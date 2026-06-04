Le dirigeant Tô Lâm appelle à une réforme profonde de l’action syndicale

Le syndicat ne peut être fort s’il est éloigné des travailleurs. Il ne peut être attractif si les travailleurs ne constatent pas que leurs droits et intérêts sont mieux protégés, selon le dirigeant Tô Lâm.



Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm s'exprime lors de l'ouverture du 14e Congrès des syndicats du Vietnam pour le mandat 2026-2031. Photo: VNA

S’exprimant lors du 14e Congrès de la Confédération générale du travail du Vietnam, mandat 2026-2031, qui s’est ouvert le 4 juin à Hanoï, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, a souligné la nécessité d’une réforme profonde, substantielle et résolue de l’action syndicale afin de faire du syndicat un véritable point d’appui pour les travailleurs et de renforcer le rôle moteur de la classe ouvrière dans le développement national.



Le dirigeant vietnamien a indiqué que ce congrès se tenait à un moment où le pays entrait dans une nouvelle phase de développement, conformément aux objectifs stratégiques fixés par le 14e Congrès national du Parti pour 2030, avec une vision à l’horizon 2045. Dans ce contexte, la classe ouvrière et les travailleurs occupent une place essentielle.



Selon lui, il ne peut y avoir d’industrie moderne sans une classe ouvrière moderne. De même, il est impossible d’améliorer durablement la productivité du travail si les travailleurs ne bénéficient pas de formation, de protection et de conditions favorables à leur épanouissement. Un développement durable ne saurait non plus être garanti si les conditions de vie des travailleurs demeurent difficiles ou si leurs aspirations légitimes ne sont pas pleinement entendues.



Le secrétaire général du Parti et président de la République a salué les contributions importantes de la classe ouvrière et de l’organisation syndicale au cours des dernières années. Les syndicats à tous les niveaux ont participé activement à l’élaboration des politiques et de la législation, tout en veillant à la protection de l’emploi, des revenus, du logement, des conditions de travail et des avantages sociaux des travailleurs.

