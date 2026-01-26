Industries culturelles: De la Résolution du Congrès du Parti à une réalité vivante

Portées par la créativité, les industries culturelles s’inscrivent progressivement dans la vie économique et sociale, ouvrant une nouvelle phase de développement à la fois durable, moderne et profondément ancrée dans l’identité nationale.

Les costumes traditionnels colorés rayonnent sur la rivière Huong. Photo: VNP

La Résolution du 13e Congrès national du Parti a fait de la culture une force endogène et un moteur du développement national. Entre orientations stratégiques et mise en œuvre concrète sur la période 2021-2025, les industries culturelles vietnamiennes ont connu des évolutions nettes et visibles.

Portées par la créativité, elles s’inscrivent progressivement dans la vie économique et sociale, ouvrant une nouvelle phase de développement à la fois durable, moderne et profondément ancrée dans l’identité nationale.

Cinq ans après le 13e Congrès national du Parti, la culture vietnamienne a franchi un cap. Elle n’est plus considérée uniquement comme un socle spirituel, mais comme une ressource endogène et un véritable levier de développement. Cette inflexion stratégique s’est rapidement traduite sur le plan institutionnel.

La 15e législature de l’Assemblée nationale a donné son feu vert à l’investissement public dans le Programme national cible pour le développement culturel, offrant un cadre propice à un investissement structuré et de long terme. Le 13e Congrès national du Parti, tenu en 2021, a vu figurer pour la première fois dans ses documents la notion d’industries culturelles, marquant une évolution décisive de la pensée en matière de développement.

Le Festival touristique de l’áo dài de Hanoï 2024 a eu lieu au Centre de conservation du patrimoine de Thang Long, dans la Citadelle impériale de Thang Long - Hanoï. Photo: VNP

Après cinq années de déploiement, le marché de la culture créative s’est progressivement structuré, affichant un taux de croissance annuel moyen de 7,2%. Ce résultat témoigne de l’entrée effective de la culture dans la sphère économique, grâce à sa propre capacité d’innovation et de création. Le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyên Van Hùng, résume les transformations essentielles du secteur au cours des cinq dernières années.

Lors du concert « La Patrie dans le cœur », un événement mêlant art engagé, musique et histoire, destiné à raviver fierté et amour de la patrie. Photo: VNA

«L’essentiel est d’avoir fait émerger une perception nouvelle, juste et complète de la culture. Celle-ci ne se limite pas à l’art, elle est aussi une force spirituelle, une ressource endogène et un moteur du développement. Elle doit être placée sur un pied d’égalité avec l’économie et la politique, et jouer un rôle de régulation au service d’un développement durable», déclare-t-il.

Parallèlement à cette évolution des mentalités, des politiques publiques concrètes ont continué de stimuler l’intégration de la culture dans l’économie créative. La Directive n°30 du gouvernement sur le développement des industries culturelles, conjuguée au Programme national cible pour le développement culturel sur la période 2025-2035, a posé un cadre relativement cohérent pour cette nouvelle étape.

Trân Hoàng, directeur du Département du droit d’auteur (ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme), livre son analyse. «Les industries culturelles ont enregistré des évolutions très positives. Le potentiel s’est progressivement transformé en produits concrets, que ce soit des films, des événements culturels, des grands concerts ou des spectacles, qui contribuent directement à la croissance économique», note-t-il.

Ces transformations se reflètent de manière vivante dans la société. Les grandes scènes s’illuminent lors des festivals, la musique investit de nouveaux espaces créatifs, et les flux de visiteurs se multiplient autour des événements culturels et touristiques.

La cérémonie en l'honneur des génies tutélaires des villages d’artisanat dans le parc Tu Tuong, au bord de la rivière Huong, à Huê. Photo: Trân Thanh Giang/VNP

Aujourd’hui, les industries culturelles entrent dans une phase plus exigeante, où l’enjeu ne se limite plus à l’augmentation des volumes, mais porte sur la durabilité du développement. La structuration des chaînes de valeur, l’ancrage de la création dans les communautés locales et son articulation avec la vie sociale deviennent des priorités centrales, comme le souligne la professeure associée Nguyên Thi Thu Phuong, directrice de l’Institut national de la culture, des arts, des sports et du tourisme.

«Nous comprenons désormais clairement la nature des industries culturelles et disposons de solutions fondamentales. Les chaînes de valeur se forment progressivement, en lien étroit avec les communautés locales et les pôles créatifs», constate-t-elle.

Dans un contexte d’intégration internationale accrue, les industries culturelles s’affirment non seulement comme un secteur économique émergent, mais aussi comme un vecteur stratégique de la puissance douce nationale. Lorsque l’identité culturelle est transformée en produits créatifs capables de rayonner au-delà des frontières, la culture devient une ressource clé pour renforcer la position du pays, comme l’affirme Lê Hai Binh, directeur adjoint de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh.

«Le Vietnam dispose d’un patrimoine historique et culturel riche, matériel comme immatériel, ainsi que d’une jeunesse créative, capable de saisir rapidement les tendances mondiales. Les conditions pour développer les industries culturelles et l’économie créative sont clairement réunies. Un essor vigoureux dans ce domaine constituera aussi une affirmation forte de l’identité vietnamienne sur la scène internationale», estime-t-il.

De l’impulsion donnée par le 13e Congrès national du Parti à sa traduction concrète entre 2021 et 2025, la culture a trouvé sa juste place, désormais pilier structurant du développement national, au service d’un pays prospère et épanoui./.