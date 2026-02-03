Le Parti communiste du Vietnam, source de confiance et d’espoir

Quatre-vingt-seize ans, ce n’est peut-être pas une longue période à l’échelle de l’histoire, mais le Parti communiste du Vietnam (PCV) a su instaurer une confiance indéfectible auprès du peuple, lui permettant ainsi de construire l’avenir d’un Vietnam fort et prospère.Avant la fondation du Parti, le Vietnam a connu une longue période d’oppression. Le peuple, patriote, était isolé et englué dans une impasse. L’émergence du Parti a ouvert une voie claire à la nation et lui a permis d’entrevoir l’espoir. De la sujétion nationale, le Vietnam s’est affranchi de la pauvreté ; de la misère, le peuple a accédé à la prospérité.En 1858, les colonialistes français ont envahi le Vietnam et l’ont divisé en trois régions afin de faciliter leur domination. Des mouvements patriotiques ont émergé avec vigueur, mais manquaient d’un étendard commun, d’une ligne directrice claire, d’une organisation unifiée et d’une direction compétente. De ce fait, de nombreux combats héroïques ont échoué, plongeant la nation dans une souffrance prolongée.

Du 6 janvier au 7 février 1930, la Conférence d’unification des organisations communistes, fondant le Parti communiste du Vietnam, se tient à Hong Kong (Chine) sous la présidence du camarade Nguyen Ai Quoc, représentant de l’Internationale communiste. Cette conférence eut valeur de Congrès fondateur, marquant un tournant majeur de la révolution vietnamienne, mettant fin à la crise politique et ouvrant la voie à l’indépendance nationale, à la réunification du pays et à la libération de l’oppression coloniale et féodale. Photo : VNA

C’est dans ce contexte que le Parti a été fondé le 3 février 1930 par le leader Nguyên Ai Quôc. Le peuple l’appelait affectueusement «notre Parti», un nom simple qui incarnait une confiance profonde. Fort du marxisme-léninisme et d’un objectif clair – l’indépendance nationale, la liberté du peuple et le bonheur humain –, le Parti a donné à la révolution vietnamienne une direction, une organisation et un leadership. Des ténèbres à la lumière, le pays est sorti ; de l’esclavage, le peuple est devenu maître de son destin ; de la perte de son indépendance, le pays a fondé son État souverain à l’automne 1945.

Le Vietnam a ensuite enduré neuf années de résistance contre le colonialisme français et près de 21 ans contre l’impérialisme américain. Les épreuves furent immenses et les sacrifices innombrables, pourtant, sous la direction du Parti, le peuple et les forces armées tout entiers étaient unis dans la volonté. De la victoire retentissante de Diên Biên Phu à la grande Victoire du Printemps 1975 qui a réunifié le pays, ces triomphes ont reflété l’intelligence, le courage et la confiance inébranlable des Vietnamiens dans le Parti.

Vers 11h30 du 30 avril 1975, les chars de l’Armée de libération enfoncent les grilles du Palais présidentiel, marquant la victoire finale après 30 ans de résistance de la nation. Photo: VNA

En 1986, le Parti a lancé le processus de Dôi moi (Renouveau), une décision historique, courageuse et novatrice visant le développement tout en défendant fermement l’indépendance nationale associée au socialisme. Au cours des quatre dernières décennies, la transformation du Vietnam a été profonde. La croissance économique a été soutenue, l’économie figure parmi les plus performantes de l’ASEAN d’ici 2025, le revenu par habitant a fortement augmenté, la pauvreté a considérablement reculé, les infrastructures se sont développées et le rayonnement international du pays n’a cessé de s’accroître.



