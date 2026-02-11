Diplomatie vietnamienne : concrétiser la ligne extérieure du 14ᵉ Congrès national du PCV

La mise en œuvre de la ligne extérieure définie par le 14ᵉ Congrès national du Parti constitue une mission stratégique, à la fois de long terme et exigeant des actions rapides, coordonnées et efficaces dès le début du mandat.

Nguyên Manh Cuong, membre du Comité central du Parti, secrétaire adjoint permanent et vice-ministre des Affaires étrangères. Photo : VNA

Dans une interview accordée à la presse, Nguyên Manh Cuong, membre du Comité central du Parti, secrétaire adjoint permanent et vice-ministre des Affaires étrangères, a précisé les nouvelles orientations majeures de la diplomatie vietnamienne issues du 14ᵉ Congrès, les priorités d’action pour les concrétiser ainsi que les mesures déjà engagées par le Comité du Parti au sein du ministère des Affaires étrangères.

Une ligne extérieure héritée, enrichie et adaptée à la nouvelle ère

Selon Nguyên Manh Cuong, la ligne extérieure du 14ᵉ Congrès s’inscrit dans la continuité des objectifs, principes et orientations affirmés lors des précédents congrès, tout en intégrant de nouveaux contenus afin de répondre aux profondes mutations du contexte international et régional.

Le Congrès réaffirme les fondements constants de la politique extérieure du Vietnam : indépendance et autonomie, paix, coopération et développement, multilatéralisation et diversification des relations extérieures. Ces principes ont permis, au fil des décennies, de préserver un environnement pacifique et stable, favorable au développement national. Sur cette base, alors que le pays s’efforce de réaliser des avancées décisives en vue d’une croissance à deux chiffres et de concrétiser les objectifs stratégiques du centenaire, la diplomatie vietnamienne connaît des évolutions majeures afin de mieux servir l’édification et la défense de la Patrie dans la nouvelle ère.

L’un des points saillants du 14ᵉ Congrès est l’objectif de « développer une diplomatie à la hauteur de l’envergure historique, culturelle et de la position du pays dans la nouvelle ère ». Fort des acquis diplomatiques récents, le Vietnam s’attache à consolider une configuration extérieure ouverte, stable et favorable au développement, tout en participant de manière plus proactive et responsable à la résolution des enjeux communs de la région et du monde. À travers les cadres de coopération bilatéraux et multilatéraux, la voix, la crédibilité et le prestige du Vietnam sont de plus en plus affirmés, reflétant une diplomatie marquée par la sincérité, la responsabilité et un profond attachement à la paix, à la sécurité et au développement.

Parallèlement, le Congrès a enrichi la ligne extérieure par les notions de « autonomie stratégique » et de « résilience nationale », considérées comme des orientations directrices essentielles.

Selon le vice-ministre, ces principes constituent une condition préalable pour préserver l’indépendance et la proactivité du Vietnam dans ses relations extérieures, tout en protégeant fermement les intérêts nationaux dans un environnement international instable et imprévisible. Cette approche est cohérente avec la pensée du Président Hô Chi Minh, fondée sur l’autonomie, l’autosuffisance et la coopération internationale.

Le 14ᵉ Congrès a également affirmé que le renforcement de la diplomatie et de l’intégration internationale, au même titre que la défense et la sécurité, constitue une mission « clé et permanente ». La diplomatie et l’intégration internationale sont ainsi reconnues non seulement comme des instruments essentiels pour préserver l’indépendance et la souveraineté nationales, mais aussi comme des leviers majeurs pour créer un environnement favorable au développement durable. Cette vision confirme que la diplomatie est l’affaire de l’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée, nécessitant la participation active et coordonnée de tout le système politique.

Les priorités d’action pour concrétiser la diplomatie du 14ᵉ Congrès

Pour transformer rapidement les orientations stratégiques du 14ᵉ Congrès en résultats concrets, Nguyên Manh Cuong souligne la nécessité d’une mise en œuvre proactive, cohérente et déterminée de la politique extérieure.

