer la condition physique, la stature et la qualité de vie de la population vietnamienne. Elle marque un changement de paradigme, passant d’une logique de traitement des maladies à une approche proactive de prévention, où le sport devient un levier clé de santé publique.



Au cœur de cette politique, les citoyens sont placés comme bénéficiaires et acteurs centraux. La santé est considérée à la fois comme un objectif et un fondement du développement socio-économique durable. D’ici 2030, plusieurs objectifs ont été fixés, notamment une espérance de vie moyenne de 75,5 ans, dont au moins 68 années en bonne santé, une amélioration de la taille moyenne des jeunes générations et une augmentation de la participation aux activités physiques.



À partir de 2026, les habitants bénéficieront d’examens de santé périodiques ou de dépistages gratuits au moins une fois par an, accompagnés de la mise en place de dossiers de santé électroniques. Cette mesure vise à améliorer la qualité des soins de santé primaires et à réduire les dépenses médicales. Parallèlement, une feuille de route vers la gratuité des soins de base dans le cadre de l’assurance maladie est prévue à l’horizon 2030, avec pour objectif une couverture universelle.



Le système de santé de base est également renforcé grâce à des investissements dans les infrastructures, les équipements et les ressources humaines. D’ici 2027, chaque centre de santé communal devrait disposer de 4 à 5 médecins, contribuant à améliorer l’accès aux soins au niveau local et à désengorger les hôpitaux.