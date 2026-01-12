Des avancées majeures obtenues grâce à des politiques adaptées aux personnes âgées

Les personnes âgées ne sont plus perçues comme un fardeau ; au contraire, elles deviennent un moteur de développement social grâce à l’économie du vieillissement et aux activités communautaires.

Des personnes âgées participent à des activités dans un centre de jour pour seniors. Photo : VNA

Avec 16,5 millions de personnes âgées, soit environ 16% de la population, le Vietnam a opéré un changement radical, passant de la prise de conscience à l’action. Le vieillissement de la population est devenu une opportunité pour améliorer son système de santé et son système de protection sociale.



Affiner les politiques, étendre la protection sociale



Selon les dernières statistiques, l’espérance de vie moyenne au Vietnam a atteint 74,7 ans, et l’espérance de vie en bonne santé s’élève à 65,4 ans.



La résolution n°72-NQ/TW du Politburo sur certaines solutions de percée pour renforcer la protection, le soin et l’amélioration de la santé de la population fixe comme objectif une espérance de vie moyenne de 75,5 ans d’ici 2030, avec au moins 68 ans vécus en bonne santé.



À partir de 2026, les citoyens auront droit à des bilans de santé annuels gratuits et à la mise en place de dossiers médicaux électroniques pour la gestion de leur santé tout au long de leur vie, ce qui permettra d’alléger progressivement le fardeau des dépenses de santé. D’ici 2030, les frais d’hospitalisation de base devraient être pris en charge par l’assurance maladie, conformément à une feuille de route progressive.



À noter qu’à compter du 1er juillet 2025, les personnes âgées de 75 ans et plus pourront prétendre à une pension sociale. Actuellement, plus de 2,4 millions de personnes âgées à travers le pays perçoivent des allocations sociales mensuelles et des pensions sociales, pour un budget total de l’État avoisinant les 7.000 milliards de dôngs (266,46 millions de dollars). Ce chiffre devrait atteindre environ 3 millions de bénéficiaires en 2026.



Le 21 février 2025, le Premier ministre a promulgué la décision n°383/QĐ-TTg approuvant la stratégie nationale pour les personnes âgées jusqu’en 2035, avec une vision à l’horizon 2045. Il s’agit de la première fois que le terme «économie argentée» est officiellement intégré dans un document administratif de l’État, soulignant ainsi une orientation stratégique visant à exploiter le potentiel et la contribution de ce groupe à l’économie.



La Loi sur l’emploi de 2025, effective à partir du 1er janvier 2026, définit clairement les politiques prioritaires de soutien à l’emploi des travailleurs âgés, encourageant leur participation aux programmes d’emploi public liés aux projets de développement socio-économique, notamment l’accès aux prêts de démarrage, le maintien et le développement des activités de production et commerciales, ainsi que la formation professionnelle et le perfectionnement des compétences.

Contrôle de la glycémie chez les personnes âgées. Photo : VNA



Renforcement du système de santé, amélioration de l’accès aux services



Parallèlement à l’amélioration des politiques, les services de santé destinés aux personnes âgées continuent d’être renforcés. À l’échelle nationale, on compte actuellement trois hôpitaux gériatriques spécialisés et environ 110 hôpitaux centraux et provinciaux dotés de services de gériatrie, appuyés par près de 1 800 professionnels de santé formés dans ce domaine. À ce jour, 80% des personnes âgées disposent d’un dossier médical de base et plus de 69% bénéficient d’au moins un bilan de santé annuel.



Les personnes âgées ne sont plus perçues comme un fardeau ; au contraire, elles deviennent un moteur de développement social grâce à l’économie du senior et aux activités communautaires. Dans tout le pays, plus de 95.000 personnes âgées possèdent des exploitations agricoles ou des entreprises, tandis que 1,1 million participent à la prévention de la criminalité et au maintien de l’ordre public au niveau local.



Le réseau des clubs d’entraide intergénérationnels continue de se développer, avec plus de 9.000 clubs et 330.000 membres à travers le pays.

Diversification des modèles de soins, création d’emplois



Le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) a recommandé au Vietnam d’élaborer une stratégie visant à diversifier les modèles de soins à domicile, au sein de la communauté et en établissement, afin de garantir un accès flexible à des services adaptés à l’état de santé et aux capacités financières des personnes âgées.



L’UNFPA a également souligné la nécessité pour le pays d’affiner ses mécanismes financiers, d’encourager l’investissement privé, de promouvoir les partenariats public-privé et de réduire les inégalités entre les sexes dans le secteur des soins, en vue de construire une société vieillissante active et durable.



Selon le Dr Phan Van Hung, vice-président de l’Association des personnes âgées du Vietnam, le potentiel de l’«économie du vieillissement» reste encore largement inexploité, malgré la demande croissante et la taille du marché que représente la population âgée.



Une analyse approfondie des défis et des opportunités dans ce contexte permettra d’établir des politiques publiques pertinentes et d’inciter les acteurs économiques à investir dans des secteurs qui répondent mieux aux besoins des personnes âgées et renforcent leur rôle dans la prochaine étape du développement du pays./.