En premier lieu, il s’agit de renforcer l’unité de perception au sein de l’ensemble du système politique quant à la mission, aux objectifs et au rôle de la diplomatie, en particulier son caractère « clé et permanent ». Les activités de sensibilisation et de communication doivent être déployées largement, du niveau central aux collectivités locales, en passant par les représentations vietnamiennes à l’étranger et la communauté de plus de six millions de Vietnamiens résidant hors du pays, afin de mobiliser la force collective de la grande union nationale.

Deuxièmement, il convient de procéder rapidement à l’institutionnalisation et à la concrétisation de la ligne extérieure du 14ᵉ Congrès, notamment par l’amélioration des règlements du Parti en matière de diplomatie et d’intégration internationale, ainsi que par la mise en œuvre efficace du Règlement n°392 du Bureau politique sur la gestion unifiée des activités extérieures. Les ministères, secteurs et collectivités locales sont appelés à élaborer des visions et des plans d’action adaptés aux réalités pratiques.

Troisièmement, il est nécessaire de construire et de déployer une stratégie extérieure globale d’un niveau supérieur, en exploitant de manière coordonnée les trois piliers que sont la diplomatie du Parti, la diplomatie d’État et la diplomatie populaire. L’accent est mis sur l’élargissement et l’approfondissement du réseau de partenariats, non seulement avec les partenaires traditionnels, mais aussi avec des acteurs émergents, notamment les grands groupes technologiques, afin de mobiliser des ressources au service du développement.

Quatrièmement, la diplomatie au service du développement doit être intensifiée, avec une priorité accordée à la diplomatie économique et technologique, afin de soutenir les objectifs de croissance élevée, d’accélérer les grandes transitions nationales et de promouvoir les projets d’infrastructures stratégiques. L’efficacité de l’action diplomatique doit être mesurée par la satisfaction des citoyens et des entreprises.

Cinquièmement, il est indispensable de mobiliser des ressources adéquates pour la diplomatie, en adéquation avec la nouvelle stature du pays et les exigences du contexte actuel. Cela comprend la modernisation des infrastructures diplomatiques, l’accélération de la transformation numérique, l’application des avancées scientifiques et technologiques, ainsi que l’innovation dans les méthodes de travail, dans un esprit de professionnalisme et de modernité.

Sixièmement, le Vietnam s’attache à bâtir une diplomatie globale, moderne et professionnelle, dotée d’un appareil organisationnel rationalisé et efficace, et d’un corps diplomatique « à la fois intègre et compétent ». Parallèlement, la coordination intersectorielle doit être renforcée, tout en valorisant le rôle des collectivités locales, des entreprises et de la population dans l’action extérieure.

Une action rapide et déterminée pour donner vie à la Résolution

Évoquant les mesures concrètes déjà engagées, Nguyên Manh Cuong a indiqué que le Comité du Parti au sein du ministère des Affaires étrangères applique rigoureusement l’instruction du secrétaire général Tô Lâm, appelant à une action rapide et résolue dès le début du mandat, sans perdre de temps.

Dans cet esprit, le Comité du Parti du ministère a élaboré un programme d’action intégré « trois-en-un », visant à mettre en œuvre de manière cohérente la Résolution du 14ᵉ Congrès du Parti, celle du Congrès du Parti du gouvernement et celle du Congrès du Parti du ministère des Affaires étrangères. Ce programme identifie clairement les priorités et les percées stratégiques dans tous les domaines de l’action extérieure, allant de la diplomatie bilatérale et multilatérale à la diplomatie économique, culturelle, consulaire, ainsi qu’à la recherche stratégique et à la prévision.

Parallèlement, le ministère des Affaires étrangères a rapidement déployé une série d’activités diplomatiques de haut niveau, contribuant à traduire l’esprit de la Résolution en actions concrètes dès les premières semaines suivant le Congrès.

Convaincu que, grâce à l’attention et aux orientations étroites des dirigeants du Parti et de l’État, à la coordination étroite des ministères, secteurs et collectivités locales, ainsi qu’aux efforts soutenus de l’ensemble du corps diplomatique, le Vietnam accomplira avec succès les missions qui lui sont confiées, Nguyên Manh Cuong a affirmé que la diplomatie continuera de jouer un rôle pionnier, contribuant efficacement à la mise en œuvre de la Résolution du 14ᵉ Congrès et au développement solide et durable du pays dans la nouvelle ère./.