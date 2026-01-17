Une nouvelle ère s’annonce avec l’essor de l’économie numérique vietnamienne

L’économie numérique vietnamienne connaît une forte croissance, étendant son influence du niveau régional au niveau mondial. Son taux de croissance actuel est estimé à trois fois supérieur à celui de l’économie vietnamienne dans son ensemble, plaçant ainsi le Vietnam parmi les économies numériques les plus performantes au monde.

Le secrétaire général adjoint des Nations Unies et envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour les technologies numériques et émergentes, Amandeep Singh Gill, a souligné le rôle et la position du Vietnam dans la transformation numérique et sa stratégie en matière d’IA, ainsi que l’engagement des Nations Unies à coopérer avec le pays.

Il a toutefois indiqué que l’ASEAN est confrontée à des défis majeurs, notamment des progrès inégaux entre les États membres et une infrastructure numérique insuffisamment interopérable. Dans ce contexte, la décision prise par les ministres du Numérique de l’ASEAN lors de leur récente réunion à Hani d’accorder une priorité élevée à ces questions dans le cadre du Plan directeur numérique de l’ASEAN 2026-2030 est largement perçue comme une avancée positive et opportune.



L’intelligence artificielle (IA) figurant parmi les onze technologies stratégiques identifiées par le Vietnam et l’État comme prioritaires pour le développement, Gill a salué ce choix stratégique comme étant d’une grande pertinence. Il a souligné qu’à l’ère du numérique, aucune stratégie nationale de transformation socio-économique ne peut se permettre d’ignorer le rôle de l’IA. Lancement de la construction du Centre de recherche sur l'intelligence artificielle dans la province de Gia Lai. Photo: VNA

Il a été particulièrement impressionné par la résolution n°57-NQ/TW du Politburo du 22 décembre 2024 sur les percées dans le développement de la science, de la technologie, l’innovation et la transformation numérique nationale. Selon le secrétaire général adjoint des Nations Unies, cette résolution devrait libérer l’immense potentiel créatif du peuple vietnamien à l’ère du numérique.

Revenant sur son intervention lors de la réunion des ministres du Numérique de l’ASEAN, il a insisté sur le fait que lorsque les dirigeants nationaux accordent une attention soutenue à la transformation numérique, celle-ci progresse généralement beaucoup plus rapidement et efficacement. Le Vietnam, a-t-il noté, offre un exemple concret de cette dynamique.

D’après Amandeep Singh Gill, l’IA est une technologie puissante au potentiel immense, mais elle peut aussi être mal utilisée. Une approche centrée sur l’humain est donc essentielle. La protection des droits et de la sécurité des personnes doit demeurer la priorité absolue, et le respect de la vie privée et de la sécurité des données doit être total. Le développement de l’IA ne doit pas entraîner une concentration excessive des richesses et du pouvoir, ni laisser certaines communautés de côté.



À l’ONU, il a réaffirmé que l’IA doit servir l’humanité entière, en décuplant la créativité et la productivité humaines plutôt qu’en excluant des individus de l’économie de demain.



Commentant l’effort global du système politique vietnamien pour bâtir les fondements institutionnels et infrastructurels d’un écosystème numérique humain et centré sur l’humain, Amandeep Singh Gill a salué cette approche. Le développement centré sur l’humain, a-t-il expliqué, doit impérativement commencer par les infrastructures. Sans accès au calcul haute performance pour l’entraînement des modèles, ni à une infrastructure de données suffisante pour l’inférence et le déploiement, l’IA ne peut avoir d’impact concret significatif.



Les élèves du lycée inter-niveaux FPT Ha Nam pratiquent directement les cours en appliquant un logiciel de technologie numérique. Photo: VNA