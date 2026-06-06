Le Musée de la Franc-Maçonnerie conserve une mémoire sur le président Hô Chi Minh

La chercheuse culturelle Trân Thu Dung (à gauche), Yonnel Ghernaouti, membre du conseil d'administration de l'Institut maçonnique de France, et Emma Lallemand, bibliothécaire au GODF, posent avec des documents d'archives sur Nguyên Ai Quôc. Photo : VNA

Les archives et le siège historique du Grand Orient de France (GODF) sont situés au 16 rue Cadet, dans le 9e arrondissement de Paris. Ce bâtiment abrite également la bibliothèque de l’obédience et le Musée de la Franc-Maçonnerie.

C’est ici que de nombreux documents précieux relatifs à l’histoire de France, à l’histoire de la franc-maçonnerie et aux activités du jeune patriote Nguyên Ai Quôc, futur président Hô Chi Minh, ont été conservés à travers les générations.

Créé initialement en 1889 à l’initiative du Grand Orient de France, avec pour objectif de célébrer le centenaire de la Révolution française, le Musée de la Franc-Maçonnerie a été réhabilité à la fin des années 1990 pour s’imposer comme une institution culturelle de premier plan.

Selon Denis Sisco, chargé d’accueillir les visiteurs et les groupes de recherche au Musée de la Franc-Maçonnerie, le musée bénéficie depuis 2003 de l’appellation «Musée de France», délivrée par le Ministère de la Culture.

De nombreux documents précieux relatifs à l’histoire de France, à l’histoire de la franc-maçonnerie et aux activités du jeune patriote Nguyên Ai Quôc, futur président Hô Chi Minh. Photo: VNA

La bibliothèque du GODF possède actuellement environ 40.000 documents, allant de livres, revues spécialisées, thèses et articles de recherche à des archives historiques, des documents administratifs et de nombreuses collections de livres anciens. Leur préservation optimale exige une gestion stricte de leur environnement pour éviter toute dégradation irréversible.

Pour ceux qui travaillent dans les archives, il ne s’agit pas simplement de piles de vieux papiers, mais de fragments d’histoire qu’il faut préserver et transmettre, a indiqué Emma Lallemand, bibliothécaire au GODF, se disant fière de contribuer à préserver une partie de la mémoire de l’humanité pour les générations futures.

La chercheuse culturelle Trân Thu Dung (à gauche), Yonnel Ghernaouti, membre du conseil d'administration de l'Institut maçonnique de France, posent pour une photo avec des documents d'archives concernant Nguyen Ai Quoc. Photo : VNA

C’est grâce au travail silencieux des bibliothécaires, des archivistes et du personnel du musée que, plus d’un siècle plus tard, les documents relatifs à l’histoire d’un jeune Vietnamien, animé par un désir de libération nationale, qui a parcouru une trentaine de pays de quatre continents à la recherche de la voie du salut national.

Durant le parcours initiatique décisif dans la maturation personnelle et surtout idéologique du grand dirigeant, il est venu et est resté presque sept ans en France. Il a séjourné à Marseille, au Havre, à Sainte-Adresse, à Dunkerque, mais surtout à Paris.

Un coin du Musée de la Franc-Maçonnerie, à Paris. Photo: VNA

Ces documents et archives en apparence ordinaires aident aujourd’hui les chercheurs à mieux comprendre une période cruciale dans la formation de l'idéologie de celui qui deviendra plus tard le président Hô Chi Minh./.