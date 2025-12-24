Fête Cau Ngu Tam Nien Dao Le à Hué

La fête Cau Ngu Tam Nien Dao Le (la prière pour la bonne pêche), qui se déroule tous les trois ans dans le village de Dinh Cu-aujourd’hui relevant du quartier de My Thuong, dans la ville de Hué- est l’une des célébrations folkloriques emblématiques des pêcheurs du Centre-Vietnam. Elle a lieu tous les trois ans, les 21 et 22 juillet, afin de prier pour la paix, la prospérité du pays, un temps clément et des récoltes abondantes, ainsi qu’une vie paisible pour les habitants du village.

La célébration se compose de deux volets : la cérémonie et les festivités. La cérémonie, conduite avec solennité, comprend des rituels d’accueil des dieux, des offrandes d’encens et des prières pour la paix, suivies de la cérémonie principale. Les participants, vêtus de costumes traditionnels (áo dài noir, pantalon blanc et foulard rouge), et comprenant des propriétaires de bateaux et des personnes âgées, présentent respectueusement des encens afin d’obtenir des vagues et une mer calmes, une navigation sûre et des viviers remplis de poissons et de crevettes. L’oraison funèbre retentit au son des tambours et des gongs, témoignage de la foi des habitants du littoral envers le ciel, la terre et leurs ancêtres.

Au-delà de sa dimension spirituelle, la fête est aussi l’occasion pour les descendants de commémorer les mérites de leurs ancêtres, fondateurs du village et artisans de sa prospérité. Elle permet de renforcer la solidarité communautaire, de revenir à ses racines et de rendre hommage à l’histoire locale. Après la cérémonie, les festivités s’animent: danses du lion, chants traditionnels de Hué, musique folklorique et, surtout, course de bateaux traditionnels “trải”.

Le bateau “trải” est une embarcation de course caractérisée par trois longues planches et un équipage de quatorze rameurs, sous la houlette du barreur et de l’équipier de proue, épaulés par six paires de nageurs. La course, qui s’étend tout au long de la journée, est jalonnée de prix variés. Souvent, elle commence par le « prix d’offrande »- un plateau de bétel et d’alcool- et se conclut par le « prix de la rupture », des morceaux de soie rouge symbole d’honneur et de chance. Entre les deux, des « prix en argent » sont également distribués. Chaque course se déroule en trois manches, soit six tours par manche, sur les eaux calmes et sinueuses de la vaste lagune de Tam Giang.

Au-delà de la compétition, la course de trải est surtout perçue comme une prière collective pour de bonnes récoltes et la prospérité, reflétant l’esprit de solidarité, la passion pour la mer et le désir des pêcheurs de maîtriser les caprices de la nature. Lorsque les applaudissements s’estompent, le festival s’achève dans l’après-midi d’automne, marquant l’ouverture d’une nouvelle saison de travail, porteuse d’espoirs.

Pour les habitants de Hué, la fête Cau Ngu demeure un symbole de gratitude, de foi et de vitalité culturelle. Transmise de génération en génération, elle perpétue les croyances traditionnelles tout en nourrissant la culture populaire du centre du Vietnam, véritable joyau de l’identité de l’ancienne capitale. impériale./.

Réalisé par: Lê Đinh Hoàng et Nguyên Thang, Hoàng Hà/VI - Traduction: Hà Vu - Graphisme: Thao Nguyên