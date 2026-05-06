Face à la montée des cybermenaces, l’Autriche et le Vietnam resserrent leurs liens

Le Forum sur la cybersécurité Autriche-Vietnam, organisé le 5 mai à Vienne, a constitué une étape importante dans le renforcement de la coopération bilatérale. Réunissant décideurs publics, entreprises et experts technologiques des deux pays, l’événement a favorisé le dialogue et permis d’explorer des opportunités concrètes de partenariat dans le domaine du numérique.

L’ambassadeur du Vietnam en Autriche, Vu Le Thai Hoang, s'exprime. Photo: VNA

Coorganisé par l’ambassade du Vietnam en Autriche, la Chambre économique fédérale d’Autriche, l’Institut autrichien de technologie et le groupe FPT, le forum s’est tenu sous un format hybride, combinant présentiel et participation en ligne. Il visait notamment à renforcer les capacités institutionnelles et technologiques, tout en stimulant les échanges économiques et les investissements.

Cette rencontre intervient alors que les menaces cybernétiques au Vietnam connaissent une forte hausse. En 2024, plus de 13 000 cyberattaques ont été recensées, causant des pertes estimées à plus de 800 millions de dollars. En 2025, des milliers d’attaques ont continué de viser les systèmes informatiques des administrations, organisations et entreprises vietnamiennes, notamment à travers des rançongiciels ayant affecté plus de 3 000 entreprises.

Selon Ha Van Bac, directeur général adjoint du Département de la cybersécurité et de la lutte contre la criminalité liée aux hautes technologies, ces menaces deviennent de plus en plus complexes. En janvier 2026, le Vietnam comptait plus de 85,6 millions d’internautes, soit environ 84,2 % de la population, illustrant à la fois le dynamisme de son économie numérique et les défis croissants en matière de sécurité.

Cérémonie d'ouverture à la signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité (Convention de Hanoï), le 25 octobre 2025, à Hanoï. Photo : VNA

L’ambassadeur du Vietnam en Autriche, Vu Le Thai Hoang, a souligné que le pays entrait dans une phase de développement rapide et durable, portée par les sciences, les technologies, la transformation numérique et l’innovation, désormais moteurs essentiels de croissance.

Le diplomate a également mis en avant l’expertise autrichienne dans ce domaine, notamment le rôle de l’Institut autrichien de technologie (AIT) dans les réseaux européens de cybersécurité et sa coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) dans la cybersécurité nucléaire.

Le Vietnam renforce les capacités de ses forces de protection de la cybersécurité. Photo. baochinhphu.vn

De son côté, l’ambassadeur d’Autriche, Philipp Agathonos, a rappelé que la cybersécurité figure parmi les priorités stratégiques de son pays. Il a salué des initiatives telles que le Forum international sur la sécurité numérique (IDSF), ainsi que les programmes de coopération de l’Union européenne dans le cadre d’Horizon Europe, qu’il a présentés comme des plateformes clés pour approfondir la coopération bilatérale.

Par ailleurs, Dieter Hempel, directeur de l’Agence autrichienne pour la coopération et le développement économiques (AED), a annoncé la signature d’un protocole d’accord avec l’Association nationale de cybersécurité du Vietnam (NCSA). Cet accord ouvre la voie à des programmes de formation, des échanges techniques et la mise en œuvre de projets conjoints.

Sur le plan international, le Vietnam affirme également son rôle actif à travers l’accueil à Hanoï de la cérémonie d'ouverture à la signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité, dite "Convention de Hanoï" , ainsi que le renforcement de sa coopération avec l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et l’IAIEA. -VNA/VI