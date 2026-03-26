Le Vietnam : une croissance résiliente et une ambition affirmée

26/03/2026

Malgré les profonds bouleversements mondiaux causés par la pandémie, les conflits et l’inflation, le Vietnam a non seulement maintenu sa stabilité, mais a également réalisé des progrès remarquables. La période 2021-2026 témoigne de la résilience de son économie, de sa capacité d’adaptation et de son ambition de croissance pour une nouvelle ère de développement.

La période 2021-2026, marquée par la mise en œuvre des résolutions des XIIIe et XIVe Congrès nationaux du Parti communiste vietnamien, est considérée comme l’une des plus difficiles pour l’économie vietnamienne. La pandémie de COVID-19 a perturbé les chaînes d’approvisionnement mondiales, les catastrophes naturelles se sont complexifiées et les conflits géopolitiques, ainsi que la hausse de l’inflation dans de nombreuses grandes économies, ont créé un environnement extérieur incertain.

Le Comité central du Parti communiste vietnamien a élu à l’unanimité, lors de son XIVe Congrès, le camarade Tô Lâm au poste de secrétaire général du Comité central du Parti. Photo : VNA

Le XIVe Congrès national du Parti, tenu en janvier 2026, a constitué un jalon historique marqué par des décisions majeures ouvrant la voie à une nouvelle ère pour le pays. Photo : VNA

Présentation des membres du XIVe Comité central du Parti lors du XIVe Congrès national. Photo : VNA

Dans ce contexte, le taux de croissance annuel moyen pour la période 2021-2025 a atteint 6,3 %. En particulier, l’année 2025 a enregistré une croissance remarquable de 8,02 %, plaçant le Vietnam parmi les économies à la croissance la plus rapide au monde.

L’économie vietnamienne s’est fortement développée durant cette phase : le PIB national est passé de 346 milliards d’USD en 2020 à 514 milliards d’USD en 2025, soit une augmentation spectaculaire de près de 50 %, ce qui placerait le pays au 32e rang mondial et au 4e rang au sein de l’ASEAN. Le volume total des importations et des exportations a dépassé les 930 milliards d’USD en 2025, plaçant le Vietnam parmi les 20 premières économies mondiales en termes de volume d’échanges commerciaux. Le PIB par habitant en 2025 devrait atteindre environ 5 026 USD, soit une hausse de 40 % par rapport à 2020, permettant ainsi au pays d’intégrer officiellement le groupe des pays à revenu intermédiaire supérieur.

Les infrastructures de transport de Hai Phong font l’objet d’investissements coordonnés visant leur modernisation et leur mise à niveau. Photo : Vu Van Lam

La ligne de métro n°1 contribue à moderniser le réseau d'infrastructures de transport de Hô Chi Minh-Ville. Photo : Trân Lê Huy

Selon le Dr Ho Quoc Tuan, maître de conférences à l’Université de Bristol (Royaume-Uni), les perspectives pour 2025 témoignent clairement de la capacité d’adaptation du Vietnam. Alors que de nombreux pays étaient confrontés à un ralentissement de leur croissance et à des tensions commerciales complexes, le Vietnam a maintenu sa dynamique d’exportations et attiré des investissements directs étrangers (IDE) stables.

Au-delà d’une crise, l’économie vietnamienne a progressivement façonné un modèle de croissance fondé sur l’innovation. Deux avancées majeures ont marqué cette période : le développement des infrastructures et le renforcement de la confiance des investisseurs internationaux. Plus de 3 000 km d’autoroutes et 1 711 km de routes côtières ont été achevés, ainsi que de nombreux projets clés tels que la ligne électrique de 500 kV, des projets énergétiques, de développement urbain et d’infrastructures numériques. Le Vietnam figure désormais parmi les 20 premiers pays au monde en termes de vitesse de l’Internet mobile, offrant une base solide pour son économie numérique.

Le Centre des expositions du Vietnam (Hanoï) est conçu pour accueillir des événements politiques, économiques, culturels et touristiques d’envergure nationale et internationale. Photo : Dinh Hai Ngoc

En dépit du ralentissement des flux mondiaux d’IDE, le Vietnam a maintenu un taux de décaissement élevé, confirmant l’attractivité de son environnement d’investissement et de ses perspectives à long terme.

Parallèlement à la croissance économique, d’importants progrès sociaux ont également été réalisés. En 2025, l’indice de bonheur du Vietnam se classait au 46e rang mondial, soit un gain de 37 places par rapport à 2020. Plus de 334 000 logements précaires ont été démolis ; les programmes de logements sociaux destinés aux travailleurs et aux groupes vulnérables ont été renforcés. Les trois programmes nationaux cibles, portant sur la Nouvelle Ruralité, la réduction durable de la pauvreté et le développement des zones peuplées de minorités ethniques, ont atteint leurs objectifs avant terme. Le taux de foyers démunis a diminué à 1,3 %, le niveau le plus bas depuis de nombreuses années.

