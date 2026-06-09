La paix et la stabilité, priorité de l’ASEAN dans la nouvelle phase de développement

Recevant le 9 juin à Hanoï les chefs de délégation, experts, chercheurs et représentants d’organisations internationales participant au Forum de l’avenir de l’ASEAN 2026 (AFF 2026), le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a souligné que le maintien de la paix et de la stabilité constituait la priorité essentielle de l’ASEAN dans un contexte international de plus en plus complexe et imprévisible.



Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a reçu le 9 juin à Hanoï les chefs de délégation, experts, universitaires et représentants d’organisations internationales participant au Forum de l’avenir de l’ASEAN 2026.

Au nom des dirigeants du Parti et de l'État vietnamiens, To Lam s’est réjoui de la large participation des États membres et partenaires de l’ASEAN ainsi que de la communauté internationale, estimant qu’elle reflétait l’intérêt commun pour l’avenir de l’organisation et la volonté de contribuer à l’orientation du développement régional.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam. Photo: VNA

Saluant les propositions formulées lors du Forum, le dirigeant To Lam a rappelé que l’ASEAN entrait dans la première année de mise en œuvre de la Vision de la Communauté de l’ASEAN 2045. Face à un environnement régional et international marqué par des évolutions rapides, complexes et difficiles à prévoir, il a estimé que la priorité de l’organisation devait être de préserver un environnement de paix et de stabilité propice au développement, tout en renforçant sa compétitivité, sa résilience économique et le bien-être des populations.

Le dirigeant vietnamien a souligné que les réalisations de l’ASEAN au cours des six dernières décennies reposaient sur des valeurs fondamentales telles que la solidarité, le consensus, la centralité et l’approche inclusive. Il a appelé l’organisation à innover dans sa réflexion et ses méthodes de fonctionnement, à améliorer sa capacité d'adaptation, à accroître l'efficacité de la mise en œuvre des engagements communs et à mieux répondre aux exigences de développement dans la nouvelle période. Selon lui, le succès de l’ASEAN doit avant tout se mesurer aux bénéfices concrets apportés aux citoyens et aux entreprises de la région.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam. Photo: VNA

Évoquant l’initiative du Forum de l’avenir de l’ASEAN, To Lam a réaffirmé que la paix, la stabilité et le développement durable ne pouvaient être consolidés que grâce à la solidarité, au dialogue, à la confiance mutuelle et à une coopération mutuellement bénéfique.

Les représentants des délégations participantes ont salué l’initiative vietnamienne, estimant que le Forum était devenu un espace de dialogue crédible, inclusif et constructif, apportant une contribution positive au processus de formulation des orientations de développement à long terme de l'ASEAN. Ils ont également apprécié la politique étrangère du Vietnam ainsi que ses contributions actives en faveur de la paix, du dialogue et de la coopération régionale. Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam et les délégués. Photo: VNA

Les participants ont exprimé le souhait que le Forum de l'avenir de l'ASEAN continue de jouer un rôle de passerelle entre dirigeants, décideurs politiques, universitaires, entreprises, jeunes et autres acteurs concernés afin d’encourager des échanges francs et approfondis sur les enjeux stratégiques de la région.

To Lam et les participants se sont enfin déclarés convaincus que l’ASEAN continuerait à renforcer sa centralité, sa cohésion interne et sa capacité d’adaptation, tout en mettant efficacement en œuvre la Vision de la Communauté de l’ASEAN 2045, afin de demeurer une communauté dynamique, résiliente et un partenaire fiable pour la paix, la stabilité et le développement./.