Le Vietnam confirme son rôle de partenaire actif et responsable dans la promotion de la coopération interparlementaire

Le voyage de travail du président de l’Assemblée nationale (AN) Tran Thanh Man, à l’occasion de la 152e Assemblée de l’Union interparlementaire (UIP-152) à Istanbul, ainsi que ses activités bilatérales en Turquie et sa visite officielle en Italie, du 11 au 17 avril, ont non seulement réaffirmé l’image du Vietnam en tant que partenaire actif et responsable dans la promotion de la coopération interparlementaire et du multilatéralisme, mais ont également insufflé un nouvel élan concret aux relations entre le Vietnam, l’Italie et la Turquie pour la période à venir.



Le président de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Tran Thanh Man et son épouse. Photo: VNA

Le voyage de travail du président de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Tran Thanh Man, à l’occasion de la 152e Assemblée de l’Union interparlementaire (UIP-152) à Istanbul, ainsi que ses activités bilatérales en Turquie et sa visite officielle en Italie, du 11 au 17 avril, ont été couronnés de succès.

Il s’agissait de la première mission officielle à l’étranger du président de l’AN depuis le 14e Congrès national du Parti, l’élection des députés de la 16e législature et la consolidation de l’appareil d’État de la République socialiste du Vietnam pour le nouveau mandat. Les résultats de cette mission ont non seulement réaffirmé l’image du Vietnam en tant que partenaire actif et responsable dans la promotion de la coopération interparlementaire et du multilatéralisme, mais ont également insufflé un nouvel élan concret aux relations entre le Vietnam, l’Italie et la Turquie pour la période à venir.

Les chefs des délégations à l'UIP-152. Photo: VNA

À l’UIP-152, organisée sous le thème "Cultiver l'espoir, consolider la paix et assurer la justice pour les générations futures", la délégation vietnamienne a participé de manière proactive et responsable, contribuant de façon significative à son succès. Tran Thanh Man a notamment prononcé un discours important lors du débat général, affirmant que le Vietnam continuerait de travailler avec ses amis et partenaires pour contribuer activement, proactivement et de manière responsable à la résolution des problèmes régionaux et mondiaux.

Il a appelé à renforcer la solidarité internationale, le respect du droit international et le rôle pionnier des parlements dans l’élaboration du cadre juridique et l’internalisation des engagements internationaux, en particulier ceux relatifs à la paix, à la sécurité, au développement durable, à la lutte contre le changement climatique et à la non-prolifération des armes de destruction massive.

La délégation vietnamienne a participé activement aux réunions du Conseil directeur de l’UIP, aux commissions permanentes, au Forum des femmes parlementaires, au Forum des jeunes parlementaires, à l’Association des secrétaires généraux des parlements (ASGP), ainsi qu’aux groupes géopolitiques Asie-Pacifique (APG) et ASEAN+3. Elle a également pris part à une table ronde consacrée à la Convention de Hanoï sur la lutte contre la cybercriminalité et contribué directement à l’élaboration de plusieurs documents de l’Assemblée.

Les propositions du Vietnam ont été largement saluées. Le secrétaire général de l’UIP, Martin Chungong, a notamment mis en avant la crédibilité de l’Assemblée nationale du Vietnam ainsi que sa participation au plus haut niveau à l’UIP-152, la qualifiant de contribution importante dans un contexte mondial instable. Il a également souligné le rôle proactif et responsable du Vietnam, marqué par de nombreuses initiatives, ainsi que sa participation active aux débats parlementaires visant à apporter des solutions aux défis actuels pour atténuer les difficultés auxquelles le monde est actuellement confronté.

En marge de l’Assemblée, le président de l’AN a multiplié les rencontres bilatérales avec ses homologues, renforçant la confiance politique et promouvant la coopération dans des domaines clés tels que l’économie, le commerce, l'investissement, la science et la technologie, l’innovation, la transformation numérique et la sécurité.

En Turquie, les échanges de haut niveau, notamment avec le président Recep Tayyip Erdoğan, ont mis en évidence le fort potentiel de coopération bilatérale. Les deux parties ont convenu de faire de l’économie, du commerce et de l’investissement un pilier central, avec l’objectif de porter les échanges commerciaux à 4 milliards de dollars. Elles ont également évoqué la possibilité d’engager des négociations en vue d’un accord de libre-échange et encouragé les investissements turcs au Vietnam.

Entrevue entre le président de l'AN Tran Thanh Man et le président turc Recep Tayyip Erdoğan. Photo: VNA

En Italie, la visite officielle du président de l'AN Tran Thanh Man s’est inscrite dans un contexte de relations bilatérales dynamiques, marquées par plus de dix ans de partenariat stratégique. Les rencontres avec le président Sergio Mattarella et le président de la Chambre des députés Lorenzo Fontana ont confirmé la volonté commune d’élargir la coopération au-delà des secteurs traditionnels vers des domaines comme la mode, l’économie verte, l'économie numérique et l’énergie. Les deux parties ont également souligné l’importance de tirer pleinement parti de l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne (EVFTA) et d’accélérer la ratification de l'Accord de protection des investissements Vietnam-UE (EVIPA).

La rencontre du président de l’AN avec le Pape et le chef du gouvernement du Vatican revêt une importance particulière. Les deux parties se sont félicitées des progrès substantiels réalisés dans les relations entre le Vietnam et le Saint-Siège, tout en réaffirmant leur volonté de renforcer la confiance et la compréhension mutuelles en vue de l’établissement de relations diplomatiques complètes.

Le président de l'AN Tran Thanh Man et des membres de l'Association d'amitié Italie-Vietnam à Milan. Photo: VNA

La coopération économique, commerciale et d’investissement a constitué un point fort de la visite. À Milan, principal pôle économique et industriel italien, le dirigeant vietnamien a participé à un dialogue politique visant à promouvoir la coopération Vietnam–Italie. Il a souligné que, dans un contexte de mondialisation accélérée, de transition écologique et de transformation numérique, les deux pays disposent de nombreux atouts complémentaires leur permettant de viser une croissance durable, inclusive et résiliente.

Il a appelé à traduire l'esprit de coopération en résultats concrets, en se concentrant sur les domaines prioritaires et en renforçant le rôle des parlements dans la supervision et la mise en œuvre des mécanismes et des politiques, ainsi que dans la garantie d'un environnement juridique stable, transparent et favorable à une coopération durable.

Raffaele Cattaneo, sous-secrétaire de la Région Lombardie, a affirmé que le Vietnam est l'une des économies les plus dynamiques et prometteuses d'Asie du Sud-Est et un maillon de plus en plus important des chaînes de coopération et de développement mondiales. De ce fait, de plus en plus d'entreprises italiennes, notamment lombardes, souhaitent investir au Vietnam.

On peut ainsi affirmer que la mission du président de l’AN, Tran Thanh Man, en Italie et en Turquie a produit des résultats significatifs, tant sur les plans bilatéral que multilatéral. Elle a renforcé l’image d’un Vietnam proactif et responsable à l’UIP, tout en insufflant un nouvel élan aux relations avec des partenaires clés et en contribuant à un environnement extérieur favorable au développement du pays.