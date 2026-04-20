Le Vietnam, passerelle entre l’Argentine et les marchés de l’ASEAN

L’Argentine est le troisième partenaire commercial du Vietnam en Amérique latine, et le Vietnam le sixième partenaire commercial de l’Argentine dans le monde.



L’ambassadrice du Vietnam en Argentine, Ngo Minh Nguyet. Photo : VNA

Le Vietnam continuerait de servir de passerelle, facilitant l’accès de l’Argentine aux vastes marchés de l’ASEAN et de l’Asie-Pacifique.



C’est ce qu’a affirmé l’ambassadrice du Vietnam, Ngo Minh Nguyet, lors d’une séance de travail entre les ambassadeurs des pays membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et le ministre argentin des Affaires étrangères, du Commerce international et du Culte, Pablo Quirno, le 17 avril à Buenos Aires.



La diplomate a souligné que la coopération économique et commerciale reste le fondement du partenariat global bilatéral. L’Argentine est le troisième partenaire commercial du Vietnam en Amérique latine, et le Vietnam le sixième partenaire commercial de l’Argentine dans le monde. Au cours des deux premiers mois de l’année, le commerce bilatéral a atteint 714 millions de dollars, générant un excédent de 362 millions pour l’Argentine. Les deux parties ont achevé en janvier le premier cycle de négociations sur un accord visant à éviter la double imposition, dont la signature est prévue fin 2026.



Ngo Minh Nguyet a également salué le lancement, en décembre 2025, des négociations sur un accord commercial préférentiel (PTA) entre le Vietnam et le Marché commun du Sud (Mercosur). Une fois conclu, cet accord devrait dynamiser le commerce et les investissements entre les deux parties, l’Argentine demeurant une porte d’accès des produits vietnamiens au marché de l’Amérique du Sud.

L'ambassadrice vietnamienne Ngo Minh Nguyet, l'ambassadeur indonésien Sulaiman Syarif et le président de la Chambre de commerce Mercosur-ASEAN (MACC) Rodolfo Caffaro lors du séminaire visant à promouvoir la coopération entre le Congrès argentin et l’ASEAN,tenu le 10 juin 2025 en Argentine. Photo : VNA



Au-delà de l’agriculture et du commerce, les deux pays ouvrent de nouvelles perspectives dans les domaines des sciences, des technologies et de l’innovation. Le groupe vietnamien Viettel a exporté ses deux premiers lots d’équipements de télécommunications (câbles optiques et modems) vers l’Argentine en juin 2025 et début avril 2026. Par ailleurs, dans le cadre d’un protocole d’accord signé en 2023, le Centre spatial national du Vietnam (VNSC) et la Commission nationale des activités spatiales de l’Argentine (CONAE) ont coopéré : la station au sol du VNSC à Hoa Lac (Hanoï) a apporté un soutien technique au satellite ATENA, développé par l’Argentine.



Le Vietnam souhaite renforcer la coopération, le dialogue et le partage d’expériences avec l’Argentine au sein des organisations et forums maritimes internationaux. Dans ce cadre, il a demandé le soutien de l’Argentine à la candidature vietnamienne au poste de juge au Tribunal international du droit de la mer (TIDM) pour le mandat 2026-2035.



De son côté, Pablo Quirno a souligné que l’Argentine et l’ASEAN partagent des intérêts croissants. Face aux tensions en Europe et au Moyen-Orient, son pays contribue à la sécurité alimentaire et énergétique mondiale. L’Argentine souhaite élargir sa coopération avec l’Asie-Pacifique dans des domaines tels que l’énergie, les minéraux essentiels. Elle souhaite aussi élargir sa coopération avec les pays de l’ASEAN dans dans les domaines du nucléaire civil et du spatial. La deuxième économie d’Amérique du Sud s’intéresse à l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) et envisage d’y adhérer.



À cette occasion, le vice-ministre argentin des Affaires étrangères, Fernando Brun, a salué les résultats de la 8e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam–Argentine sur la coopération économique, commerciale et scientifique et technologique, tenue en octobre 2025. Il a souligné que l’Argentine souhaite mettre en place des mécanismes de coopération similaires avec d’autres pays de l’ASEAN.