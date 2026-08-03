Les localités appelées à faire de la diplomatie un véritable moteur du développement

03/08/2026

Lors de la 22e Conférence nationale des affaires étrangères locales. Photo: VNA

Les localités vietnamiennes sont appelées à faire de la diplomatie un levier concret de développement, en transformant les relations extérieures en projets, investissements et résultats tangibles au service de la croissance. Tel est le message central de la 22e Conférence nationale des affaires étrangères locales, organisée le 2 août à Hanoï dans le cadre de la 33e Conférence diplomatique, sous la présidence du ministre des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung.

Réunissant plus de 500 représentants des ministères, des collectivités locales, des missions diplomatiques vietnamiennes à l’étranger et du ministère des Affaires étrangères, la conférence était placée sous le thème : « Élever l’action extérieure des collectivités locales afin de mobiliser efficacement les ressources internationales au service du développement ».



Une diplomatie locale tournée vers des résultats concrets

Le ministre des Affaires étrangères Lê Hoài Trung prenant la parole à l’ouverture des travaux. Photo: VNA





Prenant la parole à l’ouverture des travaux, le ministre des Affaires étrangères Lê Hoài Trung a souligné que la conjoncture internationale demeurait marquée par de profondes mutations, avec l’intensification des rivalités stratégiques et commerciales, la recomposition des chaînes d’approvisionnement mondiales ainsi que l’accélération des avancées scientifiques et technologiques.



Dans ce contexte, la diplomatie doit continuer à adapter ses méthodes d’action pour accompagner efficacement le développement national, a-t-il déclaré, rappelant que le Vietnam vise désormais une croissance économique de 10 %, un objectif qui nécessite une mobilisation accrue des ressources extérieures.



Selon lui, le 14e Congrès national du Parti a franchi une nouvelle étape en qualifiant pour la première fois les affaires étrangères de « mission essentielle et permanente » de l’ensemble du système politique, alors que le XIIIe Congrès les avait définies comme un secteur « pionnier ».



Le ministre a insisté sur le fait que la diplomatie locale ne devait plus être évaluée uniquement au nombre d’activités organisées ou de relations établies, mais à travers des résultats concrets. Il a ainsi proposé quatre critères d’évaluation : produire des résultats tangibles, créer une véritable valeur ajoutée, respecter les calendriers fixés et répondre aux attentes de la population.