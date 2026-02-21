Le chant Xoan, une immersion culturelle au cœur de la terre ancestrale vietnamienne

Interprétation de Hat xoan. Photo: VNA

À chaque retour du printemps, sur la terre ancestrale de Phu Tho, les mélodies sobres et profondes du chant Xoan (chant printanier) résonnent à nouveau dans l’atmosphère solennelle des anciennes maisons communales, évoquant les origines de la nation et la richesse de la vie spirituelle des Vietnamiens d’antan.

Art populaire singulier, le chant Xoan de Phu Tho est étroitement lié au culte des rois Hùng. Il incarne non seulement la profondeur de la culture nationale, mais contribue également à affirmer l’identité culturelle du Vietnam sur la carte mondiale des patrimoines.

Le temple Hung Lo est un lieu d’interprétation du Hat xoan au service des touristes. Photo: Tât Son

Selon les chercheurs, le chant Xoan est apparu il y a plusieurs millénaires, à l’origine dans le cadre des rites agricoles et des cérémonies rendant hommage aux rois Hùng, fondateurs de la nation. Au début de la nouvelle année, les habitants se rassemblent traditionnellement dans les maisons communales pour chanter le Xoan, exprimant leur reconnaissance envers les ancêtres et formulant des vœux de pluies favorables, de récoltes abondantes, de prospérité familiale et d’harmonie communautaire. De ce fait, le chant Xoan est également connu sous l’appellation de « chant à la maison communale », illustrant le lien étroit entre croyances populaires et vie collective.

Au-delà d’une simple forme de représentation, le chant Xoan constitue un précieux réservoir de savoirs culturels, reflétant le travail agricole, les coutumes, les sentiments et les aspirations des populations du delta et du moyen plateau du Nord. À travers chaque mélodie, se révèlent l’attachement à la terre natale, l’esprit de solidarité communautaire et l’aspiration à une vie paisible et prospère.

La valeur exceptionnelle et la vitalité durable du chant Xoan ont été reconnues par la communauté internationale. En 2011, l’UNESCO a inscrit le chant Xoan de Phu Tho sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente. Grâce à l’engagement résolu de l’État, à la participation active des communautés locales et au dévouement des artisans, le chant Xoan est sorti de cette situation en seulement six ans. En 2017, il a été inscrit sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, marquant une fierté partagée par les habitants de Phu Tho et par l’ensemble du peuple vietnamien.

Ces dernières années, la province de Phu Tho a mis en œuvre de nombreuses mesures cohérentes afin de préserver et de valoriser ce patrimoine. Les quatre confréries originelles de Xoan — Phu Duc, Thet, Kim Doi et An Thai — ont été restaurées et dynamisées. Les maisons communales, espaces traditionnels de représentation, ont été rénovées, tandis que de nombreuses fêtes associées au chant Xoan sont organisées régulièrement. La transmission occupe une place centrale, avec un encouragement constant des artisans chevronnés à former la jeune génération, garantissant ainsi la continuité du patrimoine.

Parallèlement à la préservation de sa forme originelle, le chant Xoan fait l’objet d’innovations créatives pour s’adapter à la vie contemporaine. De jeunes artistes expérimentent des arrangements modernes à partir des mélodies traditionnelles, combinant le chant Xoan avec la danse, le théâtre et des mises en scène lumineuses, afin d’élargir son public, notamment auprès des jeunes.

A l’école primaire Kim Duc, le Hat xoan est enseigné lors des cours de musique, mais aussi d’histoire et de géographie. Photo: Công Dat

Dans le même temps, les secteurs de la culture et de l’éducation ont intégré le chant Xoan dans les établissements scolaires, organisé des formations pour les enseignants de musique et créé des clubs de chant Xoan à différents niveaux. Ainsi, ce patrimoine dépasse progressivement le cadre des villages anciens pour s’inscrire plus largement dans la vie sociale contemporaine.

À l’avenir, Phu Tho entend poursuivre l’articulation entre la sauvegarde du chant Xoan et le développement du tourisme culturel et festif. La province ambitionne de bâtir des produits touristiques tels que « le chant Xoan dans les villages anciens », offrant aux visiteurs une expérience immersive dans les espaces d’origine, tout en reliant ce patrimoine aux principaux sites touristiques locaux. Le chant Xoan est ainsi appelé à devenir un produit culturel emblématique, contribuant au développement socio-économique et à la promotion de l’image de la terre ancestrale auprès des amis internationaux.

Le Hat xoan est depuis 2015 un produit touristique de la province de Phu Tho. Photo: VNA

Préserver et valoriser le chant Xoan aujourd’hui, c’est non seulement sauvegarder un art traditionnel, mais aussi affirmer l’identité culturelle, renforcer la cohésion nationale et nourrir la fierté du peuple vietnamien, afin que la source culturelle de la terre des rois Hùng continue de rayonner dans le contexte de l’intégration internationale.