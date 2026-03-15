Premiers votes réalisés avec confiance dans la commune insulaire de Minh Chau, de Hanoï.

15/03/2026

Électeurs de la commune insulaire de Minh Chau, bulletins de vote à la main, remplis de confiance et d'espoir. Photo : Cong Dat/VI

Située au milieu du fleuve Rouge, à une certaine distance du centre de Hanoï, la commune de Minh Chau bénéficie de conditions de transport particulières du fait de sa situation fluviale. Seule commune insulaire de la capitale, elle abrite des milliers d'habitants vivant principalement de l'agriculture et de l'élevage. Le jour du scrutin pour les représentants à l'Assemblée nationale et au Conseil populaire, l'atmosphère était empreinte de gravité, dans le respect des règles et des droits des électeurs.

La commune insulaire de Minh Chau, tôt le matin du 15 mars, le jour où tous les citoyens se sont rendus aux urnes pour les élections de la 16e Assemblée nationale et des conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031.

Avant le jour du vote, le gouvernement communal et les comités électoraux ont finalisé les préparatifs. Des bureaux de vote ont été installés dans les centres culturels des villages ou les lieux de rassemblement communautaires, facilitant ainsi le vote pour les citoyens. Banderoles, slogans et drapeaux nationaux ont été déployés le long des axes principaux et autours des bureaux de vote, contribuant à l'atmosphère solennelle de cet événement national.

Grâce à sa situation insulaire unique au milieu du fleuve, l'organisation des élections à Minh Chau a fait l'objet d'une planification minutieuse. Des plans visant à garantir la sécurité des urnes, du matériel électoral et des déplacements du personnel électoral ont été bien élaborés à l'avance. Des urnes supplémentaires ont été utilisées, le cas échéant, pour permettre aux électeurs âgés, malades ou dans l'incapacité de se déplacer jusqu'au bureau de vote.

Les cérémonies de levée du drapeau et d’ouverture des élections, qui ont eu lieu tôt ce matin, le 15 mars.

Dès l'aube du jour du scrutin, de nombreux électeurs des villages se sont rendus aux bureaux de vote. Après vérification des listes électorales, chacun a reçu son bulletin et a voté conformément à la réglementation. Le déroulement du processus électoral a été organisé avec rigueur, garantissant le respect des principes démocratiques, la transparence et la légalité.

La circonscription de vote de la commune insulaire de Minh Chau compte 4 630 électeurs, le plus âgé ayant 100 ans et le plus jeune 18 ans. La majorité des électeurs de Minh Chau sont des agriculteurs vivant des plaines alluviales bordant le fleuve. Nombre d'entre eux sont allés voter tôt afin de retourner aux travaux de champs le jour même. De nombreuses familles se sont rendues aux urnes ensemble, des personnes âgées aux jeunes électeurs participant pour la première fois.

Ambiance joyeuse et enthousiaste à la zone de distribution des bulletins de vote.

La joie rayonne sur les visages des électeurs

Pour les habitants de Minh Chau, le jour des élections est non seulement un événement politique important, mais aussi l'occasion de manifester leur sens des responsabilités envers le développement de la localité.

Ces dernières années, cette commune insulaire a connu de nombreuses transformations au niveau des infrastructures de transport, des écoles, des centres de santé et, plus largement, de la vie quotidienne. Les électeurs attendent donc de leurs élus qu'ils continuent de privilégier et de promouvoir les politiques de développement socio-économique, afin d'améliorer le quotidien des habitants.

Le processus électoral se déroule de façon joyeuse et enthousiaste, mais aussi solennelle, sûre et mené conformément à la loi.



En fin de matinée, la plupart des électeurs de la commune avaient voté. Les bureaux de vote ont continué à vérifier les listes électorales afin de s'assurer qu'aucun électeur n'ait été oublié. A certains cas exceptionnels, des urnes supplémentaires ont été installées dans les bureaux de vote pour permettre aux électeurs d'exercer leur droit de vote. Le jour des élections dans la commune insulaire de Minh Chau s'est déroulé dans le calme et le respect de la loi. Chaque vote représente la participation directe du peuple à la vie politique du pays et contribue à l'élection de représentants qui refléteront la volonté et les aspirations du peuple./.