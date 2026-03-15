Élections législatives et locales : un choix pour le nouveau mandat

Les élections des députés de la 16ᵉ législature de l'Assemblée nationale ainsi que les membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031 se tiennent le 15 mars dans tout le pays. Ce scrutin, marqué par plusieurs innovations organisationnelles et numériques, constitue une étape importante pour renforcer la souveraineté du peuple et ouvrir une nouvelle phase de développement national.

Le bureau de vote situé au 48, rue Hang Ngang, site historique, est une destination prisée des touristes vietnamiens et étrangers. Photo : Cong Dat/VI

Le 15 mars, des régions montagneuses aux plaines, des zones frontalières aux îles, près de 79 millions d’électeurs vietnamiens se rendent aux urnes pour élire les députés de la 16ᵉ législature de l'Assemblée nationale ainsi que les membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031. Il s'agit d'une grande fête nationale, où s’exprime directement et solennellement la souveraineté populaire.

Organisée dans un contexte marqué par de nombreuses nouveautés, notamment l’application généralisée de la transformation numérique, cette élection devrait permettre de choisir des représentants véritablement exemplaires, dignes de la confiance des électeurs.

Afin d’entrer dans une nouvelle ère de développement et de poursuivre l’objectif d’un Vietnam prospère et puissant, l’État poursuit une réforme globale et cohérente de ses institutions. L’appareil administratif a été réorganisé selon un nouveau modèle et les exigences d’un développement rapide et durable ont imposé au gouvernement des tâches plus importantes et plus spécifiques. Dans ce contexte, chaque bulletin de vote aujourd’hui ne constitue pas seulement un choix individuel, mais aussi l’expression des attentes et de la responsabilité que le peuple confie à l’appareil d’État pour le nouveau mandat.

La portée la plus importante de la journée électorale est de mettre en valeur la souveraineté du peuple. L’élection permet aux citoyens de choisir celles et ceux qui assumeront les affaires de l’État et du peuple. Élire des représentants compétents, intègres, responsables, capables d’oser agir et d’assumer leurs responsabilités devant les électeurs, contribuera à améliorer la qualité du travail de l’Assemblée nationale et des Conseils populaires à tous les niveaux, ainsi que l’efficacité de l’appareil d’État durant les cinq prochaines années.

Le scrutin présente également certaines particularités. La fusion de certaines unités administratives provinciales et la mise en œuvre d’un modèle d’administration locale à deux niveaux, associées à l’objectif de rationaliser l’appareil administratif, ont posé de nouvelles exigences pour l’organisation électorale. Dans ce contexte, le président de l’Assemblée nationale et président du Conseil électoral national, Tran Thanh Man, a souligné la nécessité de vérifier soigneusement tous les groupes d’électeurs afin de garantir que le droit de vote de chaque citoyen soit pleinement respecté.

Par ailleurs, la transformation numérique est appliquée pour la première fois de manière large et coordonnée dans l’ensemble du processus électoral. L’établissement et la gestion des listes électorales, les dossiers des candidats ainsi que les rapports sur l’organisation et les résultats du scrutin sont désormais réalisés sur des plateformes numériques connectées à la base de données nationale sur la population et à l’application VNeID. Les communes et quartiers ont déjà utilisé ces logiciels pour gérer près de 79 millions d’électeurs éligibles, contribuant à améliorer la transparence et l’efficacité du processus électoral.

La structure des candidats a également été soigneusement préparée afin d’assurer à la fois le nombre requis et une représentation équilibrée. Parmi les 864 candidats officiels répartis dans 182 circonscriptions pour élire 500 députés, figurent notamment des femmes, des représentants des minorités ethniques, des jeunes, des intellectuels, des scientifiques, des artistes, des ouvriers, des agriculteurs et des entrepreneurs.

La sécurité, l’information et la communication autour du scrutin ont été mises en œuvre de manière coordonnée. Les mesures visant à sécuriser le scrutin, les systèmes informatiques et le cyberespace ont été préparées en amont. La sécurité politique et l’ordre public sont maintenus, tandis que la communication, combinant méthodes traditionnelles et plateformes numériques, aide les électeurs à mieux comprendre l’importance du vote et à s’informer sur les candidats pour faire un choix éclairé.

Les préparatifs du scrutin dans les localités témoignent d’une mobilisation sérieuse et méthodique de l’ensemble du système politique. Le 15 mars 2026 marque un jalon socio-politique important. Lorsque les électeurs du pays votent dans l’unité et la lucidité, et que l’organisation du scrutin est menée de manière rigoureuse, transparente et conforme à la loi, il y a tout lieu de croire que cette élection sera couronnée de succès et répondra aux exigences de la cause de l’édification et de la défense de la Patrie dans la nouvelle période.

Cette journée marque ainsi le point de départ d’une nouvelle étape du développement national, fondée sur la confiance du peuple./.