Cybersécurité : le PM Lê Minh Hung appelle à placer l'humain au cœur de la protection numérique

La cybersécurité ne doit pas se limiter à la protection des infrastructures numériques, mais placer la sécurité, la sérénité et le bien-être des citoyens au cœur de toutes les politiques publiques. Tel est le message fort adressé par le Premier ministre Lê Minh Hung lors de la Journée vietnamienne de la cybersécurité 2026, qui a appelé à une mobilisation de l'ensemble de la société pour bâtir un cyberespace sûr, fiable et humain.

Le Premier ministre Lê Minh Hung lors de la Journée vietnamienne de la cybersécurité 2026. Photo : VNA

Garantir la cybersécurité exige d'assurer, de manière étroitement coordonnée, la protection des systèmes numériques tout autant que celle des personnes, en faisant de « la sécurité, de la sérénité et du bonheur de la population le critère suprême de toutes les politiques ».



C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre Lê Minh Hung, président du Comité national de pilotage de la cybersécurité, lors de la cérémonie marquant la Journée vietnamienne de la cybersécurité, organisée le 6 août à Hanoï sous le thème « Pour un cyberespace humain pour chacun ».



Selon le chef du gouvernement, cette orientation traduit une nouvelle approche de la cybersécurité, qui ne consiste plus uniquement à protéger les infrastructures techniques ou les systèmes d'information, mais également à garantir les droits, les intérêts légitimes et la sécurité de chaque citoyen dans l'environnement numérique.



Instituée en 2024, la Journée vietnamienne de la cybersécurité témoigne de l'importance accordée par le Parti et l'État à ce domaine stratégique. Elle vise à mobiliser l'ensemble du système politique, les entreprises et les citoyens afin de construire un cyberespace sûr, sain, fiable et respectueux des valeurs humaines, tout en renforçant la culture numérique et la sensibilisation de la société aux enjeux de la cybersécurité.



Le Premier ministre a rappelé que, sous la direction du Comité central du Parti, du Bureau politique et du Secrétariat, conduits par le secrétaire général et président de la République Tô Lâm, ainsi que grâce aux efforts conjoints du gouvernement, des administrations, des entreprises et de la population, le Vietnam avait enregistré des avancées significatives dans les domaines de la cybersécurité, de la sécurité de l'information et de la protection des données.



La prise de conscience de l'importance de ces enjeux s'est renforcée, le cadre juridique continue d'être consolidé et les capacités de protection des systèmes d'information critiques se sont améliorées, notamment dans le contexte de la restructuration de l'appareil administratif. En parallèle, la coopération internationale s'est intensifiée, contribuant à renforcer la position du Vietnam sur la scène internationale.

Le chef du gouvernement a toutefois souligné que les défis demeuraient nombreux. L'évolution rapide de la transformation numérique s'accompagne d'une recrudescence des cyberattaques, des fraudes en ligne et des atteintes aux données personnelles. Dans le même temps, les infrastructures numériques, les ressources humaines qualifiées et les capacités technologiques nationales restent insuffisantes pour répondre pleinement aux nouvelles menaces.



Selon lui, alors que le Vietnam entre dans une nouvelle phase de développement fondée sur la science, la technologie, l'innovation et la transformation numérique, la cybersécurité doit être considérée comme une condition indispensable du développement durable. Conformément à la Résolution n°57-NQ/TW du Bureau politique, la protection de la souveraineté numérique, de la sécurité des réseaux, des données et des informations constitue une exigence permanente et indissociable du processus de transformation numérique nationale.



Cinq priorités pour bâtir un cyberespace sûr et humain



Afin de répondre aux exigences de cette nouvelle étape de développement, le Premier ministre a appelé l'ensemble du système politique, les entreprises et les citoyens à concentrer leurs efforts sur cinq priorités.



Le Premier ministre Lê Minh Hưng et des représentants des autorités lancent la Journée vietnamienne de la cybersécurité autour du message : « Pour un cyberespace humain pour chacun ». Photo : VNA