À l’aube du 14e Congrès national du Parti, le Vietnam s’est fixé des objectifs de développement plus ambitieux, témoignant de sa volonté d’élever le statut du pays au cours de la prochaine décennie, notamment une croissance annuelle moyenne du PIB d’au moins 10 % pour la période 2026-2030 et un revenu par habitant d’environ 8 500 USD d’ici 2030.

Situé dans le nouveau quartier d’affaires de Hanoï, le siège du groupe Viettel (industrie militaire et télécommunications) se distingue par son architecture unique dans le paysage urbain. Photo : Nguyên Hông Nhung

Le groupe Truong Hai (THACO) vise un chiffre d’affaires consolidé d’environ 180 000 milliards de dôngs d’ici 2027, avec l’automobile comme activité principale. Photo : Hoàng Trung Hiêu

Un modèle de livraison par robot déployé dans le quartier urbain de Vinhomes Ocean Park (Hanoï). Photo : Nguyên Dang Viêt

Les orientations stratégiques mettent l’accent sur le développement durable, l’économie numérique, l’innovation et l’amélioration de la qualité des ressources humaines. L’objectif n’est pas seulement d’accroître la taille de l’économie, mais aussi d’améliorer la qualité de la croissance, d’accroître la productivité du travail et de perfectionner les institutions.

Le monde des affaires a clairement perçu les changements positifs dès le début de la mise en œuvre de la résolution du 14e Congrès national du Parti. M. Nguyen Dang Hien, directeur général de la SARL de production et de commerce Tan Quang Minh (Bidrico), a estimé : « Les politiques actuelles de soutien redéfinissent le modèle de croissance en l’orientant vers un développement en profondeur, basé sur la transformation numérique et le développement durable comme axes principaux. »

La centrale solaire de Dâu Tiêng, dans la province de Tây Ninh, représente un investissement d’environ 13 000 milliards de dôngs, ce qui en fait l’un des plus grands projets photovoltaïques du Vietnam et un symbole du développement des énergies renouvelables. Photo : Lê Tân Phat

M. Tran Van Minh, vice-président et secrétaire général de l’Association des jeunes entrepreneurs de Hanoï, a souligné : « Les solutions visant à lever les difficultés rencontrées par les petites et moyennes entreprises, à améliorer l’environnement des affaires et à simplifier les procédures administratives joueront un rôle crucial dans la période à venir. La synchronisation entre les politiques et leur mise en œuvre sera un facteur déterminant pour maintenir la dynamique de croissance. »

Dans une interview accordée à un correspondant de l’Agence vietnamienne d’information, le professeur Carl Thayer, spécialiste du Vietnam au Collège de défense australien de l’Université de Nouvelle-Galles du Sud, a souligné l’étroite cohérence des résolutions du Politburo, conçues pour une mise en œuvre synchronisée et un soutien mutuel. Il a particulièrement salué la Résolution 59-NQ/TW sur « l’intégration internationale dans le nouveau contexte », la considérant comme une décision novatrice qui positionne l’intégration internationale comme une force motrice cruciale pour permettre au Vietnam d’entrer dans une nouvelle phase de développement.

Après plus de 11 ans de développement, le Département vietnamien du maintien de la paix a accompli des progrès significatifs, contribuant activement aux opérations de maintien de la paix des Nations unies. Photo : Nguyên Trung Truc

Cérémonie d’accueil du 20 millionième touriste international au Vietnam. Photo : Nguyên Anh Dung

D’un point de vue international, Mme Valeria Vershinina, directrice adjointe du Centre ASEAN de l’Université d’État des relations internationales de Moscou (Fédération de Russie), a noté que le processus de réforme global a permis au Vietnam de renforcer son rayonnement international et de devenir une destination attractive pour les investissements mondiaux.

Selon elle, l’orientation de développement axée sur l’humain et l’amélioration de la qualité des ressources humaines constitue un socle stratégique permettant au Vietnam d’accroître sa compétitivité et de se rapprocher de son objectif : devenir un pays à revenu élevé d’ici 2045. L’ambition de s’élever dans cette nouvelle ère de développement ne se limite pas à des objectifs de croissance, mais s’inscrit également dans une vision de rayonnement national. Il s’agit d’un parcours visant à améliorer la qualité de vie de la population, à renforcer la confiance des investisseurs, à accroître l’autonomie et à s’intégrer pleinement à l’économie mondiale.

Fête des lanternes à Hô Chi Minh-Ville. Photo : Ngô Quang Phuc

Bien que de nombreux défis restent à relever, les fondements construits ces dernières années - de la stabilité macroéconomique et de la connectivité des infrastructures aux réformes institutionnelles et au développement des ressources humaines - permettent au Vietnam d’aborder sereinement une nouvelle phase de développement, confirmant ainsi sa position de nation dynamique, stable et potentiellement prospère dans la région et dans le monde./.

Texte : Thông Thiên - Photos : Revue Vietnam Illustré, Agence vietnamienne d’information et collaborateurs. Traduction: Diêu Vân Graphisme: Huong Thao

