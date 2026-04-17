Le dirigeant To Lam assiste à la cérémonie de lancement du Festival des populations frontalières Vietnam–Chine 2026

En visite d’État en Chine, le dirigeant vietnamien To Lam a participé à Nanning au lancement du Festival des populations frontalières Vietnam–Chine 2026, mettant en avant le rôle clé des échanges humains, de l’innovation et de la jeunesse dans le renforcement des relations bilatérales.



Le secrétaire général du Parti, président vietnamien To Lam prend la parole à la cérémonie de lancement du Festival des populations frontalières Vietnam–Chine 2026. Photo : VNA

Dans le cadre de sa visite d’État en Chine, dans la matinée du 17 avril à Nanning (Guangxi), le secrétaire général du Parti, président vietnamien To Lam, accompagné de son épouse et d’une délégation vietnamienne de haut niveau, a participé à la cérémonie de lancement du Festival des populations frontalières Vietnam–Chine 2026, placée sous le thème : « Consolider une base sociale solide, renforcer la solidarité et la coopération pour un développement commun ».

Cet événement est organisé conjointement par l’Union des organisations d’amitié du Vietnam, l’Association du peuple chinois pour l’amitié avec l’étranger et l’autorité de la région autonome Zhuang du Guangxi.

Dans son discours, Chen Gang, membre du Comité central du Parti communiste chinois, secrétaire du Comité du Parti et président du Comité permanent de l’Assemblée populaire de la région autonome Zhuang du Guangxi a souligné que la présence et l’intervention de To Lam témoignent de l’importance accordée à la perpétuation de l’amitié traditionnelle sino-vietnamienne et à la volonté des peuples des deux pays d’écrire ensemble un nouveau chapitre des relations bilatérales au XXIe siècle.

Il a affirmé que le Guangxi, seule région chinoise partageant à la fois des frontières terrestres et maritimes avec le Vietnam, poursuivra, avec les provinces frontalières vietnamiennes, les objectifs communs d’amitié, de coopération et d’assistance mutuelle, contribuant ainsi à l’édification d’une communauté d’avenir partagé Chine–Vietnam de portée stratégique.

Le secrétaire général du Parti, président vietnamien To Lam et son épouse à la cérémonie de lancement du Festival des populations frontalières Vietnam–Chine 2026. Photo : VNA

Dans son allocution, To Lam a rappelé que ce festival se tient sur une terre marquée par une histoire commune riche entre les deux peuples, exprimant sa profonde reconnaissance envers le Parti, l’État et le peuple chinois, ainsi que les autorités et la population du Guangxi, pour la préservation des sites liés au Président vietnamien Ho Chi Minh et à la révolution vietnamienne.

Il a souligné que, depuis plus de 100 ans de relations, et particulièrement depuis l’établissement des relations diplomatiques le 18 janvier 1950, le partenariat de coopération stratégique global entre les deux pays n’a cessé de se renforcer, fondé sur les principes de bon voisinage, de coopération globale, de stabilité durable et d’orientation vers l’avenir.

Il a appelé les autorités et organisations des deux pays à intensifier les échanges populaires, à promouvoir l’éducation à la tradition d’amitié et à valoriser les sites historiques comme espaces culturels vivants pour la jeunesse.

Par ailleurs, Tô Lâm a insisté sur la nécessité de faire de la science, de la technologie et de l’innovation les moteurs centraux du développement, visant à améliorer la qualité de vie des populations. Il a exprimé son souhait que le Guangxi soutienne les localités vietnamiennes dans la mise en œuvre de projets de transformation numérique, d’intelligence artificielle et d’infrastructures intelligentes.

Enfin, il a souligné l’importance de renouveler les modes de coopération, en développant les industries culturelles, en associant la préservation du patrimoine au tourisme durable et en formant des ressources humaines culturelles de haute qualité, adaptées à l’ère numérique.

Exprimant sa confiance dans la jeunesse des deux pays, il a appelé les jeunes générations à « co-créer l’avenir », devenant un pont de savoir et une force dynamique pour conduire les relations Vietnam–Chine vers un avenir solide.

Le dirigeant vietnamien a insisté sur l’importance des échanges entre les peuples, notamment dans les zones frontalières et parmi les jeunes générations, considérés comme un pont essentiel pour consolider l’amitié bilatérale et bâtir un avenir prometteur pour les relations Vietnam–Chine./.