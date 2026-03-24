Hà Giang et Hoi An parmi les plus belles destinations du monde en 2026

Des routes de cols de montagne uniques. Photo : Vietnamplus

Hà Giang et Hoi An viennent d’être distinguées par Time Out dans la liste des 51 plus belles destinations du monde en 2026, se classant respectivement aux 17e et 51e rangs. Cette reconnaissance confirme non seulement l’attrait diversifié du tourisme vietnamien, mais génère également un effet médiatique positif à l’échelle internationale.

Ha Giang a une communauté ethnique riche et diversifiée, composée de 19 groupes ethniques vivant sur son territoire. Photo: CTV/Vietnam+

Selon Time Out – un média influent présent sur les marchés européens, américains et australiens –, la sélection des destinations ne repose pas uniquement sur la beauté des paysages, mais aussi sur la richesse des expériences et des émotions offertes aux visiteurs. Dans ce contexte, Ha Giang et Hoi An apparaissent comme deux facettes complémentaires, incarnant respectivement la beauté de l’espace et celle du temps.



Ha Giang séduit par ses paysages grandioses et préservés. Des cols mythiques tels que Mã Pí Lèng ou Thẩm Mã offrent des panoramas spectaculaires et attirent les amateurs d’aventure. Toutefois, la singularité de cette région ne réside pas seulement dans son relief escarpé, mais également dans la profondeur de sa culture. Terre de 43 groupes ethniques, Ha Giang conserve des villages, des traditions et un mode de vie riches en identité.

La beauté des gens et les magnifiques paysages sont des attractions pour les touristes à Ha Giang. Photo : VNA



Par ailleurs, Hoàng Su Phì, avec ses rizières en terrasses impressionnantes, illustre l’harmonie entre l’homme et la nature forgée au fil des siècles. Cette combinaison unique de paysages et de culture offre aux voyageurs une expérience immersive, en phase avec la tendance mondiale du « voyager pour ressentir » plutôt que simplement observer.



À l’inverse, Hoi An incarne la beauté du temps. Sa vieille ville, caractérisée par ses façades jaunes, ses ruelles empreintes d’histoire et ses lanternes colorées illuminant la nuit, crée une atmosphère à la fois poétique et authentique. Mais au-delà de son esthétique, Hoi An propose une véritable immersion dans la vie locale, à travers ses villages artisanaux et sa gastronomie riche de traditions.



D’après Time Out, Hoi An représente parfaitement l’évolution du tourisme vers des expériences plus sensorielles et humaines. Les visiteurs ne se contentent pas d’y admirer un patrimoine, ils y vivent pleinement une culture. Cette capacité à préserver et à transmettre les valeurs culturelles tout en les intégrant à la vie contemporaine constitue l’un des principaux atouts de la ville.

Des touristes se détendent à bord de cyclos écologiques tout en explorant la vieille ville de Hoi An. Photo : VNA





La présence simultanée de ces deux destinations, aux identités distinctes mais complémentaires, contribue à dessiner une image complète du tourisme vietnamien : à la fois spectaculaire et authentique, naturel et culturel. Elle témoigne également du potentiel de développement d’un tourisme axé sur l’expérience et la découverte des identités locales.



En outre, cette reconnaissance internationale devrait soutenir les ambitions touristiques locales, notamment pour Hoi An, qui vise à accueillir environ 19,1 millions de visiteurs en 2026, dont près de 8 millions de touristes internationaux. Autant d’objectifs qui confirment la position du Vietnam comme une destination incontournable sur la scène touristique mondiale. - VNA/VI