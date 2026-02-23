Plantation d’arbres, un investissement stratégique pour un développement durable

Le président de la République, Luong Cuong, assiste à la cérémonie de lancement du « Têt de plantation d’arbres en mémoire de l’Oncle Hô » - Printemps du Cheval 2026. Photo: VNA

Dans la matinée du 23 février, le président de la République, Luong Cuong, a assisté à la cérémonie de lancement du « Têt de plantation d’arbres en mémoire de l’Oncle Hô » - Printemps du Cheval 2026, organisée dans le quartier de Cam Duong, province de Lao Cai, par le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement en coordination avec cette province du Nord.



Le président de la République, Luong Cuong, prend la parole à la cérémonie de lancement du « Têt de plantation d’arbres en mémoire de l’Oncle Hô » - Printemps du Cheval 2026

Rappelant qu’il y a plus de 66 ans, le Président Ho Chi Minh avait initié le mouvement du « Têt de plantation d’arbres », le chef de l’État a souligné que cette activité était devenue une belle tradition culturelle et un mouvement populaire apportant de grands bénéfices au pays.



Afin de mettre en œuvre efficacement les politiques de l’État en matière forestière, ces dernières années, les autorités et la population ont activement participé à la plantation et à la protection des forêts, contribuant au développement socio-économique, à la protection de l’environnement et à l’adaptation au changement climatique. En 2025, le Vietnam a planté plus de 285.000 hectares de forêts concentrées et 108 millions d’arbres dispersés ; les exportations de bois et de produits forestiers ont dépassé 18 milliards de dollars, dont 14,8 milliards d’excédent commercial, tandis que le taux de couverture forestière s’est maintenu à 42,03 %.

Le président s’est félicité que l’événement se tienne à Lao Cai, province frontalière stratégique et localité pionnière en matière de gestion, de protection et de développement forestiers, se classant au deuxième rang national avec plus de 100 millions d’arbres plantés dans le cadre du projet « Un milliard d’arbres pour la période 2021-2025 ».