La Campagne des 500 jours au service d'une grande cause

28/07/2026

Le 26 juillet au soir, à Hanoï, lors de l'émission télévisée en direct « Des étoiles brillantes qui guident le chemin », organisée en hommage aux martyrs héroïques à l'occasion du 79e anniversaire de la Journée des invalides de guerre et des Martyrs (27 juillet 1947 - 27 juillet 2026), le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm, ainsi que le Premier ministre Lê Minh Hung, ont remis les certificats de résultats des tests ADN aux familles des martyrs. Photo : Thông Nhat/VNA

Chaque dépouille retrouvée, chaque identité établie, chaque information recueillie au cours de la « Campagne des 500 jours » témoigne non seulement d'un immense travail de recherche et d'identification, mais aussi d'une mission sacrée et de la volonté de tout un peuple d'honorer les martyrs tombés pour la paix, l'indépendance et la liberté de la Patrie.

Le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm s'est rendu sur le site où les équipes de recherche travaillent jour et nuit au parc Lê Thi Riêng afin de retrouver et de recueillir les dépouilles des martyrs. Photo : Thông Nhat/VNA

Près de 1,2 million de soldats vietnamiens ont perdu la vie dans la lutte pour la liberté, l'indépendance et la réunification nationale. Si nombre d'entre eux ont été retrouvés, beaucoup reposent encore sur les anciens champs de bataille. Dès la fin de la guerre, le Parti, l'État et l'armée se sont mobilisés pour rechercher et rapatrier les dépouilles des soldats tombés au combat. Grâce à ces efforts silencieux, persévérants et de longue haleine, portés par un profond sens des responsabilités envers la nation, plus de 900 000 dépouilles ont pu être retrouvées et recueillies. Cependant, plus de 175 000 dépouilles restent encore à localiser et près de 300 000 tombes demeurent non identifiées, laissant des centaines de milliers de familles sans nouvelles de leurs proches, même plusieurs décennies après leur disparition.

Au 25 juillet, les équipes de recherche avaient retrouvé et recueilli les dépouilles de 1 488 martyrs, dont 466 au Vietnam, 174 au Laos et 848 au Cambodge. Photo : VNA

Au fil du temps, les opérations de recherche et de recueil des dépouilles des soldats tombés au combat deviennent de plus en plus difficiles. La plupart des témoins historiques sont aujourd'hui âgés et leurs souvenirs s'estompent. Les anciens champs de bataille ont été profondément transformés sous l'effet de l'urbanisation, des catastrophes naturelles et des glissements de terrain. Chaque pluie, chaque crue efface un peu plus les ultimes traces des sépultures de ceux qui sont tombés.

Le vice-Premier ministre et ministre de la Défense nationale, le général Phan Van Giang, a déposé des bâtons d'encens en hommage aux martyrs dont les dépouilles ont récemment été retrouvées au parc Lê Thi Riêng, à Hô Chi Minh-Ville. Photo : Thong Hai/VI

Face à cette urgence, le Comité national de pilotage pour la recherche, le recueil et l'identification des restes des martyrs a lancé la « Campagne des 500 jours pour intensifier la recherche, le recueil et l'identification des restes des martyrs ». Menée du 15 mars 2026 au 27 juillet 2027, cette campagne vise à mobiliser l'ensemble du système politique ainsi que les ressources humaines, matérielles, scientifiques et technologiques afin d'accélérer la recherche, le recueil et l'identification des martyrs dont les restes n'ont pas encore été identifiés.

Le vice-Premier ministre et ministre de la Défense nationale, le général Phan Van Giang, a inspecté le site où les dépouilles des martyrs ont été récemment mises au jour au parc Lê Thi Riêng. Photo : Thong Hai/VI

Lors d'une visite d'encouragement aux équipes mobilisées jour et nuit pour rechercher et recueillir les dépouilles des martyrs dans le parc Lê Thi Riêng, à Hô Chi Minh-Ville, le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm a souligné : « Pour le Parti, l'État et le peuple vietnamien, la recherche, le recueil et l'identification des dépouilles des martyrs constituent une responsabilité sacrée envers la Patrie et le peuple. C'est un devoir moral et l'aspiration de chaque Vietnamien. Notre peuple et notre Parti n'oublieront jamais ceux qui se sont sacrifiés pour le pays ; telle est la tradition morale et culturelle du Vietnam. »

Tô Lâm a ajouté : « Devant la mémoire des martyrs héroïques, nous nous engageons à mettre tout en œuvre pour accomplir cette noble mission avec responsabilité, intelligence et un profond respect. "

Des représentants d'organisations, d'administrations, d'associations et de nombreux habitants sont venus déposer de l'encens en hommage aux martyrs dont les dépouilles ont récemment été retrouvées au parc Lê Thi Riêng, à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VI et VNA

Pour mener à bien la « Campagne des 500 jours », 32 équipes de recherche, regroupant plus de 1 500 personnes, ont été constituées. Treize d'entre elles interviennent sur le territoire national, tandis que les 19 autres sont déployées au Laos et au Cambodge. Les membres de ces équipes ont surmonté d'innombrables difficultés, traversant forêts et cours d'eau, vivant avec de maigres rations, dormant à la belle étoile et procédant au déminage de plus de 8 400 hectares sur près de 23 000 hectares de terres encore contaminées par des bombes et des mines.

