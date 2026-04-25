Le Vietnam copréside la 14e réunion du Comité mixte de coopération ASEAN-Nouvelle-Zélande

En sa qualité de pays coordinateur pour les relations ASEAN-Nouvelle-Zélande, la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ASEAN a coprésidé la 14e réunion du Comité mixte de coopération ASEAN-Nouvelle-Zélande au Secrétariat de l'ASEAN à Jakarta le 24 avril, conjointement avec la Mission néo-zélandaise.



L'ambassadrice Ton Thi Ngoc Huong et des délégués. Photo : VNA

En sa qualité de pays coordinateur pour les relations ASEAN-Nouvelle-Zélande, la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ASEAN a coprésidé la 14e réunion du Comité mixte de coopération ASEAN-Nouvelle-Zélande au Secrétariat de l'ASEAN à Jakarta le 24 avril, conjointement avec la Mission néo-zélandaise.

L'objectif était d'examiner les progrès de la coopération et de discuter des grandes orientations pour la période à venir.



Cette réunion faisait suite à d'importantes étapes franchies en 2025 : l'ASEAN et la Nouvelle-Zélande ont célébré le 50e anniversaire de leurs relations de dialogue, élevé leurs liens au rang de partenariat stratégique global et adopté le Plan d'action ASEAN-Nouvelle-Zélande pour 2026-2030.



Les deux parties ont constaté la réalisation de 100 % des axes d'action du Plan d'action 2021-2025. Des initiatives clés telles que les bourses Manaaki, les formations courtes destinées aux jeunes fonctionnaires du commerce et le soutien apporté par la Nouvelle-Zélande aux centres spécialisés de l'ASEAN ont été mises en avant comme des résultats concrets et significatifs, témoignant de l'engagement constant et à long terme du pays envers l'ASEAN. L'ambassadrice de Nouvelle-Zélande, Joanna Anderson, a salué la coordination active, flexible et efficace du Vietnam durant la période 2024-2025.



L'ambassadrice de Nouvelle-Zélande, Joanna Anderson. Photo: VNA



La Nouvelle-Zélande a réaffirmé son adhésion à la position de l'ASEAN concernant le respect du droit et des normes internationales, notamment les principes inscrits dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM), l'Organisation mondiale du commerce (OMC), la Charte des Nations Unies, la Charte de l'ASEAN et la Vision de l'ASEAN sur l'Indo-Pacifique.



Le pays s'est également engagé à approfondir ses liens avec l'ASEAN sur les plans stratégique et économique ainsi que sur les questions internationales, en s'appuyant sur le respect mutuel, la sincérité, la transparence et un dialogue constructif.

À cette fin, la Nouvelle-Zélande s’attachera à mettre en œuvre efficacement le Plan d’action 2026-2030 par le biais d’initiatives ciblées telles que les bourses d’études pour le dialogue ASEAN-Nouvelle-Zélande, l’Initiative d’action climatique ASEAN-Nouvelle-Zélande et des investissements soutenant les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) résilientes face au changement climatique.



L’ASEAN et la Nouvelle-Zélande ont convenu d’accélérer la mise en œuvre du Plan d’action 2026-2030 selon des feuilles de route claires, en privilégiant les domaines prioritaires communs, notamment le commerce et l’investissement, la connectivité, les échanges entre les peuples, l’éducation et la formation, l’énergie, le climat, l’agriculture, la sécurité non traditionnelle et la criminalité transnationale.



L'ambassadrice Ton Thi Ngoc Huong, représentante permanente du Vietnam auprès de l'ASEAN. Photo : VNA



Dans son rôle de coordination, le Vietnam a collaboré avec la Nouvelle-Zélande à l’élaboration et à la promotion de l’adoption du mandat du Fonds de vision ASEAN-Nouvelle-Zélande. Doté d’un budget de 25 millions de dollars néo-zélandais par le ministère néo-zélandais des Affaires étrangères et du Commerce, ce fonds soutiendra des projets de coopération dans des domaines prioritaires tels que la gouvernance et la sécurité, le développement économique, l’environnement et le changement climatique, ainsi que le renforcement des capacités. Le Vietnam et la Nouvelle-Zélande encouragent les États membres de l'ASEAN à proposer proactivement des projets visant à exploiter efficacement cette ressource.

Du point de vue d'un État membre de l'ASEAN, l'ambassadrice Ton Thi Ngoc Huong, représentante permanente du Vietnam auprès de l'ASEAN, a souligné que le Vietnam encourage la Nouvelle-Zélande à poursuivre son engagement actif au sein des cadres ASEAN-Nouvelle-Zélande et des mécanismes pilotés par l'ASEAN, tels que le Sommet de l'Asie de l'Est (EAS), le Forum régional de l'ASEAN (ARF), la Réunion des ministres de la Défense de l'ASEAN élargie (ADMM+) et le Forum maritime élargi de l'ASEAN (EAMF), contribuant ainsi au renforcement de la confiance, au dialogue, à la coopération et à la prévention des conflits dans la région.



Elle a également appelé à un renforcement de la coopération maritime, notamment en matière de connaissance du domaine maritime, d'application des technologies et de l'intelligence artificielle, d'opérations de recherche et de sauvetage, de protection des infrastructures sous-marines critiques, de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et de renforcement des capacités des organismes chargés de l'application du droit maritime.



Concernant la coopération économique et les échanges entre les peuples, l'ambassadrice a insisté sur la nécessité d'un soutien accru aux entreprises, notamment aux PME, afin qu'elles puissent tirer pleinement parti d'accords tels que l'Accord de libre-échange ASEAN-Australie-Nouvelle-Zélande (AANZFTA) et le Partenariat économique régional global (RCEP), promouvoir la collaboration dans le domaine de l'économie numérique et accélérer la ratification de l'Accord sur les services aériens ASEAN-Nouvelle-Zélande.



Elle a également souligné l'importance de la coopération dans les domaines de l'agriculture intelligente, de la production alimentaire de haute qualité, des énergies renouvelables et du financement climatique, ainsi que le maintien du soutien aux programmes de bourses et de formation tels que Manaaki et ELTO. Le Vietnam a par ailleurs invité la Nouvelle-Zélande à aider l'ASEAN à réduire les écarts de développement grâce à la mise en œuvre du cinquième Plan de travail de l'Initiative pour l'intégration de l'ASEAN (IAI).



L'ambassadrice a également présenté les initiatives vietnamiennes à venir, notamment le Forum de l'avenir de l'Asie et une proposition d'initiative de coopération ASEAN-Nouvelle-Zélande sur le développement sous-régional, qui a suscité l'intérêt des pays participants.



La réunion a réaffirmé la détermination commune de l'ASEAN et de la Nouvelle-Zélande à approfondir leur partenariat stratégique global, créant ainsi une nouvelle dynamique de coopération pratique et contribuant à la paix, à la stabilité et au développement dans la région./.