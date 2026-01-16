Campagne Quang Trung : un exemple de solidarité et d'engagement envers la population

Conformément aux directives du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, et du Premier ministre Pham Minh Chinh, une mobilisation générale des autorités locales et des forces concernées a été mise en place afin de soutenir la reconstruction des habitations détruites par les récentes calamités naturelles. L’objectif central de cette campagne est de garantir que nul ne soit privé de toit à l’occasion du Nouvel An.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh prend la parole lors de la conférence de bilan à mi-parcours de la « campagne Quang Trung ». Photo: VNA



La campagne Quang Trung s’inscrit comme une initiative profondément humaine, visant à offrir des logements stables et sûrs aux populations touchées par les catastrophes naturelles.

Une mobilisation rapide et efficace

Le Premier ministre a exigé que la reconstruction des logements dans la région du Centre soit achevée avant le 15 janvier 2026, soit un délai raccourci de 15 jours par rapport au plan initial. Sur le terrain, les forces de police ont adopté un rythme de travail intense, tous les jours et nuits, même dans les jours fériés.

Le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung a demandé la province de Gia Lai d'achever de la campagne Quang Trung d'ici le 15 janvier. Photo : VNA

À ce jour, les forces de police des provinces de Ha Tinh, Hue, Da Nang, Quang Ngai, Gia Lai, Dak Lak, Khanh Hoa et Lam Dong ont achevé la reconstruction de 419 maisons s, avec 20 jours d'avance sur la date fixée. En parallèle, la totalité des écoles, hôpitaux et établissements de santé endommagés ont été réparés. Le ministère de la Sécurité publique a alloué entre 50 et 100 millions de dôngs pour chaque nouvelle maison construite.

Les agents de la Police populaire ont également contribué à titre personnel en versant une journée de salaire, permettant de collecter plus de 120 milliards de dôngs. En outre, 900 tonnes de produits de première nécessité, d’eau potable et de médicaments ont été distribuées directement aux populations sinistrées.

Afin de faciliter un retour durable à une vie normale, la police accompagne également les habitants dans les démarches administratives et fournit des outils de production, contribuant ainsi à la stabilisation de leurs moyens de subsistance.

« Quand le peuple est en besoin, la police est présente »

Inauguration d'une maison contruite dans le cadre de la campagne Quang Trung. Photo: VNA

L’année 2025 a été marquée par des phénomènes météorologiques extrêmes, notamment des crues soudaines et des glissements de terrain. Face à ces défis, les forces de police ont réagi avec célérité en déployant des mesures d’urgence pour assurer la sécurité et venir en aide aux sinistrés.

Selon un rapport du ministère de la Sécurité publique, plus de 21.000 policiers ont participé aux opérations de secours, avec la mobilisation de 3.294 équipements. Ces interventions ont permis de sauver 2.052 personnes et de mener à bien plus de 1.300 opérations de sauvetage.

Par ailleurs, des équipes médicales ont été dépêchées dans 16 provinces, assurant des soins de santé et contribuant au nettoyage et à la remise en état des zones affectées.

Selon le général de division Dang Hong Duc, vice-ministre de la Sécurité publique, l’achèvement de la campagne Quang Trung en seulement 40 jours illustre pleinement la devise : « Quand le peuple est en besoin, quand le peuple est en difficulté, la police est présente ». Cette action renforce la confiance des citoyens envers l’État et démontre la capacité de réaction et d’engagement des forces de sécurité face aux crises majeures./.

