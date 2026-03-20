Une figure pionnière de la nanotechnologie vietnamienne

20/03/2026

De retour au Vietnam après avoir enseigné dans des universités européennes, le Dr Nguyen Viet Huong, directeur adjoint de la Faculté des sciences et du génie des matériaux de l’Université Phenikaa, lauréat du Golden Globe Award 2024 et désigné Jeune Vietnamien exceptionnel de l’année 2024, a choisi de poursuivre son engagement dans les technologies de pointe dans son pays. Son parcours et ses réalisations témoignent non seulement d’une réussite individuelle, mais aussi de la transformation de la nanotechnologie vietnamienne à l’ère du numérique.

Le Dr Nguyen Viet Huong, jeune scientifique pionnier dans le domaine des nanomatériaux au Vietnam. Photo de l’Université Phenikaa

Une figure pionnière à l’ère du numérique





L’année 2024 a marqué une étape importante dans la carrière du Dr Nguyen Viet Huong car il a reçu plusieurs prix prestigieux destinés aux jeunes scientifiques. Derrière ces récompenses se dessine le parcours rigoureux d’un chercheur né en 1990, animé par une volonté constante de maîtriser les technologies avancées.

Dans un contexte de développement accéléré des sciences et des technologies au Vietnam, les experts comme lui sont particulièrement importants. Il appartient à cette vague de « cerveaux » formés dans les grandes puissances technologiques qui choisissent de revenir dans leur pays d'origine pour contribuer à son développement. Mais plutôt que de revenir comme simple salarié, il a fait le choix de devenir un innovateur.

Parmi ses réalisations les plus marquantes figure la conception et la fabrication, avec son équipe, du premier système de dépôt de couches atomiques spatiales (SALD) « made in Vietnam ». Au lieu de dépendre d’équipements importés coûtant plusieurs millions de dollars, les chercheurs ont pris l’initiative de maîtriser cette technologie clé, permettant ainsi de réduire les coûts et d’offrir aux étudiants vietnamiens un accès direct à des outils de pointe.

Le Dr Huong et ses collègues ont conçu, fabriqué et assemblé avec succès le premier système de dépôt de couches atomiques spatiales (SALD) « made in Vietnam ». Photo d’archives de l’Université Phenikaa

Le Dr Huong incarne le retour des talents les plus brillants formés dans les grandes puissances technologiques. Photo d’archives de l’Université Phenikaa

La technologie SALD permet de produire des couches de nanomatériaux ultra-minces et uniformes à une vitesse des centaines de fois supérieure aux méthodes traditionnelles. Cette avancée ouvre des perspectives importantes dans les domaines de l’énergie, de l’environnement et des sciences de la vie.

Auteur de plus de 40 publications internationales et titulaire de plusieurs brevets, le Dr Nguyen Viet Huong accorde également une grande importance à la formation de la relève. Il encadre de nombreux jeunes chercheurs et développe une stratégie de formation à plusieurs niveaux, combinant standards internationaux et atouts nationaux. Son message aux jeunes est clair : la science est une voie au service de la nation.

Les recherches du Dr Nguyen Viet Huong s’attaquent directement aux défis socio-économiques majeurs du Vietnam, notamment dans les domaines de l’énergie et de l’environnement. Photo d’archives de l’Université Phenikaa

Le Dr Nguyen Viet Huong est une figure inspirante du développement du Vietnam. Photo d’archives de l’Université Phenikaa

Le Dr Nguyen Viet Huong est actuellement vice-doyen de la Faculté des sciences et du génie des matériaux (Université Phenikaa). Il a reçu le Golden Globe Award 2024 et a été nommé Jeune Vietnamien exceptionnel de l’année 2024. Photo : Archives de l’Université Phenikaa. Sa décision de rentrer au Vietnam repose sur une raison d’une simplicité remarquable, profondément ancrée dans le patriotisme : « J’ai étudié grâce à des fonds publics donc avec l’argent des contribuables. Il est de mon devoir de mettre ces connaissances au service de mon peuple. »

Un parcours d’excellence



Né à Can Loc, dans la province de Ha Tinh, Nguyen Viet Huong s’est distingué très tôt par ses résultats scolaires exceptionnels. Il a obtenu la meilleure note au concours d’entrée de l’École supérieure de technologie de l’Université nationale du Vietnam à Hanoï. Il a ensuite bénéficié d’une bourse d’État pour poursuivre ses études en France, à l’INSA de Lyon, où il est devenu major de promotion, aussi bien en ingénierie qu’en master.

Le Dr Huong reçoit le Golden Globe des sciences et technologies 2024. Photo d’archives de l’Université Phenikaa

Le Dr Nguyen Viet Huong et le personnel de l’Université Phenikaa posent pour une photo souvenir lors de la cérémonie de remise des Golden Globes 2024. Photo d’archives de l’Université Phenikaa

Sa thèse de doctorat, soutenue à l’Université Grenoble Alpes, a été récompensée comme meilleure thèse de l’année 2019 par la Société Chimique de France. Malgré de nombreuses opportunités de carrière en Europe, il a choisi de rentrer au Vietnam, mû par une conviction profonde : « J’ai étudié grâce à des fonds publics, avec l’argent des contribuables. Ma responsabilité est de mettre ces connaissances au service de mon peuple. » Ce principe guide l’ensemble de ses décisions : renoncer à des salaires élevés à l’étranger et accepter les défis initiaux pour bâtir un groupe de recherche au Vietnam.

La technologie SALD qu’il a développée ouvre la voie à la production de cellules solaires et de batteries de stockage de nouvelle génération, plus économiques et plus performantes ; ainsi qu’à la création de capteurs de gaz intelligents capables de détecter des gaz toxiques à des concentrations extrêmement faibles.

Le Dr Huong (extrême droite) participe au défilé de l’événement A80. Photo d’archives de l’Université Phenikaa

Le Dr Nguyen Viet Huong (troisième à gauche) pose pour une photo souvenir avec d’autres jeunes Vietnamiens remarquables du ministère des Sciences et Technologies. Photo d'archives de l’Université Phenikaa

L’histoire du Dr Nguyen Viet Huong démontre que le Vietnam a la capacité de former et de développer des talents scientifiques de haut niveau./.

Texte : Hoang Nhi - Photos d’Archives de l’Université Phenikaa Traduction : Diêu Vân



