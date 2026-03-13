La diaspora vietnamienne au Japon place de grands espoirs dans les élections législatives et locales

La présidente de l’Association des Vietnamiens de la région du Kansai, Le Thuong. Photo : VNA

Alors que le Vietnam se prépare aux élections des députés de la 16e législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031, la communauté des Vietnamiens résidant à l’étranger manifeste un engagement profond envers cet événement politique majeur. Pour de nombreux expatriés, ce scrutin représente non seulement un droit, mais aussi une responsabilité envers le développement de leur pays d’origine.

S’adressant au correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) au Japon, Le Thuong, présidente de l’Association des Vietnamiens de la région du Kansai, a salué les réalisations de la 15ᵉ législature de l’Assemblée nationale et des Conseils populaires (2021-2026), marquée selon elle par un mandat actif, innovant et responsable malgré les séquelles de la pandémie, les incertitudes économiques et politiques mondiales et les exigences urgentes de réformes institutionnelles.

L’Assemblée nationale a affirmé son rôle d’organe législatif suprême en améliorant la qualité du travail législatif, de la supervision et des décisions sur les questions majeures du pays. Plusieurs lois importantes ont été amendées ou complétées, créant un cadre juridique favorable à la reprise et au développement socio-économiques, à la réforme administrative, à la transformation numérique et à l’intégration internationale.

Pham Thi Minh Huong, femme d’affaires vietnamienne au Laos, membre du Comité permanent de l’Union générale des Vietnamiens au Laos, vice-présidente de l’Association des entrepreneurs vietnamiens à l’étranger et PDG de la société Gold Phuc. Photo: VNA

Le Thuong a également salué le rôle des Conseils populaires, qu’elle considère proches des citoyens, capables de renforcer le contrôle sur l’action publique et de refléter rapidement les aspirations de la population. Selon elle, ces efforts ont contribué à consolider la confiance du public envers les institutions de l’État, y compris au sein des communautés vietnamiennes à l’étranger.

L’organisation anticipée des élections, conformément à la politique du Parti, est une décision opportune et stratégiquement importante, a estimé Le Thuong, ajoutant qu’elle permettra de consolider rapidement les postes de direction et d’assurer le bon fonctionnement de l’appareil d’État.

Plus important encore, après le 14ᵉ Congrès du Parti et ses objectifs de développement ambitieux à long terme pour "l’ère de l’essor de la nation", la stabilisation rapide de l’appareil organisationnel permettra de mettre en œuvre sans délai les orientations et résolutions adoptées, évitant toute interruption et répondant aux exigences d’un développement rapide et durable du pays dans la nouvelle phase.

Pour l’avenir, Le Thuong a souligné que les attentes envers les futurs députés de l’Assemblée nationale et les membres des Conseils populaires seront plus élevées que jamais. Chaque représentant devra faire preuve de courage, de compétence, d’intégrité et de vision stratégique, en plaçant toujours l’intérêt national et l’intérêt public au-dessus de tout.

Parallèlement, les élus devront constamment renouveler leur réflexion, renforcer leurs compétences professionnelles, rester proches du terrain et attentifs aux préoccupations des électeurs afin de refléter fidèlement les aspirations de la population.Elle a exprimé l’espoir que les députés de la nouvelle législature continueront d’accorder de l’attention au perfectionnement des politiques en faveur des Vietnamiens d’outre-mer, afin de leur permettre de contribuer davantage au développement du pays.

Dans le même temps, elle a souligné l’importance croissante de la coopération interparlementaire et de la diplomatie législative dans un contexte régional et international en constante évolution. Selon elle, l’Assemblée nationale du Vietnam doit continuer à jouer un rôle proactif dans les forums parlementaires régionaux et internationaux, en renforçant les échanges d’expériences en matière de législation, de supervision et d’élaboration de politiques de développement durable.

À cette occasion, Le Thuong a annoncé son intention de retourner au Vietnam pour participer directement au vote, illustrant ainsi sa volonté d’exercer son droit civique et son attachement profond à la patrie.

À l’approche du scrutin du 15 mars 2026 pour les élections des députés à la 16e législature de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031, la communauté de plus de 370 000 Vietnamiens résidant en République de Corée exprime sa profonde confiance envers la nouvelle législature.

Lors d’un échange avec le correspondant de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) en République de Corée, Dao Tuan Hung, président de l’Association générale des Vietnamiens dans ce pays, a affirmé que les compatriotes à l’étranger suivent de très près chaque étape du développement national. Ils considèrent les événements politiques majeurs, tels que les élections législatives et celles des Conseils populaires à tous les échelons, comme une occasion privilégiée de manifester leur attachement indéfectible à leur terre d’origine. Selon lui, la communauté vietnamienne en République de Corée se renforce constamment et compte de nombreux intellectuels et experts opérant dans des secteurs de haute technologie, tels que les semi-conducteurs et l’intelligence artificielle. Si des mécanismes de connexion efficaces sont mis en place, cette vaste ressource intellectuelle des Vietnamiens de l’étranger constituera un moteur essentiel pour propulser le développement des sciences, des technologies et de l’économie du Vietnam dans la phase à venir.

Dao Tuan Hung, président de l’Association générale des Vietnamiens en République de Corée. Photo : VNA

Sur le plan académique, le Professeur-Docteur Nguyen Ngoc Que, de l'Institut supérieur des langues internationales en République de Corée, a salué les innovations marquantes dans les activités législatives de l'AN. Selon ses analyses, de nombreuses lois promulguées ont su coller aux réalités du terrain, améliorant l’environnement de l’investissement et posant les fondements solides d'un développement national sur le long terme. Il estime que dans le contexte actuel où les relations entre le Vietnam et la République de Corée ont été hissées au rang de Partenariat stratégique intégral, des politiques judicieuses émanant de l’AN continueront d’ouvrir de nouvelles opportunités de coopération bilatérale.



Du point de vue du monde des affaires, Denise Pham (Ngoc Seoul), directrice générale de la société KOVIRE, a souligné que les entrepreneurs de la diaspora suivent attentivement les réformes institutionnelles au Vietnam. Selon elle, les efforts de l’AN pour parfaire le système juridique et accroître la transparence du marché ont consolidé la confiance des investisseurs souhaitant élargir leur coopération avec le pays. Elle a exprimé l’espoir que la 16e législature poursuivra vigoureusement les réformes, en particulier dans les domaines de la transformation numérique et de la gestion du marché.



En termes de connexion communautaire, Pham Thi Mai Thuong, directrice générale de l'entreprise NoodleSaigon20, considère que le réseau de la diaspora constitue un avantage stratégique majeur pour relier le marché international aux entreprises domestiques. Elle espère vivement que la 16e législature continuera de finaliser le cadre juridique et d'élaborer des programmes de coopération à long terme, permettant aux entreprises vietnamiennes d'exploiter plus efficacement les ressources de la communauté à l'étranger pour étendre leurs marchés et promouvoir les valeurs culturelles du Vietnam à l’international.



Enfin, de nombreuses voix au sein de la communauté ont exprimé le souhait de voir la nouvelle législature accorder une attention accrue aux politiques de soutien aux expatriés, notamment pour la préservation de la langue vietnamienne et de l’identité culturelle chez les jeunes générations nées à l’étranger. Selon les représentants, le lien étroit entre la diaspora et la patrie ne relève pas seulement du sentiment, mais représente une ressource vitale pour que le Vietnam renforce son intégration internationale et son développement durable dans cette nouvelle période.- VNA/VI