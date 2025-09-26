Hanoï renforce sa gestion de la sécurité alimentaire pour la santé publique

26/09/2025

Grâce à l’application des dernières technologies, à l’amélioration de la traçabilité et à la promotion d’une culture de conformité et de responsabilité communautaire, Hanoï construit progressivement un écosystème alimentaire transparent et sûr, non seulement pour ses habitants, mais aussi pour les touristes et partenaires internationaux.

Des ouvriers de l’entreprise Hoa Vien préparent une nouvelle récolte dans une ferme de Thach Thât, à Hanoï. Photo : Hoàng Hà/VI

Récolte du thé sur une colline de Ba Trai. Photo : Hoàng Hà/VI

Avec environ 10 millions d’habitants et des dizaines de milliers d’établissements de production et de commerce alimentaires – allant des marchés traditionnels aux grandes entreprises de transformation en passant par les ménages – la capitale fait face à de nombreux défis pour garantir la sécurité alimentaire. La ville considère toutefois cette tâche comme une priorité absolue. En seulement un mois de mise en œuvre du Mois d’action pour la sécurité alimentaire 2025, 627 équipes d’inspection interdisciplinaires, 12 équipes spécialisées et 610 équipes locales ont été mobilisées pour mener des contrôles périodiques et inopinés dans près de 12.800 établissements.

Selon Nguyên Thi Thu Hang, cheffe du Bureau de gestion de la qualité des produits agro-forestiers et aquatiques de Hanoï (relevant du Service municipal de l’Agriculture et de l’Environnement), la capitale ne se limite pas aux inspections sur site mais encourage également l’application des technologies numériques pour assurer le suivi complet de la chaîne d’approvisionnement alimentaire. La généralisation de la traçabilité par code QR constitue ainsi une avancée majeure. À la mi-2025, Hanoï coopérait déjà avec 43 provinces et villes pour maintenir et développer 1.327 chaînes d’approvisionnement sûres grâce à cette technologie, permettant aux consommateurs de vérifier aisément l’origine, le processus de production et le transport des produits par un simple scan de code via smartphone.

Transformation d’aliments sains à la société New Retail. Photo : Hoàng Hà/VI

La ville a également mis en place le « Système de traçabilité des produits agro-forestiers et aquatiques de Hanoï » (check.hanoi.gov.vn). À ce jour, 3.572 établissements de transformation, de prétransformation et de conditionnement y sont enregistrés, avec 14.635 codes de traçabilité délivrés. L’application « Citoyens numériques de la capitale » (iHanoi) fournit quant à elle une plateforme de partage de données reliée au système national de traçabilité et à celui du ministère de l’Agriculture et du Développement rural. Ce dispositif renforce la confiance des consommateurs tout en incitant les entreprises à plus de transparence et de responsabilité sociale, conformément aux pratiques des pays développés.

Un autre point fort du modèle de gestion de Hanoï est la mise en place d’un réseau de surveillance de proximité : les comités de pilotage au niveau communal et des quartiers sont mobilisés pour détecter rapidement les risques et intervenir en amont. Parallèlement, des milliers de formations ont été organisées à destination des organisations agricoles, sanitaires, de gestion des marchés et des collectivités locales pour améliorer leurs capacités de contrôle et de respect des lois sur la sécurité alimentaire.

Pour Nguyên Dinh Hoa, directeur adjoint du Service municipal de l’Agriculture et de l’Environnement, « la sécurité alimentaire n’est pas une tâche temporaire, mais un engagement à long terme. Grâce à l’association de l’inspection, des technologies numériques et de la sensibilisation du public, Hanoï façonne progressivement un écosystème alimentaire sûr, transparent et flexible, adapté au contexte urbain moderne et aux tendances internationales ».

Séminaire sur la mise à jour des informations relatives aux préférences des marchés nationaux et étrangers. Photo : Thanh Giang/VI

Inspection de la sécurité et de l’hygiène alimentaires au supermarché Big C par une délégation interdisciplinaire du Service de l’Agriculture et de l’Environnement de Hanoï. Photo : Thanh Giang/VI

Hanoï harmonise progressivement ses normes avec les standards internationaux et coopère activement avec des organisations internationales, des ambassades et des programmes d’aide au développement pour développer l’agriculture biologique, réduire l’usage de produits chimiques toxiques et limiter le gaspillage alimentaire. Ces efforts s’inscrivent dans la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies.

Produits de thé de Tân Cuong (province de Thai Nguyên) présentés à la Foire agricole du Vietnam 2025. Photo : Hoàng Hà/VI

Dans un monde interconnecté, la sécurité alimentaire dépasse le cadre d’un seul pays ou d’une seule localité. Les efforts de Hanoï pour moderniser sa gestion, accroître la transparence et sensibiliser la population témoignent de son engagement fort en faveur de la santé publique et du prestige national./.

Texte: Hoàng Hà - Photos: Công Dat, Thanh Giang, Hoàng Hà/VI - Traduction: Hà Vu