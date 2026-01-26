Le secteur privé s’affirme comme un moteur clé de croissance et d’innovation

D’ici 2030, le Vietnam ambitionne d'avoir 2 millions d’entreprises actives, au moins 20 grandes entreprises participant aux chaînes de valeur mondiales, une croissance annuelle du secteur privé de 10 à 12% et une contribution de 55 à 58 % au PIB.

Après 40 ans de modernisation, forts de ses preuves concretes et probantes, le secteur privé a été affirmé par le Parti comme l’un des des principaux moteurs de l’économie nationale et un acteur clé du développement scientifique, technologique et de l’innovation.



Outre sa contribution substantielle au produit intérieur brut (PIB), le secteur s’est imposé comme un moteur essentiel de la croissance économique, de la création d’emplois, des recettes budgétaires et de la promotion de l’innovation.



Renforcement de son importance stratégique



Tout au long du processus de modernisation, d’intégration et de développement du Vietnam, le secteur privé a connu une croissance constante et a consolidé sa position de pilier fondamental de l’économie.



Selon l’Office national des statistiques du ministère des Finances, le secteur privé contribue actuellement à hauteur d’environ 42,3% au PIB et représente plus de 85% du nombre total d’entreprises en activité à l’échelle nationale.

Il s’agit du segment le plus dynamique de l’économie, moteur des efforts visant à développer les investissements, explorer les marchés, adopter les nouvelles technologies et moderniser les modèles de gouvernance.



Le secteur privé emploie notamment environ 83,7% des travailleurs du secteur informel et plus de 45% de la population active totale. Un nombre croissant d’entreprises privées se sont développées avec succès sur les marchés régionaux et internationaux, bâtissant des marques reconnues et des atouts concurrentiels, contribuant ainsi au rayonnement et à la réputation internationale du Vietnam.