Des entreprises vietnamiennes en quête de partenariats au Salon international du chocolat et du café en Algérie

Des entreprises vietnamiennes participent au Salon international du chocolat et du café (CHOCAF) 2026 à Oran, en Algérie, afin de promouvoir leurs produits, rechercher des partenaires et renforcer leur présence sur un marché nord-africain à fort potentiel.

La 7ᵉ édition du Salon international du Chocolat et du Café (CHOCAF) s’est officiellement ouverte le 4 février (heure locale) au Centre de Conventions d’Oran, attirant près de 60 entreprises, ainsi que de nombreux experts et visiteurs venus de différentes régions d’Algérie et de plusieurs pays à travers le monde, dont le Vietnam.

Chocolat algérien. Photo: VNA

Organisé par la société Vision Future sous le patronage du ministère algérien de la Formation et de l’Enseignement professionnels, l’événement est considéré comme l’un des salons spécialisés les plus importants d’Algérie, constituant une plateforme de mise en relation entre producteurs, fournisseurs d’équipements et de matières premières, artisans et experts du secteur de la transformation agroalimentaire haut de gamme.

Photo: VNA

Prévu jusqu’au 7 février, le salon présente l’ensemble de la chaîne de valeur du café et du chocolat, depuis les matières premières et les équipements industriels jusqu’aux produits finis tels que confiseries, chocolats et cafés. Lors de CHOCAF 2026, de nombreuses démonstrations culinaires, des concours professionnels ainsi que des activités d’échanges techniques sont également organisés./.