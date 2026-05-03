Dr Trân Dinh Thiên : "Libérer les ressources pour faire décoller le secteur privé"

03/05/2026

Selon le Dr Trân Dinh Thiên, ancien directeur de l’Institut d’économie vietnamienne, pour permettre à l’économie vietnamienne de s’épanouir dans cette nouvelle ère, il est impératif de lever les « goulots d’étranglement » institutionnels et de mobiliser les ressources encore inexploitées. Dans l’entretien qui suit, il livre sa vision du rôle moteur du secteur privé, expose une stratégie consistant à « emprunter » la puissance mondiale pour renforcer les capacités nationales, et partage son ambition de voir émerger des entreprises vietnamiennes capables de rivaliser sur la scène internationale.

Docteur Trân Dinh Thiên, ancien directeur de l'Institut d'économie vietnamienne. Photo: Công Dat/VI

- Journaliste : Vous évoquez souvent la nécessité de « libérer » les ressources de l'économie. À vos yeux, quel est actuellement le principal obstacle ?

+ Dr Trân Dinh Thiên : Je distingue trois « canaux » majeurs à débloquer, que l’on peut qualifier de trois leviers stratégiques. Le premier concerne l’approvisionnement en facteurs de production, notamment les matières premières et les ressources humaines. Le deuxième touche à la circulation des capitaux. Le troisième porte sur les mécanismes et les politiques. Parmi ces trois volets, les institutions constituent, selon moi, le principal goulet d’étranglement. Tant que les barrières institutionnelles ne seront pas levées, il sera difficile de fluidifier les autres flux. La clé du développement économique du Vietnam passe donc nécessairement par une réforme institutionnelle en profondeur.

Ligne de production de la société Honda Vietnam au parc industriel de Dong Van II. Photo : VNA

- Journaliste : Vous avez suggéré que le Vietnam devait élargir son espace de développement à des domaines tels que l'économie numérique et l'économie maritime. Pourquoi cet élargissement est-il si crucial ?

+ Dr Tran Dinh Thiên : Le Vietnam présente une particularité géographique que je décris souvent par cette formule : « trois montagnes, quatre mers, une parcelle de terre ». Autrement dit, la superficie disponible pour le développement est limitée. Si nous nous concentrons exclusivement sur l'économie terrestre, notre espace de développement ne cessera de se rétrécir, en particulier sous l'effet de la croissance démographique et de l'expansion économique.

Dans le contexte des nouvelles technologies et de l'intégration économique mondiale, Notre approche du développement doit, elle aussi, évoluer. Les nations ne se livrent plus concurrence uniquement dans l’espace terrestre traditionnel, mais dans une multiplicité de nouveaux espaces de développement. Ceux-ci englobent notamment une économie maritime à plusieurs niveaux, l’économie souterraine, les industries culturelles, l’économie numérique, ainsi que des domaines émergents tels que les technologies de vol à basse altitude, notamment les drones. Le Vietnam commence à identifier ces nouveaux gisements d’opportunités, et le secteur privé a un rôle crucial à jouer pour les valoriser et en faire de nouveaux moteurs de croissance.

Je distingue trois « canaux » majeurs à débloquer, que l’on peut qualifier de trois leviers stratégiques. Le premier concerne l’approvisionnement en facteurs de production, notamment les matières premières et les ressources humaines. Le deuxième touche à la circulation des capitaux. Le troisième porte sur les mécanismes et les politiques. Parmi ces trois volets, les institutions constituent, selon moi, le principal goulet d’étranglement.



Le Centre national des expositions (Dong Anh, Hanoï), construit par Vingroup. Photo : VNA

Quang Ngai ambitionne de devenir un pôle industriel majeur. Photo : VNA

- Journaliste : Vous évoquez souvent la philosophie consistant à « emprunter » les forces du monde pour le développement. Dans le contexte de la participation du Vietnam à de nombreux accords de libre-échange, quelle est la signification de cette approche ?

+ Dr Tran Dinh Thiên : Le Vietnam est une économie en développement, mais il s’ouvre et s’intègre à un environnement mondial marqué par une concurrence intense. Si nous ne comptions que sur nos seules forces internes, nos perspectives de développement resteraient limitées. L’ouverture nous donne accès aux marchés, aux technologies, aux capitaux ainsi qu’aux savoir-faire managériaux les plus avancés.

Les deux principaux moteurs de cette ouverture sont le commerce international et les investissements directs étrangers (IDE). Dans l’ensemble, le Vietnam a obtenu des résultats remarquables dans l’attraction de ces ressources. Si nous parvenons à mobiliser la puissance de nos partenaires internationaux pour renforcer les capacités des entreprises vietnamiennes, nous créerons une synergie extrêmement puissante.

Faire émerger des « aigles vietnamiens » pour affronter la compétition mondiale est devenu une nécessité. Photo : VNA

- Journaliste : Vous évoquez souvent l'image des « aigles vietnamiens ». Pourquoi les entreprises leaders sont-elles si importantes pour l'économie ?

+ Dr Trân Dinh Thiên : Une économie forte a besoin d'une constellation d’entreprises vietnamiennes, c'est-à-dire d'un écosystème d'entreprises diversifié. Mais au sein de cette constellation, il faut des chefs de file. Pendant longtemps, nous nous sommes concentrés sur les petites et moyennes entreprises, sans véritablement créer les conditions propices au développement des grandes entreprises. Or, ces entreprises leaders jouent un rôle crucial pour dynamiser l'ensemble de l'économie.

Qu'elles soient privées ou publiques, dès lors qu'elles portent une mission nationale, elles doivent toutes bénéficier des conditions nécessaires à leur développement. Je crois qu'un fort esprit patriotique anime les entreprises vietnamiennes. Le défi consiste à mettre en place des mécanismes pour encourager cet esprit et favoriser ainsi l'émergence d'entreprises capables de devenir des « aigles » à la tête de l'économie.

Nouveaux axes de développement : de l'économie maritime à l'économie numérique et aux hautes technologies. Photo : VNA

- Journaliste : Quel est votre avis sur la publication de la Résolution 68 relative au développement de l'économie privée ?

+ Dr Trân Dinh Thiên : Elle témoigne d’une prise de conscience claire, au plus haut niveau de l’État, de l’urgence de cet enjeu. L’économie privée a déjà démontré son rôle essentiel dans le développement national. Dans un contexte de concurrence mondiale toujours plus intense et d’une économie orientée vers les hautes technologies, il est impératif de stimuler l’innovation au sein du secteur privé.

Le moment est venu. Certes, le chemin sera semé d’embûches, mais si nous demeurons résolus dans cette direction, je suis convaincu que le secteur privé gagnera en robustesse au point de jouer un rôle de premier plan et de devenir un moteur encore plus puissant de l’économie vietnamienne à l’avenir.

- Journaliste : Je vous remercie !

Réalisé par: Hoàng Tuê Nhi - Photos: Công Dat/VI, VNA - Traduction: Hà Vu

