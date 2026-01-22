Le succès du 14ᵉ Congrès ouvrira une nouvelle ère de développement pour le Vietnam, selon l’ambassadeur de Chine He Wei

À l’occasion du 14ᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam, l’ambassadeur de Chine au Vietnam, He Wei, a affirmé que le succès du Congrès ouvrira une nouvelle ère de développement et créera un nouvel élan puissant pour l’édification et le développement du pays.

L'ambassadeur de Chine au Vietnam, He Wei. Photo : VNA

À l’occasion du 14ᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam, l’ambassadeur de Chine au Vietnam, He Wei, a accordé une interview à la presse vietnamienne, dans laquelle il a hautement apprécié les réalisations socioéconomiques remarquables enregistrées par le Vietnam au cours du mandat du 13ᵉ Congrès.

Il a exprimé sa profonde conviction que le succès du 14ᵉ Congrès créera un nouvel élan puissant pour l’œuvre d’édification et de développement du pays dans la période à venir, ouvrant ainsi une nouvelle ère de développement de la nation vietnamienne.

Selon l’ambassadeur He Wei, au cours des cinq dernières années, sous la direction du Comité central du Parti communiste du Vietnam, les objectifs de développement fixés par le 13ᵉ Congrès ont été mis en œuvre de manière rigoureuse, cohérente et efficace, avec un accent particulier sur les trois percées stratégiques que sont l’institution, les ressources humaines et les infrastructures modernes. Les résultats obtenus ont non seulement répondu aux attentes du Parti et du peuple vietnamiens, mais ont également laissé une impression profonde sur la communauté internationale.

Le débat sur les projets de Documents du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam. Photo : VNA

En dressant un panorama général de ces acquis, l’ambassadeur a estimé que les réalisations du Vietnam se distinguent clairement selon trois axes de « rehaussement ».

Premièrement, le rehaussement quantitatif. Au cours des cinq dernières années, la taille de l’économie vietnamienne est passée de 346 milliards de dollars à 514 milliards de dollars, plaçant le pays au 32ᵉ rang mondial. Le taux de croissance moyen du PIB a atteint 6,3 %; en particulier, en 2025, la croissance du PIB a dépassé 8 %, figurant parmi les plus élevées des grandes économies asiatiques. Le PIB par habitant a franchi le seuil des 5.000 dollars, permettant au Vietnam d’entrer officiellement dans le groupe des pays à revenu intermédiaire supérieur. Dans un contexte de profonde restructuration des chaînes d’approvisionnement et de production mondiales, ces résultats témoignent clairement de la forte résilience et de la capacité de reprise de l’économie vietnamienne.

Deuxièmement, le rehaussement qualitatif. Ces cinq dernières années, plus de 3.000 kilomètres d’autoroutes ont été construits et mis en service ; l’axe principal de la ligne de transmission électrique 500 kV Nord–Sud a été achevé ; la taille du système électrique national s’est hissée au deuxième rang au sein de l’ASEAN. De nombreux projets stratégiques majeurs, dont l’aéroport international de Long Thành, ont vu leur mise en œuvre accélérée et sont progressivement entrés en exploitation. Ces réalisations contribuent à l’amélioration du niveau de vie de la population, à la garantie de la sécurité sociale et à la réduction des écarts de développement entre les régions. Parallèlement, le Vietnam s’intègre de plus en plus profondément aux chaînes de valeur mondiales, avec 17 accords de libre-échange déjà en vigueur, couvrant plus de 60 pays et territoires, représentant environ 90 % du PIB mondial.

Troisièmement, le rehaussement de la réflexion stratégique et de la gouvernance, un facteur jugé déterminant. Le Comité central du Parti communiste du Vietnam s’est attaché à lever les goulots d’étranglement institutionnels et a engagé, pour la première fois, une réforme en profondeur de l’appareil du Parti et de l’État, comprenant la réorganisation des unités administratives au niveau provincial et municipal, afin d’améliorer l’efficacité et l’efficience de la gouvernance nationale. Sur la base d’une vision à long terme, le Vietnam a promulgué de nombreuses résolutions importantes relatives à l’innovation, à la transformation numérique, au perfectionnement du cadre juridique et à la construction d’un État de droit socialiste, jetant ainsi des bases solides pour une nouvelle phase de développement.