Parallèlement à ces réussites, le Parti a toujours défendu le principe d’autocritique. Le président Hô Chi Minh enseignait qu’un parti qui cache ses défauts est un parti pourri. Notre Parti a osé affronter et corriger ses faiblesses, notamment la corruption, le gaspillage, la bureaucratie et le détachement du peuple, qualifiés d’« ennemis intérieurs » menaçant la confiance du public. Le renforcement et la réforme du Parti sont donc restés une priorité absolue. En 1986, le Parti a lancé le processus de Dôi moi (Renouveau), une décision historique, courageuse et novatrice visant le développement tout en défendant fermement l’indépendance nationale associée au socialisme. Au cours des quatre dernières décennies, la transformation du Vietnam a été profonde. La croissance économique a été soutenue, l’économie figure parmi les plus performantes de l’ASEAN d’ici 2025, le revenu par habitant a fortement augmenté, la pauvreté a considérablement reculé, les infrastructures se sont développées et le rayonnement international du pays n’a cessé de s’accroître.Parallèlement à ces réussites, le Parti a toujours défendu le principe d’autocritique. Le président Hô Chi Minh enseignait qu’un parti qui cache ses défauts est un parti pourri. Notre Parti a osé affronter et corriger ses faiblesses, notamment la corruption, le gaspillage, la bureaucratie et le détachement du peuple, qualifiés d’« ennemis intérieurs » menaçant la confiance du public. Le renforcement et la réforme du Parti sont donc restés une priorité absolue.

Aucune zone d’exclusion ni exception n’a été tolérée dans la sanction des infractions. La discipline a été stricte et impartiale, y compris à l’égard des hauts fonctionnaires, renforçant ainsi le prestige du Parti et la confiance du public.

Entrant dans une nouvelle phase de développement malgré les turbulences mondiales, le Vietnam a maintenu sa stabilité et sa croissance en 2025. Les conditions socio-économiques demeurent stables, la défense et la sécurité nationales sont fermement assurées et la politique étrangère est proactive. Des réformes majeures, telles que la rationalisation de l’appareil administratif, la mise en œuvre d’un modèle de gouvernement local à deux niveaux et le regroupement de provinces et de villes, témoignent d’une forte volonté politique en faveur des intérêts nationaux à long terme.

Le 23 janvier 2026, en soirée, à Hanoï, le secrétaire général du PCV Tô Lâm, des dirigeants et anciens dirigeants du Parti et de l’État, ainsi que des délégués du 14e Congrès national du PCV, ont assisté au programme artistique spécial « Sous le glorieux drapeau du Parti », organisé par le Comité municipal du Parti de Hanoï, le Conseil populaire de la ville de Hanoï et le Comité du Front de la Patrie du Vietnam. Photo: VNA

Le succès du 14e Congrès national du Parti a incarné l’esprit et les aspirations de toute la nation. Le Parti a défini les orientations clés, les tâches prioritaires et les avancées stratégiques jusqu’en 2030, avec une vision à l’horizon 2045, visant un développement rapide et durable, l’autonomie conjuguée à une intégration profonde, la science et l’innovation comme moteurs, et le peuple au centre, avec des objectifs ambitieux de croissance, de revenus et de bien-être.Comme l’a affirmé le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, toutes les politiques doivent servir le peuple, son bonheur et sa satisfaction étant la mesure ultime. Ceci reflète l’essence même du Parti, né pour le peuple, œuvrant pour le peuple et se renouvelant pour le peuple.Le chemin à parcourir demeure semé d’embûches, mais la direction est claire et la volonté unie. À l’approche du centenaire de la fondation du Parti et de l’échéance de 2045, marquant le centenaire de l’indépendance nationale, chaque organisation, chaque membre du Parti et chaque citoyen a un rôle à jouer. L’unité et la solidarité restent la plus grande force du Vietnam.Pendant 96 ans, le Parti a été aux côtés de la nation dans l’adversité comme dans la gloire. L’histoire a choisi le Parti et le peuple lui a accordé sa confiance – une confiance qui ne doit jamais être trahie, alors que le Vietnam avance vers un avenir fort et prospère./.