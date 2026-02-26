Le Vietnam parmi les cinq marchés prometteurs pour la France

Le Vietnam, avec son développement économique rapide et son intégration régionale avancée, figure parmi les destinations les plus prometteuses dans la nouvelle configuration.



Les camions transportent des marchandises à l'exportation au port de Tan Vu, à Hai Phong. Photo : VNA

La Banque publique d'investissement française Bpifrance place le Vietnam au rang des cinq marchés d'exportation les plus prometteurs pour les entreprises françaises en 2026. Il figure aux côtés de l’Indonésie, du Maroc, du Canada et des Émirats arabes unis (EAU) dans une analyse publiée fin janvier 2026 sur Big Media de Bpifrance.

Selon Bpifrance, en 2026, tout le monde porte son regard vers l’Allemagne, les États -Unis ou la Chine. Pourtant, bien que ces marchés soient très prometteurs, une partie de la croissance de l’export se joue désormais loin des radars habituels. Bpifrance présente cinq marchés qui illustrent ce bousculement. Ils ne sont ni marginaux ni exotiques. Ils sont simplement moins saturés.

Longtemps vu comme un simple "atelier du monde" dédié à la production à bas coût, le Vietnam opère une transformation rapide. Dans les grandes métropoles, la consommation évolue vite. Les attentes en matière de qualité, de sécurité alimentaire, de services et de technologies progressent au même rythme que les revenus.

Pour les entreprises françaises, les opportunités se situent désormais moins dans le "low cost" que dans les produits et solutions à forte valeur ajoutée : agroalimentaire transformé, équipements pour l’agro-industrie, solutions numériques BtoB, santé.

Vendre au Vietnam, c’est aussi s’insérer dans un écosystème régional très intégré : le pays constitue un point d’entrée privilégié vers l’Asie du Sud-Est, au cœur de chaînes de valeur qui dépassent largement ses frontières.

Les entreprises françaises peuvent se concentrer sur des produits et solutions à forte valeur ajoutée tels que les produits alimentaires transformés, les équipements agricoles de pointe, les solutions numériques. Photo: VNA

Outre le Vietnam, l’Indonésie représente un marché important avec ses 270 millions d'habitants et investit massivement dans ses infrastructures, l’énergie et le développement urbain. Le Maroc, une étape logique majeure et indispensable entre l’Europe et l’Afrique subsaharienne, est un marché favorable pour produire et réexporter. Le Canada, quant à lui, est perçu une porte d’entrée assez stable pour accéder à l’Amérique du Nord, notamment dans les domaines de l’intelligence artificielle (IA), technologies numériques et santé. En même temps, les Émirats Arabes Unis constituent un centre de commerce et de services haut de gamme au Moyen-Orient, où le branding, la crédibilité et la capacité à sécuriser juridiquement ses opérations comptent davantage.

En 2026, continuer à concentrer ses efforts export sur quelques marchés "évidents" relève moins de la prudence que de l’inertie. Les opportunités les plus dynamiques se trouvent aujourd’hui dans des pays où les besoins sont clairs, mais où la concurrence reste encore partiellement structurée. Le Vietnam, avec son développement économique rapide et son intégration régionale avancée, figure parmi les destinations les plus prometteuses dans cette nouvelle configuration./.