Évoquant la portée du 14ᵉ Congrès dans le contexte actuel, l’ambassadeur He Wei a souligné qu’il s’agit d’un Congrès d’une importance toute particulière, organisé à un moment charnière, alors que le Parti et le peuple vietnamiens s’efforcent d’atteindre l’objectif du centenaire de la fondation du Parti. Le Congrès se déroule dans une atmosphère solennelle et enthousiaste, suscitant une large attention de l’ensemble de la société et des médias nationaux.

Du point de vue interne, le Vietnam se trouve dans une phase de transition cruciale, héritant des acquis majeurs de 40 années de Renouveau et ouvrant une nouvelle étape de développement. Le potentiel national et le prestige international ne cessent de se renforcer ; le niveau de vie de la population s’améliore sensiblement ; l’État de droit socialiste se consolide progressivement ; la réforme administrative ainsi que la lutte contre la corruption et les pratiques négatives enregistrent des résultats notables. Toutefois, le pays est également confronté à plusieurs défis, notamment le risque de tomber dans le piège du revenu intermédiaire, le vieillissement démographique et la nécessité de poursuivre le perfectionnement des institutions.

Sur le plan international, l’ambassadeur a estimé que le monde entre dans une période de profondes mutations, marquée par la montée du protectionnisme, de multiples défis inédits pesant sur l’ordre international, tandis que la quatrième révolution industrielle exerce une influence croissante sur l’économie mondiale. Dans ce contexte, le Vietnam se trouve à la fois face à des opportunités rares et à des défis complexes et imbriqués.

C’est pourquoi, selon l’ambassadeur He Wei, le 14ᵉ Congrès revêt une signification majeure : il permet de dresser un bilan approfondi de 40 années de Renouveau et de définir les orientations et les grandes politiques pour les cinq prochaines années et les périodes ultérieures, ouvrant ainsi une nouvelle ère de développement pour la nation. Le Rapport politique du Congrès met l’accent sur le renforcement de l’édification du Parti, l’amélioration des capacités de gouvernance nationale, le maintien des trois piliers du modèle socialiste vietnamien, la poursuite résolue de la lutte contre la corruption, ainsi que le perfectionnement des institutions en vue d’un développement rapide et durable, consolidant ainsi le rôle dirigeant central du Parti.

Le Présidium du 14e Congrès national du Parti. Photo : VNA

Abordant les perspectives de la nouvelle ère de développement du Vietnam après le 14ᵉ Congrès, l’ambassadeur He Wei, a exprimé sa confiance dans le fait que ce Congrès constituera un point de départ majeur de « l’ère de l’essor de la nation ». Il s’agit d’un argument politique stratégique élaboré par le Comité central du Parti communiste du Vietnam, fondé sur la vision des deux objectifs du centenaire de la fondation du Parti et de l’édification du pays, avec pour priorité absolue de faire du Vietnam, d’ici 2030, un pays en développement à revenu intermédiaire supérieur doté d’une industrie moderne.

Selon l’ambassadeur, le projet de Rapport politique du 14ᵉ Congrès définit de manière globale et systématique les grandes orientations et solutions pour le développement du pays au cours des cinq prochaines années et au-delà, couvrant l’ensemble des domaines : politique, économie, culture et société, sciences et technologies, protection de l’environnement, défense et sécurité, affaires étrangères, ainsi que la construction de l’État de droit. Le Rapport transmet également un message fort de détermination et de confiance de l’ensemble du Parti et du peuple vietnamiens dans leur engagement à poursuivre résolument la voie de la réforme et du développement sous la direction du Parti communiste du Vietnam.

Sur cette base, l’ambassadeur He Wei a affirmé sa conviction que les cinq prochaines années seront une période durant laquelle le Vietnam connaîtra un développement global et des percées majeures en matière de potentiel national et de position internationale, se traduisant par trois « grandes percées » : une percée dans les capacités de gouvernance nationale ; une percée dans le potentiel global du pays, avec la science, la technologie et la transformation numérique comme moteurs clés ; et une percée dans l’influence et la stature internationales, grâce à la poursuite d’une politique étrangère indépendante, autonome et d’une intégration internationale approfondie.

Réaffirmant le soutien de la Chine, l’ambassadeur He Wei, a souligné que son pays continuera d’appuyer le Vietnam dans son engagement en faveur de la voie socialiste conforme à ses conditions et à sa réalité nationale, convaincu que le succès du 14ᵉ Congrès insufflera un nouvel élan puissant à l’œuvre d’édification et de développement du Vietnam dans la nouvelle période, pour un avenir de paix, d’indépendance, de démocratie, de prospérité, de civilisation et de bonheur./.