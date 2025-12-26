« Continuum: Vietnam »: L'hommage d'un photographe britannique à la résilience vietnamienne

26/12/2025

Plus qu’une simple exposition de photographies, « Continuum: Vietnam », organisée en novembre 2025 à Hanoï dans le cadre de la biennale Photo Hanoi ’25, fut un espace où mémoire et présent se sont rencontrés, où les portraits ont tissé un lien entre trois décennies de développement intense du pays.

Le photographe anglais Andy Soloman raconte l’histoire du Vietnam au moyen de la lumière

Andy Soloman est un photographe britannique qui partage sa vie entre le Royaume-Uni et le Vietnam. De 1992 à 1999, alors qu’il résidait à Hanoï, il a exercé en tant que photojournaliste international, collaborant avec de nombreux journaux et agences de presse avant de rejoindre Reuters en 1997. Le Vietnam est devenu une partie intégrante de son existence. Il a parcouru le pays en profondeur, des provinces du Nord comme Quang Ninh, Lang Son, Cao Bang et Thai Nguyên aux hauts plateaux du Centre, en passant par Gia Lai et Quang Ngai, pour capturer l’essence du Vietnam et de ses habitants.

Il était fasciné par un Vietnam doté d’une identité riche, où les gens, malgré les épreuves, font preuve d’un optimisme, d’une résilience et d’une chaleur humaine inébranlables.

Portraits d'hier et d'aujourd'hui

Bénéficiant du soutien du British Council et du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) au Vietnam, l’exposition a témoigné de l’engagement des organisations internationales à promouvoir la compréhension de la culture, de la société et des histoires des Vietnamiens.

Andy Soloman s’exprime lors du vernissage de son exposition « Continuum: Vietnam »

L’exposition a réuni plus de 50 photographies, dont 21 nouveaux portraits en noir et blanc réalisés par Soloman entre 2022 et 2024, lors de ses retours au Vietnam pour retrouver les personnes (ou leurs descendants) qu’il avait photographiées au cours des trois dernières décennies. À leurs côtés figurent 30 images documentaires prises en 1992-1993, à l’aube de l’ère du Dôi Moi (Renouveau) au Vietnam.

La présentation parallèle de ces photos anciennes (en noir et blanc) et récentes (souvent en couleur) permet aux visiteurs de mesurer concrètement les transformations du pays et le parcours de vie de chaque individu. Ces retrouvailles émouvantes, où les sujets tiennent souvent leur portrait d’autrefois, soulignent non seulement les changements sociaux, environnementaux et culturels profonds, mais aussi la continuité des liens humains et de la résilience vietnamienne.

Le photographe anglais Andy Soloman partage son expérience avec le représentant de l’UNFPA, M. Matt Jackson (à droite), lors de l’exposition

Andy Soloman a réalisé de nombreux portraits d’habitants de minorités ethniques, d’enfants travaillant dans les mines de charbon de la province de Quang Ninh, ou encore de résidents de Cao Bang. La province de Ha Giang, qui l’a profondément marqué, occupe une place particulière dans son œuvre : il y a immortalisé des scènes animées de marchés sur les hauts plateaux et des familles H’mong posant devant leurs caractéristiques murets de pierre sèche.

Photos d’archives prises de 1992 à 1993, au début de l'ère du Renouveau du Vietnam

Le photographe britannique Andy Soloman a vécu et travaillé à Hanoï de 1992 à 1999, exerçant comme photojournaliste pour divers journaux et agences de presse avant de rejoindre Reuters en 1997. Il se consacre aujourd'hui à la photographie de voyage et d’art. « Continuum: Vietnam » est un projet photographique à long terme et en cours d’Andy Soloman, explorant les liens entre mémoire, identité et transformation sociale au Vietnam. Entre 2022 et 2024, il a effectué de nombreux voyages dans les hauts plateaux du Centre, les régions montagneuses du Nord, à Hanoï ainsi que dans le delta du fleuve Rouge, afin de documenter les évolutions profondes du pays.

Trente ans plus tard, lors de ses retours, il a observé des transformations profondes : des collines autrefois dénudées couvertes de plantations de café et d’hévéas, l’émergence d’écoles et de centres de santé, et un niveau de vie sensiblement amélioré. Les retrouvailles avec ces personnes qu’il avait photographiées furent des moments d’une intense émotion. « Cette exposition est mon hommage au peuple vietnamien, qui m’a ouvert son cœur au fil des décennies », a confié Andy Soloman.

« Je veux montrer au monde cette merveilleuse transformation ». Lors du vernissage, James Shipton, directeur du British Council au Vietnam, a déclaré que ces portraits reflètent la profonde connexion d’Andy Soloman avec le peuple et la culture vietnamiens depuis plus de 33 ans, et qu'ils forment un pont artistique entre le Vietnam et le Royaume-Uni.

Un coin de l’exposition « Continuum: Vietnam » d’Andy Soloman.

Matt Jackson, représentant en chef de l’UNFPA au Vietnam, a également salué l’exposition, y voyant un rappel de la force de la continuité entre les générations : la transmission des connaissances, des compétences et de la résilience crée une communauté durable. Pour Andy, le Vietnam est bien plus qu'une seconde patrie. C'est à Hanoï qu'il a rencontré son épouse vietnamienne, qui l'a accompagné et soutenu tout au long de sa carrière de photographe. Leur deuxième fils a même suivi les traces de son père, devenant lui aussi un jeune photographe ./.



Texte : Vân Trân - Photos : Trân Thanh Giang/VI Traduction: Diêu Vân



