Le tourisme d’An Giang et l’ambition de s’imposer à l’échelle internationale

Au cours des 40 années de Renouveau du pays, le tourisme d’An Giang s’est profondément transformé, s’imposant comme un pilier économique majeur de la province. Depuis la fusion administrative de juillet 2025, la nouvelle province d’An Giang brille désormais comme une destination phare sur la carte touristique du Vietnam et du monde.



Depuis la fusion, An Giang dispose d’une superficie naturelle proche de 10 000 km², concentrant une grande diversité de ressources : plaines, montagnes, zones frontalières, mer et îles, réseaux fluviaux pittoresques. Ces atouts offrent des conditions idéales au développement de multiples formes de tourisme et font de la province une destination singulière du delta du Mékong.

Un coin de l’île Nam Du aux eaux cristallines où naviguent des navires de pêche. Photo : Luu Trong Dat

An Giang abrite de nombreux sites touristiques de renommée nationale et internationale tels que : Phu Quoc, centre de services et de tourisme écologique de haute qualité, pôle du tourisme balnéaire et insulaire de stature mondiale ; Ha Tien – Kien Luong – Kien Hai, destinations culturelles, historiques et écologiques maritimes ; des écosystèmes forestiers diversifiés avec le parc national d’U Minh Thuong et celui de Phu Quoc, la forêt de cajeputiers de Tra Su ; ainsi que le tourisme rural et fluvial avec les rizières de Ta Pa, la saison des crues et les vergers du delta…

Un coin de Phu Quoc United Center – paradis touristique sûr et attrayant à Phu Quôc, province de Kiên Giang. Photo : Hoang Ha/VI

Cette richesse s’enrichit d’une mosaïque culturelle harmonieuse – héritage des communautés Kinh, Hoa, Khmer et Cham – qui se révèle dans les festivals vibrants, l’architecture singulière, la gastronomie raffinée, les croyances ancestrales et le quotidien partagé. Un patrimoine vivant, emblématique du Sud-Ouest vietnamien.

En 2025, les recettes touristiques ont atteint près de 68 000 milliards de dongs (2,62 milliards de dollars), en hausse de 92 % sur un an et dépassant de 72,9 % les objectifs fixés. La province a accueilli plus de 24,1 millions de visiteurs, soit une augmentation de 27,3 %. Le point fort majeur réside dans la reprise vigoureuse du tourisme international, avec plus de 1,9 million de visiteurs étrangers, en hausse annuelle de 90,3 %.

Symbole de ce succès, Mme Karolina Agnieszka, de nationalité polonaise – 20 millionième touriste international au Vietnam en 2025, accueillie solennellement à l’aéroport international de Phu Quoc le 15 décembre – a déclaré : « Votre pays est magnifique. Les gens sont amicaux, chaleureux et ouverts. Je voudrais dire que j’aime le Vietnam ! Bonjour le Vietnam ! C’est ma première visite, mais certainement pas la dernière. Je recommanderai à tous mes amis et à ma famille en Pologne de visiter ce pays merveilleux, en particulier Phu Quoc. »

Un coin de Phu Quoc United Center – paradis touristique sûr et attrayant à Phu Quôc, province de Kiên Giang. Photo : Hoang Ha/VI

An Giang se distingue aussi par son attractivité pour les investisseurs : 317 projets touristiques engagés, représentant un capital total de 402 178 milliards de dongs.

Selon Bui Quoc Thai, directeur du Service provincial du tourisme d’An Giang, le tourisme est devenu un point fort du développement socio-économique global de la province. Son essor a entraîné l’expansion des secteurs des services, du commerce, des transports et de l’hébergement, contribuant à réduire la part de l’agriculture et à accroître celle des services dans la structure économique. Des dizaines de milliers d’emplois locaux ont été créés dans les activités touristiques.

An Giang a défini une feuille de route visant à faire du tourisme une marque forte à l’échelle nationale et internationale, et à devenir une destination de premier plan en Asie du Sud-Est.

Selon le Service du tourisme d’An Giang, la province ambitionne d’accueillir, d’ici 2030, 39,5 millions de visiteurs, dont plus de 3 millions de touristes internationaux, pour des recettes estimées à 108 450 milliards de dongs. An Giang entend devenir une porte d’entrée majeure de « l’économie du visiteur » et affirmer un positionnement de marque durable au sein de la région de l’ASEAN./.