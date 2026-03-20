Le Vietnam dans le top 28 des plus beaux pays du monde, un véritable paradis d’expériences

Grâce à la remarquable diversité de ses paysages - des montagnes majestueuses aux archipels tropicaux - le Vietnam vient d’être distingué par le prestigieux magazine Condé Nast Traveler parmi les 28 plus beaux pays du monde – « The 28 Most Beautiful Countries in the World ».

Avec sa beauté unique et incomparable, la baie de Ha Long a été inscrite deux fois au patrimoine mondial de l'UNESCO. Photo : VNA



Selon la publication, les pays les plus beaux du monde dépendent, en fin de compte, du regard de chacun. Pour chaque continent comptant des pays, le magazine affirme avoir sélectionné ceux qui figurent parmi les plus beaux du monde, avec des sites qui valent à eux seuls un voyage au long cours. On y trouve un patrimoine humain inestimable inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, des plages bordées d’étendues infinies d’eaux d’un bleu azur, ainsi que des paysages d’un autre monde qui semblent donner vie à la beauté presque irréelle décrite dans les œuvres de J.R.R. Tolkien. Inutile de préciser que cette sélection incontournable pourrait inspirer toute une vie de voyages.



Dans cette mosaïque de merveilles naturelles, le Vietnam se distingue comme une destination où s’entrelacent harmonieusement richesses naturelles et profondeur culturelle.



Sur son site, Condé Nast Traveler décrit : Des villes comme Hanoï et Ho Chi Minh-Ville attirent chaque année des foules de touristes, mais le Vietnam est également un véritable paradis pour les amateurs de plein air (ou pour quiconque apprécie simplement de beaux paysages).



La baie de Ha Long, située dans le nord-est du Vietnam, est réputée pour ses eaux d’un bleu profond et ses innombrables îlots calcaires, recouverts de végétation tropicale et abritant une faune variée.



Le mausolée de Gia Long à Hue. Photo: VNA

Dans cette même région, Ha Giang offre des panoramas montagneux à couper le souffle, traversés de rizières en terrasses escarpées et de sentiers de randonnée.



Sur la côte sud, la baie de Ninh Van est idéale pour le snorkeling et la plongée sous-marine.



Et pour une escapade rapide, il suffit de prendre un vol court pour passer quelques jours à Phu Quoc, une île luxuriante couverte de jungle, au large de la côte sud-ouest du Vietnam.



Dans le même esprit, le magazine britannique Time Out a classé Hanoï (25e) et Ho Chi Minh-Ville (38e) parmi les 50 meilleures villes au monde – « The 50 best cities in the world in 2026 ».



Selon Time Out, les deux métropoles vietnamiennes séduisent par leur énergie et leur transformation rapide.



Chaque ville asiatique dotée d’une classe moyenne en expansion est inévitablement qualifiée de « mélange enivrant d’ancien et de nouveau ». Hanoï penche encore – tout juste – en faveur du premier, mais elle est aussi en pleine transformation spectaculaire. Tandis que les routards sirotent de la bière « bia hơi », de jeunes entrepreneurs vietnamiens développent une scène de bars qui s’impose parmi les 50 meilleures d’Asie. Soixante-treize pour cent des habitants de Hanoï recommandent la scène gastronomique, 67 % apprécient la vie nocturne et 72 % estiment qu’il est facile de se faire des amis dans la ville.

Un paysage apaisant et verdoyant dans le village de Thai Hai. Photo:Thai Hai



Ho Chi Minh-Ville se distingue également, se classant à la 38e place. Il suffit d’observer un carrefour de Saigon pour comprendre que la ville refuse de rester immobile. Fin de l’année dernière, l’UNESCO l’a désignée Ville créative du cinéma, une première en Asie du Sud-Est. La ville est aussi plus accessible que jamais, avec l’ouverture à la mi-2026 de l’aéroport international de Long Thanh, le plus grand d’Asie du Sud-Est.



L’année 2025 a marqué un tournant historique avec près de 21,2 millions de visiteurs internationaux accueillis, soit une hausse de 20,4 % par rapport à 2024, dépassant même le niveau de 2019, avant la pandémie de COVID-19. Cette dynamique s'est intensifiée en janvier 2026 avec près de 2,5 millions de visiteurs en un seul mois, un record absolu.



Festival de montgolfières à Mang Den. Photo : VNA

La forte croissance du nombre de touristes au Vietnam est le fruit de politiques de développement, notamment l'assouplissement des règles de visa. L'extension de l'exemption de visa, la généralisation du visa électronique (e-visa) à entrées multiples et l'allongement de la durée de séjour ont rendu la destination beaucoup plus accessible, particulièrement pour les marchés européens comme la Pologne, la République tchèque ou la Suisse. Le développement des lignes aériennes, avec l'ouverture de nouvelles lignes directes long-courriers, a également joué un rôle déterminant. De plus, la stabilité politique et sociale du pays renforce son image de destination sûre et accueillante.



L’objectif d’accueillir 25 millions de visiteurs internationaux en 2026 apparaît désormais à portée de main. -VNA/VI