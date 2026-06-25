Le Vietnam contribue à définir l’orientation stratégique de la coopération dans le maintien de la paix

25/06/2026

Le 24 juin à Hanoï, le Vietnam a accueilli le séminaire international intitulé « Partenaires du programme de coopération triangulaire (PPT) de l'ONU », organisé conjointement avec les Nations unies, l’Australie et le Japon.



L’événement vise à dresser le bilan des réalisations du PPT, à renforcer les liens entre les partenaires actuels et nouveaux, notamment les pays contributeurs aux opérations de maintien de la paix des Nations unies et aux missions de soutien à la paix de l’Union africaine. Il permet également d’évaluer les programmes de formation existants, d’explorer de nouveaux domaines de coopération, notamment avec les organisations régionales telles que l’ASEAN, et de discuter des moyens d’améliorer l’efficacité du programme dans les années à venir.



Des délégués lors du séminaire. Photo: VNA

Cette édition revêt une importance particulière puisqu’elle marque le retour du PPT au Vietnam, premier pays de l’ASEAN à avoir accueilli des activités de formation du programme en 2019. Le Vietnam a également été à l’origine du mécanisme de rotation des activités du PPT au sein de l’ASEAN, aujourd’hui poursuivi par le Cambodge après le Vietnam et l’Indonésie. Il s’agit en outre de la première conférence annuelle des parties prenantes du PPT organisée dans la région de l’ASEAN.



À l’ouverture du séminaire, le général de division Pham Manh Thang, directeur du Département vietnamien des opérations de maintien de la paix, a rappelé que le Vietnam avait déployé plus de 1 350 militaires et policiers dans les missions onusiennes au cours de la dernière décennie. Selon lui, les contingents vietnamiens ont démontré professionnalisme, discipline et sens des responsabilités, gagnant ainsi la confiance des missions de l’ONU, des populations locales et des partenaires internationaux.

Le général de division Pham Manh Thang, directeur du Département vietnamien des opérations de maintien de la paix s'exprime. Photo: VNA