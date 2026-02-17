Le Vietnam affirme sa responsabilité internationale en participant au Conseil pour la paix à Gaza

L’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyên Quôc Dung. Photo: VNA

À l’invitation du président des États-Unis Donald Trump, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, conduira une délégation vietnamienne pour participer à la réunion inaugurale du Conseil pour la paix à Gaza, prévue à Washington D.C. du 18 au 20 février.

Le Vietnam prend part à ce Conseil en qualité de membre fondateur, affirmant ainsi son rôle proactif et responsable dans les efforts communs de la communauté internationale en faveur de la paix et du développement.

Dans une interview accordée à la correspondante de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Washington, l’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyên Quôc Dung, a indiqué que lors de la séance d’ouverture du 19 février 2026, le secrétaire général Tô Lâm échangera avec les autres membres du Conseil afin de définir les tâches et mesures visant à mettre en œuvre le plan de paix pour Gaza, conformément à la Résolution 2830 du Conseil de sécurité des Nations unies.

La participation du plus haut dirigeant vietnamien traduit non seulement le ferme soutien du Vietnam aux initiatives internationales en faveur de la paix, mais aussi sa volonté d’apporter des contributions concrètes aux processus de règlement des conflits et de reconstruction post-conflit.

Selon l’ambassadeur Nguyên Quôc Dung, l’adhésion du Vietnam en tant que membre fondateur du Conseil revêt une profonde signification diplomatique. Pays ayant traversé de longues guerres, le Vietnam comprend pleinement la valeur de la paix, de la réconciliation et de la reconstruction. Le 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam a fixé comme orientation de « participer de manière plus proactive et plus responsable au règlement des questions communes régionales et internationales ». La participation au Conseil constitue une mise en œuvre concrète de cette ligne directrice et contribue à rehausser le prestige, l’image et la position du Vietnam sur la scène internationale.

L’ambassadeur a souligné que cette participation représente à la fois une responsabilité et une opportunité pour le Vietnam de partager son expérience pratique en matière de traitement des séquelles de la guerre, de reconstruction socio-économique et de stabilisation de la vie des populations. Bien que n’étant pas un pays riche, le Vietnam dispose d’enseignements précieux concernant la cicatrisation des blessures de la guerre, le déminage, le développement économique associé à la garantie de la sécurité sociale et la promotion de la réconciliation nationale.

Dans le cadre du Conseil, le Vietnam souhaite coopérer étroitement avec les autres membres pour promouvoir la paix et la reconstruction de Gaza sur la base des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, en garantissant les intérêts légitimes des parties concernées, en particulier les droits et intérêts légitimes du peuple palestinien, conformément au droit international et à la Charte des Nations unies. Le Vietnam est prêt à apporter, dans la mesure de ses capacités, des contributions humaines et matérielles aux activités de reconstruction, de redressement socio-économique et de stabilisation des conditions de vie de la population à Gaza.

S’agissant de l’impact de cette mission sur les relations Vietnam–États-Unis, l’ambassadeur Nguyên Quôc Dung a estimé que, bien qu’elle s’inscrive dans un cadre multilatéral, elle revêt une importance notable pour les relations bilatérales. L’invitation directe adressée par le président Donald Trump au secrétaire général Tô Lâm pour participer au Conseil en tant que membre fondateur et assister à la réunion inaugurale témoigne de l’importance accordée par les États-Unis au rôle et aux contributions du Vietnam.

La participation du secrétaire général constitue un soutien aux efforts en faveur de la paix en général et à l’initiative de reconstruction de Gaza en particulier, contribuant ainsi à approfondir la coopération entre les deux pays dans le traitement des questions régionales et mondiales, conformément à l’esprit du Partenariat stratégique global Vietnam–États-Unis.

L’ambassadeur s’est déclaré convaincu que cette mission contribuera à renforcer la confiance politique, à élargir la coopération substantielle et à insuffler un nouvel élan aux relations bilatérales dans les temps à venir.

Par sa participation en tant que membre fondateur du Conseil pour la paix à Gaza, le Vietnam continue d’affirmer sa politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de diversification et de multilatéralisation des relations extérieures, tout en projetant l’image d’un pays actif, responsable et disposé à unir ses efforts à ceux de la communauté internationale pour relever les défis mondiaux au service de la paix, de la stabilité et du développement durable./.