Leur mission consiste à ouvrir des sentiers, défricher les terrains, explorer les crevasses des montagnes et déraciner les souches d'arbres, dans l'espoir de retrouver, après tant d'années, ne serait-ce qu'une partie des dépouilles des héros tombés au combat afin de les ramener auprès de leurs familles.

Après plus de quatre mois de mise en œuvre, au 25 juillet, les équipes de recherche avaient retrouvé et recueilli 1 488 dépouilles de martyrs, dont 466 au Vietnam, 174 au Laos et 848 au Cambodge. Par ailleurs, plusieurs charniers ont été découverts, notamment cinq dans la province de Tuyên Quang, renfermant les restes de 23 martyrs, ainsi qu'un au parc Lê Thi Riêng, à Hô Chi Minh-Ville, où 103 dépouilles de martyrs et deux ensembles de restes humains ont été mis au jour.

Une longue file de visiteurs vient déposer de l'encens pour exprimer sa reconnaissance envers les martyrs héroïques dont les dépouilles ont récemment été retrouvées au parc Lê Thi Riêng. Photo : Thông Hai/VI

Ces résultats ont été rendus possibles grâce à l'étude et au recoupement de nombreuses sources documentaires vietnamiennes et étrangères, à l'application des technologies les plus récentes ainsi qu'au croisement des archives historiques, des témoignages et des relevés de terrain. Cette approche a permis de localiser plusieurs charniers de grande ampleur.

Dans la province de Tuyên Quang, les équipes de recherche ont ainsi découvert cinq fosses communes renfermant les restes de 23 soldats tombés au combat. Au parc Lê Thi Riêng, à Hô Chi Minh-Ville, où l'on supposait depuis longtemps l'existence d'un important charnier datant de l'offensive du Têt de 1968, les autorités ont exhumé plus d'une centaine de dépouilles, deux fosses communes et 32 objets ayant appartenu aux combattants. Ces découvertes ouvrent de nouvelles perspectives pour la localisation et le recueil des dépouilles des martyrs.

Les dépouilles des martyrs sont conservées au Mémorial du parc Lê Thi Riêng, où organisations et particuliers viennent déposer de l'encens et leur rendre hommage. Photo : Thong Hai/VI

Selon les scientifiques de l'Académie vietnamienne des sciences et des technologies, l'identification des restes des soldats tombés au combat au Vietnam constitue l'un des défis les plus complexes au monde en matière d'analyse ADN. Après cinquante à soixante-dix ans d'enfouissement dans un climat tropical chaud et humide, les ossements sont fortement dégradés et l'ADN extrêmement fragmenté, ce qui limite considérablement l'efficacité des méthodes d'analyse traditionnelles.

Chaque année, à l'occasion de la Journée des invalides de guerre et des Martyrs (27 juillet), des personnes venues de tout le pays se recueillent dans les deux plus grands cimetières nationaux des martyrs : Truong Son et Duong 9, dans la province de Quang Tri. Photo : Thanh Hoa/VI

Afin de soutenir ces travaux, les autorités ont achevé la collecte des restes humains provenant de plus de 66 000 tombes anonymes et ont reçu plus de 15 000 échantillons de dépouilles de martyrs provenant de différentes localités en vue d'analyses génétiques. Parallèlement, plus de 93 000 échantillons ADN prélevés auprès de proches de soldats tombés au combat ont été collectés, dont plus de 53 000 ont déjà été analysés avec succès et intégrés à la base nationale de données génétiques. Ce dispositif constitue un fondement scientifique majeur pour l'identification de dizaines de milliers de soldats dont l'identité demeure inconnue depuis plusieurs décennies.

Des habitants et visiteurs étrangers visitent les cimetières nationaux des martyrs de Truong Son et Duong 9, dans la province de Quang Tri. Photo : Thanh Hoa/VI

La « Campagne des 500 jours » représente bien davantage qu'une vaste opération de recherche. Elle incarne la détermination de l'État, de l'armée et de l'ensemble du peuple vietnamien à rendre leur identité aux héros tombés pour la Patrie. Chaque dépouille retrouvée, chaque nom rendu à une famille, chaque tombe enfin identifiée contribue à apaiser la douleur des proches et à refermer progressivement les blessures laissées par la guerre.

Le cimetière national des martyrs de Truong Son, où reposent plus de 10 000 soldats tombés pour l'indépendance de la Patrie. Photo : Thanh Hoa/VI La « Campagne des 500 jours » se déroule du 15 mars 2026 au 27 juillet 2027. Elle a pour objectif de retrouver et de rapatrier environ 7 000 dépouilles de soldats tombés au combat, de prélever des échantillons sur près de 230 000 tombes non identifiées, de réaliser des analyses ADN sur environ 18 000 échantillons de dépouilles, de constituer et d'exploiter une base nationale de données génétiques des proches des martyrs, ainsi que de poursuivre le déminage des zones prioritaires afin de faciliter les opérations de recherche et de recueil. Une évaluation intermédiaire est prévue en novembre 2026, avant l'achèvement de la campagne le 27 juillet 2027, à l'occasion du 80e anniversaire de la Journée des invalides de guerre et des Martyrs. (27 juillet 2027).